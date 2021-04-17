Без Роналду, но с лучшим Малиновским. Аталанта - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.04.2021

18 апреля. 16:00. Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

"Андреа Пирло играет дерби жизни". Gazzetta Dello Sport прав. Для воспитанника "Брешии" вряд ли когда-то было более важное дерби против злейшего врага - "Аталанты". La Stampa отметила другой аспект противостояния, дав заголовок "Война Миров". Война 406-ти миллионов годового дохода и 205-ти - трат на зарплаты - с 150-ю и 39-ю. Где один игрок "Ювентуса" зарабатывает больше, чем все игроки "Аталанты". Этого игрока завтра как раз не будет, что лишь больше закручивает интригу. И повышает шансы Руслана Малиновского стать героем матча. А он один из фаворитов на "геройство".

"Ювентус" одержал две солидные победы подряд, опомнился от ужасного периода, возможно, спас Пирло от увольнения. В матчах против "Наполи" и "Дженоа" он выглядел прилично. Прежде всего, вернул знаменитые в лучшие годы мощные дебюты матчей, в обоих забивая ранние голы. Правда, начинал вторые таймы он неудачно, терял инициативу, пропускал опасные атаки. Что Пирло, разумеется, очень не понравилось. Серия с пропущенными в лиге достигла шести матчей. Оборона всё ещё лучшая в лиге, тем не менее, пропустила больше, чем к этому же моменту плохая оборона прошлогоднего "Юве".

Если подытожить, эта команда несомненно способна добывать большие победы, способна выдержать в обороне в любом матче и забить. Вместе с тем, веры в её стабильность, в способность выдать серию побед, нет никакой. Она всегда может провалиться. Она ещё ни разу в нынешнем сезоне не добывала четыре победы в лиге подряд. После трёх всегда следовало болезненное поражение - от "Интера", "Наполи", "Беневенто". Сейчас её серия составляет лишь две. С такими вряд ли удастся удержаться в Топ-4.

Серия "Аталанты" составляет как раз четыре. В целом же из последних девяти матчей лиги она выиграла восемь. Уступив лишь "Интеру". Она вновь стала лучшей атакой лиги, выйдя на 71 мяч. Во многом - благодаря пяти последним домашним матчам с как минимум тремя забитыми. Её запас прочности велик. Джан Пьеро Гасперини даже заявляет, что игроки не нуждаются в его присутствии на поле, настолько хорошо знают, что делать в различных ситуациях. Свой привычный спурт в решающей стадии сезона "Ла Деа" даже начала раньше, чем обычно. Нацеливаясь на третий подряд выход в Лигу Чемпионов.

Проблемы и у неё есть. Также в обороне. Также в начале вторых таймов. В каждом из последних двух матчей она пропустила по два мяча. Во Флоренции позволила сопернику быстро вернуться с 0:2 на 2:2. Гасперини говорил о тяжёлом вечере, большом риске, о чуть не упущенной победе. Три матча подряд с новой тактической схемой 4-2-3-1 вызвали интерес и комплименты в адрес зацикленного на игре с тремя центральными защитниками Гасперини. Но на самом деле эта схема ещё полностью не доказала себя. В сущности, существенный прогресс при ней демонстрирует лишь один игрок.

Кадры

Имя этого игрока - Малиновский. В последних трёх матчах на его счету гол и пять ассистов. Он дирижирует игрой, читает её, выдаёт замечательные пасы. Получает прозвище "Мистер Ассист". Номинально приписанный к правому флангу, на самом деле он двигается где желает. Его взаимодействие с Дуваном Сапатой великолепно. Последний начинает догонять Луиса Муриэля по голам. Хотя и Луис не собирается отступать. Атака бергамцев ныне великолепна. В заявку возвращается также Пессина, оправившийся от коронавируса. Если Маттео всё же не готов к "старту", Пашалич здесь.

Проблемы в обороне. Лучший защитник команды Кристиан Ромеро пропускает матч из-за дисквалификации, а правый латераль Хатебур всё ещё травмирован. Возрастной и не очень быстрый Толой может не успеть на правом фланге за Федерико Кьезой.

С Кьезой у "Аталанты" особые счёты. Его симуляцию пенальти в 2018-ом году до сих пор помнят. Хотя он прежде всего замечательный игрок. Важность которого возрастает ещё больше после сообщения Пирло о травме Криштиану Роналду. Лучший бомбардир Серии А не приехал в Бергамо. Потеря? Возможно, да. А возможно, и, учитывая его выходки и созданный им шум за последнюю неделю и слабую игру против "Дженоа", его отсутствие к лучшему. Тренер уже заявил, что его заменит Дибала, против "Дженоа" вышедший на поле впервые с января и забивший. Альваро Мората также забил. Впервые за месяц.

В других линиях революций не ожидается. Леонардо Бонуччи также выздоровел и должен составить компанию Де Лихту. Гибридную схему 4-4-2/3-5-2 вновь будут обеспечивать Куадрадо и Данило. Все опорники в строю.

Прогноз: Аталанта - Ювентус 2:2

Джорджо Кьеллини согласился со сравнением Хосепом Гвардиолой игры против "Аталанты" с походом к дантисту. Он отмечает и "физику", и технику соперника, постоянный прессинг. Пирло согласен, что бергамцы играют в особенном стиле и вынужден готовить контрмеры. А Гасперини уверен в способности "Богини" поразить "Ювентус". Она сейчас выглядит сильнее. Вот только в матчах против "Юве" слишком часто упускает победу. Шесть из восьми последних закончились вничью, в лиге в Бергамо она не побеждала с 2001-го года. Так что ставим на очередную ничью.

Малиновский? Он забил чемпиону отличный гол во втором круге предыдущего сезона. В нынешней форме Руслана логично рассчитывать на ещё один.