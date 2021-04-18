Наполи - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.04.2021

18 апреля. 21:45. Серия А. 31-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Телетрансляция - Футбол 2

"Интер" мчит к первому Скудетто за 11 лет. Он стал первой командой в истории Серии А, начавшей второй круг 11-ю победами подряд. Пропустив в этих матчах лишь четыре мяча. Ближайшие преследователи отстают на 11-12 очков и говорят лишь о борьбе за попадание в Топ-4. Даже Антонио Конте уже признаёт, что трофей близок, что "осталось несколько шагов". При этом он не желает "становиться бухгалтером" и считать очки. А потому нужно побеждать и в Неаполе. Хотя сам "Наполи" яростно борется за место в Топ-4 и ничего отдавать не собирается. Ожидается крайне любопытная битва.

"Нерадзурри" не поражают в последнее время. Шесть последних побед лишь с разницей в один мяч. Оборону "Кальяри" из зоны вылета взломали дома лишь на 77-ой минуте - самое позднее открытие счёта ими в сезоне. Даже против сардов лидер лиги владел мячом всего 53 процента времени, против "Сассуоло" - и вовсе 30. За это, за неяркую игру его немало критикуют. Хотя есть и другие голоса. Фабио Каннаваро смешно слышать, что команду, забившую 69 мячей, называют оборонительной. Да и в конце концов, а в скольких сезонах своей девятилетней серии побед "Ювентус" играл красивее?

"Наполи" в последних шести матчах (из которых выиграл пять) побеждал с разницей более одного мяча трижды. В том числе и в гостях над "Ромой" и "Сампдорией". У него на счету 65 забитых и он приближается к миланцам. Хотя он уж точно смотрит не на это, а на ликвидацию отставания от Топ-4. Поражение в прямой битве за него от "Ювентуса" помешало закрепиться в лигочемпионской зоне. Хотя борьба в самом разгаре. До туринцев лишь три очка, до "Аталанты" - два. И очный матч в Бергамо позволяет "Наполи" обойти кого-то из них. Разумеется, если сам выиграет свой сложнейший матч.

Насколько велики его шансы выиграть? Последние победы над "Ромой" и "Миланом" без пропущенных мячей говорят, что немалы. Оборона способна выстоять, атака способна забивать. Его мотивация выше, ведь "Интер" может позволить себе потерять очки. Также хочется реванша, ведь в лиге он проиграл "нерадзурри" в каденции Конте все три матча. Здесь "Наполи" владел мячом, а его соперник разрывал на контратаках. В кубковых полуфинальных матчах год назад было как раз наоборот. Сумеют ли неаполитанцы заставить миланцев играть с мячом?

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Кадры

"Наполи" и "Манчестер Сити" - две команды в лигах Топ-5, у которых шесть игроков забили хотя бы пять мячей в лиге. Угроза может прийти от кого угодно. Капитан Лоренцо Инсинье проводит один из лучших сезонов в карьере и запредельно настроен. Форварды Осимхен и Мертенс забивают после возвращения. Возможно, Дженнаро Гаттузо даже бросит обоих в бой одновременно. Хотя, скорее всего, он воспользуется возвращением Зелински. "Сампдории" неделю тому забивал опорник Руис. Он и коллега Демме в хорошей форме. К обороне больше вопросов, но и Кулибали с Маноласом добавляют.

Главная потеря Гаттузо - вратаря Давида Оспины, которого он всегда предпочитает Мерету. Хотя как второй вратарь Алекс один из лучших в лиге. Он более чем способен вытянуть этот матч. Потеря Лосано также может быть важной. Хотя Ирвинга практически нет с февраля, и без него Дженнаро справляется.

В "Интере" потеряны Видаль и Коларов, что не слишком существенно. Барелла возвращается - вот это крайне важно. Вернулся и Иван Перишич. Хотя и автор гола в ворота "Кальяри" Дармиан претендует на позицию левого латераля. Главный центр обороны также здесь. А Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес забивают и забивают. В матчах против "Наполи" в лиге они забили пять из последних шести мячей "Интера". "Везувиани" не находили решения против их контратак. А против Хакими, ассистировавшего Дармиану, тяжело всем.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руи, Руис, Демме, Политано, Зелински, Инсинье, Мертенс

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Эриксен, Барелла, Дармиан, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Наполи - Интер 1:1

Конте вновь напомнил, что в начале сезона считал "Наполи" одним из фаворитов в борьбе за Скудетто. Отмечая очень сильный состав и хваля тренера. Сейчас команда Гаттузо набрала форму, подходящую для подобной борьбы. Ей победа нужнее. С другой стороны, Конте говорит о ловушке мыслей о том, что Скудетто уже в кармане. Он не желает отпускать и этот матч. Тактически в лиге всегда переигрывал Гаттузо. В первом круге команда последнего держала мяч, создавала (17:5 по ударам), но не забила и пропустила с пенальти. Здесь будет похоже. Хотя дома она всё же не проиграет.