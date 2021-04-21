Милан - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.04.2021

21 апреля. 19:30. Серия А. 32-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

На пресс-конференции перед матчем против "Сассуоло" Стефано Пиоли ни разу не упомянул о Лиге Чемпионов, а на вопрос о целях на сезон отвечал о Топ-4 Серии А, где команда давно не была. Впрочем, с тех пор многое изменилось. Английские команды покинули Суперлигу, пресса сообщает и об уходе "Милана" и "Интера" (пока не подтверждено). Выходит, вновь нужно думать об ЛЧ. В борьбе за нее "россонери" вторые с шестью очками преимущества над пятым местом. Однако играют в последнее время плохо, особенно дома. Потому, и из-за соперника, матч 32-го тура очень опасен.

По очным матчам "Милан" побеждает нокаутом. Из последних девяти он выиграл семь при двух ничьих. В первом круге открыл счет уже на седьмой секунде, затем забил еще и пропустил лишь на 89-ой минуте. Правда, пять из этих семи побед были одержаны лишь с разницей в один мяч. Во всех матчах было непросто, часто приходилось отбиваться, сидеть в обороне без владения мячом. Как часто случается у всех в матчах против "нероверди". Даже недавно против "Интера" и "Ромы" подопечные Роберто Де Дзерби владели мячом 69-70 процентов времени. Хотя в итоге и набрали лишь одно очко в двух.

Пиоли похвалил соперника за готовность к матчам, говоря, что способен создать проблемы всем. Логично, учитывая, что "Милану" проблемы сейчас создают и более слабые команды. Результаты в последнее время как раз улучшились - три победы и ничья в четырех матчах после лишь двух побед в десяти во всех турнирах. Первая домашняя победа после шести матчей во всех турнирах без них. Однако и в матче против "Дженоа" (2:1), и в предыдущих игра была не лучшей. Против генуэзцев помогли два стандартных положения, автогол соперника, два спасения защитников с линии ворот в концовке.

"Сассуоло" в последнее время также добавил. Добыл две победы подряд впервые с октября (!!!). Явно лучше, чем две победы в 14-ти матчах до этого. Он сумел оторваться от "Вероны" и закрепиться на восьмом месте. Хотя игровые проблемы не решены. Он неудачно отыграл первые таймы и против "Фиорентины", и против "Ромы" с "Интером". В первом матче вернулся отличным вторым, во втором также добавил после перерыва. Но в целом можно доигрывать сезон. Тем более, что Де Дзерби сидит на чемоданах, и его уход по окончании сезона кажется весьма вероятным. Например, в "Шахтер".

Кадры

Златан Ибрагимович, скорее всего, не сможет сыграть в этом матче. Выход с первых минут уж точно будет сюрпризом. Марио Манджукич хорошо вышел на замену в воскресенье, и его игра понравилась тренеру, но Пиоли также признал, что хорват не готов играть 90 минут. Потому в центре атаки вновь ожидается разочаровывающий своей флегматичностью Леау. Как раз Анте Ребич в хорошей форме, забил классный гол "Дженоа". Как и год назад, он проснулся во втором круге. Придется затыкать и дыру в центре поля - Исмаэль Беннасер вновь не готов. Разыгрывающий Тонали либо мощный Мейте вместо него?

Участие Чалханоглу и Тео Эрнандеса под вопросом. Не то что их будет не хватать, учитывая нынешнюю форму. Но ведь дублеры - Диас и Крунич у первого, Далот, Калулу у второго - вряд ли лучше.

Состав "Сассуоло" как раз усилится. Локателли, Феррари и Берарди вышли из изоляции и готовы играть. Доменико уже сделал дубль с пенальти против "Фиорентины". Вряд ли готов травмированный Капуто, но 21-летний новый капитан Распадори удачно подменял его. "Десятки" Джуричич и Траоре добавили в последних матчах, Хамед забивал. Вингер Бога организовал победный гол в ворота "Беневенто". Сегодня "нероверди" вновь могут говорить об одной из самых сбалансированных и расширенных скамеек запасных в лиге.

"Милан": Д. Доннарумма, Калулу, Кьер, Томори, Далот, Кесси, Мейте, Салемакерс, Крунич, Ребич, Леау

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Марлон, Рожерио, Локателли, Обьянг, Берарди, Джуричич, Бога, Распадори

Прогноз: Милан - Сассуоло 2:2

Пиоли заявляет, что обе команды любят атаковать и потому получат больше свободного пространства. Так и будет. Причем "Милан" будет ставить на контратаки, а "Сассуоло" - на позиционные. Страдать придется обеим, обе также получат шансы блистать. Слова Де Дзерби, не желающего выходить на матч из-за присоединения "Милана" к Суперлиге ("я так зол, что говорил об этом с игроками в течение получаса") еще больше подогреют атмосферу. Здесь любой результат возможен. Также можно отметить, что обе команды - лидеры лиги по пенальти, а "Милан" - лидер по голам в первые полчаса игры.