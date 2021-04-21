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Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2021
Кто смотрит вверх, а кто - в сторону
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22 апреля. 19:30. Серия А. 32-ой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Аталанта"
Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Аталанта"
Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе
КадрыКроме всего прочего, Гасперини также доволен заменами. Ещё бы, ведь именно Иличич и Малиновский сделали единственный гол. Кстати, именно против "Ромы" замены часто работают. Во всех трёх матчах в каденции Фонсеки ему забивали вышедшие на замену - Сапата, Пашалич, Иличич. И завтра словенец будет "джокером". Скорее всего, и Руслан, несмотря на два гола и пять ассистов в последних четырёх матчах. Хотя зависит от схемы. Если после недели отсутствия вернётся 4-2-3-1 - вернётся и украинец. Если нет - латераль Меле вытеснит его из состава. Точно вернётся в центр обороны Ромеро. В Турине играл практически второй состав "Ромы", сейчас же готовы и Джеко, и Манчини, и Карсдорп, и Пау Лопес, и Лоренцо Пеллегрини, и даже не на сто процентов здоровые Верету и Мхитарян. Серьёзной потерей остаётся лишь левый латераль Спинаццола. И дисквалифицированный Диавара. К потерям Эль-Шаарави, Кумбулла и Смоллинга уже все привыкли, а получивший травму Педро всё же не игрок стартового состава. Кстати, в "Роме" много бывших "Аталанты". Манчини, Ибаньес, Спинаццола, Кристанте. Могут доказать, что не ошиблись с выбором? Бесполезно. Они ошиблись. "Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Верету, Вильяр, Калафиори, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко "Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Д. Сапата, Муриэль
Прогноз: Рома - Аталанта 1:2Букмекеры считают "Аталанту" явным фаворитом матча. Расклад и вправду в её пользу. "Богиня" набрала привычный для себя ураганный темп концовки сезона, "Рома" же, сколько бы Фонсека ни заявлял о желании вновь заиграть хорошо в лиге, бросает все силы на Лигу Европы. Кроме того, в последних матчах против грандов Серии А она выглядит беспомощной. Как и в предыдущих очных матчах, она вполне может начать хорошо. Даже забить первой, как дважды подряд против бергамцев. Но во втором тайме скамья запасных гостей, лучшая в лиге (14 голов запасных нет ни у кого) должна решить.
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