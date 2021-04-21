Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2021

22 апреля. 19:30. Серия А. 32-ой тур Рим. "Стадио Олимпико" "Рома" - "Аталанта" Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

В 31-ом туре "Аталанта" и "Рома" играли против туринских команд. Причём первые - против чемпиона страны, а вторые - против аутсайдера. Результаты? Бергамцы выдержали крайне непростую и неудобную битву и добыли первую победу над "Ювентусом" за 20 лет. Они на третьем месте и, как заявляет автор победного гола Руслан Малиновский, хотят попасть в Лигу Чемпионов любой ценой. Римляне, разумеется, хотят того же. Вот только делают это через Лигу Европы. На лигу же, судя по выступлению против "Торино", уже не рассчитывают. Насколько всё это отразится на очном матче?

Победой над "Юве" "Аталанта" не только прервала ужасную серию очных матчей, не только продлила свою текущую серию до пяти побед в лиге подряд и девяти в десяти последних матчах, но и ответила на очень важный вопрос. В каждом из двух предыдущих матчей она пропускала по два мяча, страдала против контратак. В отсутствие лучшего защитника Ромеро против чемпиона опасались ещё худшего. Тем не менее, оборона довольно уверенно выдержала, и именно этим Джан Пьеро Гасперини остался доволен больше всего. Победа в такой вязкой жёсткой битве с решающим голом в концовке дорогого стоит.

Теперь сворачивать с пути в ЛЧ "Богиня" уж точно не собирается. В местной прессе напоминают, что она всегда при Гасперини проводит концовку сезонов мощно. В десяти последних турах четырёх предыдущих сезонов его каденции она проиграла лишь дважды. Дважды в сорока матчах. И сейчас желает сохранить тот же темп. И даже не упускает из виду второе место, которое станет рекордным в истории клуба. Малиновский даже выразил разочарование из-за раннего вылета из борьбы за Скудетто уже второй год подряд. Так что в команде смотрят только вверх.

В "Роме" ситуация практически противоположная. Она лишь с одной победой в последних пяти матчах лиги. Открыла счёт в матче против "Торино" очень рано, но затем просто развалилась. В итоге пропустив от аутсайдера три мяча и проиграв по ударам по воротам со счётом 9:27. Паулу Фонсека пытается искать оправдания, говоря о том, что до марта команда постоянно шла в Топ-4, что страдала от травм, что единственная из итальянских, кто всё ещё в Еврокубках. Заявляет, что мотивация высока и лига ещё не закончена. Но с седьмым местом и восемью очками позади четвёртого надежды почти нет.

Её ситуацию осложняют и результаты в матчах против "Аталанты" (три поражения подряд) и Топ-7 лиги в целом (три ничьи и шесть поражений в девяти матчах). Среди них 0:3 от "Лацио", 0:4 от "Наполи", 1:4 от "Богини". В первом круге в Бергамо "волки" также открыли счёт очень рано - Джеко забил уже на третьей минуте. Однако во втором тайме были сметены. В целом Фонсека проиграл Гасперини все три матча с общей разницей мячей 2:8. "Рома" проиграла "Аталанте" четыре из последних шести матчей, два сведя вничью. Последние показатели в Риме схожи - три ничьи и три поражения.

Кадры

Кроме всего прочего, Гасперини также доволен заменами. Ещё бы, ведь именно Иличич и Малиновский сделали единственный гол. Кстати, именно против "Ромы" замены часто работают. Во всех трёх матчах в каденции Фонсеки ему забивали вышедшие на замену - Сапата, Пашалич, Иличич. И завтра словенец будет "джокером". Скорее всего, и Руслан, несмотря на два гола и пять ассистов в последних четырёх матчах. Хотя зависит от схемы. Если после недели отсутствия вернётся 4-2-3-1 - вернётся и украинец. Если нет - латераль Меле вытеснит его из состава. Точно вернётся в центр обороны Ромеро.

В Турине играл практически второй состав "Ромы", сейчас же готовы и Джеко, и Манчини, и Карсдорп, и Пау Лопес, и Лоренцо Пеллегрини, и даже не на сто процентов здоровые Верету и Мхитарян. Серьёзной потерей остаётся лишь левый латераль Спинаццола. И дисквалифицированный Диавара. К потерям Эль-Шаарави, Кумбулла и Смоллинга уже все привыкли, а получивший травму Педро всё же не игрок стартового состава. Кстати, в "Роме" много бывших "Аталанты". Манчини, Ибаньес, Спинаццола, Кристанте. Могут доказать, что не ошиблись с выбором? Бесполезно. Они ошиблись.

Прогноз: Рома - Аталанта 1:2

Букмекеры считают "Аталанту" явным фаворитом матча. Расклад и вправду в её пользу. "Богиня" набрала привычный для себя ураганный темп концовки сезона, "Рома" же, сколько бы Фонсека ни заявлял о желании вновь заиграть хорошо в лиге, бросает все силы на Лигу Европы. Кроме того, в последних матчах против грандов Серии А она выглядит беспомощной. Как и в предыдущих очных матчах, она вполне может начать хорошо. Даже забить первой, как дважды подряд против бергамцев. Но во втором тайме скамья запасных гостей, лучшая в лиге (14 голов запасных нет ни у кого) должна решить.