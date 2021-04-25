Фиорентина - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.04.2021

25 апреля. 16:00. Серия А. 33-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

Ещё неделю тому Андреа Пирло был абсолютно уверен в выходе "Ювентуса" в Лигу Чемпионов и даже не допускал иной возможности. Однако за это время многое изменилось, в том числе и тональность его высказываний. И дело вовсе не в Суперлиге, которая чуть не заменила ЛЧ. А в поражении от "Аталанты" и сумасшедшем темпе "Наполи". Снять беспокойство не удалось непростой победе над вылетающей "Пармой". Три победы в четырёх последних матчах не обманывают никого. "Ювентус" в кризисе. Способен ли усугубить его один из злейших врагов, уже сделавший это в первом круге?

На предматчевой пресс-конференции Пирло несколько раз повторил, что видит сконцентрированность и уверенность в глазах игроков, что уже вызывало подозрения в их отсутствии. Также заявил, что в борьбе за Топ-4 нельзя позволять себе отвлекаться ни на что. А ведь понятно, что приходится откликаться. И на скандал вокруг Суперлиги, и на поведение Криштиану Роналду, на этот раз раздражённо ударившего по мячу после финального свистка. Он вновь не пожелал праздновать победу со всеми, быстро сбежал с поля, и в этом вопросе тренер также был вынужден оправдываться.

Следует заявить, что особо праздновать было нечего. Первый тайм дома против безнадёжного аутсайдера был слабым, лишь с одним ударом по воротам в первые 25 минут. Пришлось отыгрываться. Уже в восьмом матче подряд туринцы пропустили. А забили лишь благодаря защитникам - первому дублю Алекса Сандро в Италии, первому голу Де Лихта в сезоне. В гостях же они и вовсе выиграли лишь один матч из последних пяти. В целом из последних 19-ти гостевых матчей лиги они выиграли лишь шесть. Потому и выезд во Флоренцию опасен.

Опасна ли сама команда из Флоренции? В первом круге она нанесла "Ювентусу" его наибольшее поражение в истории на "Алльянц Стадиум" - 3:0. Но с того времени уже сменила тренера, отпустив Чезаре Пранделли из-за психологических проблем последнего и вернув Джузеппе Якини только из-за финансов. С последним в этом заезде она дошла до одного очка в трёх матчах, возвращения в борьбу против вылета, закрытия на базе, депрессии. Правда, отреагировала правильно, чудом не пропустив в первые 30 минут и вырвав победу в Вероне. Кстати, там также забивал защитник. Мартин Касерес.

Как повлияет эта победа? Слишком снимет напряжение и снизит градус борьбы? Или же наоборот, придаст уверенности в себе к матчу, от которого болельщики всегда требуют лишь победы? Тем более - в этом сезоне, когда есть такая возможность утопить врага. По крайней мере, фаны, устроившие вчера шествие по улицам города, требовали именно этого. Требовали продемонстрировать характер. В Турине фаны не шествовали, зато сами игроки и тренер "Юве" говорят об остром желании реванша. Тем интереснее для нас, зрителей.

Кадры

Федерико Кьеза, начавший сезон в "Фиорентине", травмирован и не приедет домой. Без него атака явно слабее, что уже было видно против "Аталанты" и "Пармы". Тем более, что Дибала всё ещё сырой, Мората забил лишь один гол в семи последних матчах лиги, Кулушевски - один в 19-ти. С другой стороны, Криштиану не забивал в трёх подряд и точно не хочет впервые в итальянской карьере не забить в четырёх. Он будет настроен бешено. Фланги работают. Алекс Сандро, Куадрадо стал лучшим ассистентом лиги. В центре обороны Демираль травмирован, но Кьеллини должен быть в порядке.

В "Фиорентине" пропустит матч Джакомо Бонавентура, хорошо отыгравший в Вероне. Заменит его местный герой Кастровилли, впавший в немилость. Франк Рибери отыграл там 90 минут, что во время поста в Рамадан (он исповедует ислам) очень тяжело. Последствия были заметны на нём. Хотя вряд ли в таком матче Якини откажется от опыта француза. Куаме и Эйссерик явно ему уступают. Влахович возглавит атаку. На его счету уже 16 голов и примерно столько же потенциальных покупателей. В центре обороны часто привозящего Кварту должен заменить Миленкович.

Прогноз: Фиорентина - Ювентус 1:2

В сезоне 2020/21 "Фиорентина" ни разу не побеждала дважды подряд. "Ювентус" дважды подряд не побеждала с 1998-го года, дважды в одном сезоне - 52 года. Сегодня удастся? Учитывая проблемы "Ювентуса" и требования фанов "Фиорентины" - вполне реально. Впрочем, в целом "фиалки" слабы. В первом круге они выплыли на ранних голе и удалении Куадрадо. Сложится ли всё так вновь? В последнее время они играли дома против "Аталанты", "Милана" и "Ромы" с результатами 2:3, 2:3 и 1:2 на 89-ой минуте. С борьбой, но поражениями. Злой Роналду должен нанести ещё одно.