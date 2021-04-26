Лацио - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.04.2021

26 апреля. 21:45. Серия А. 33-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Несмотря на заявления Дино Дзоффа и других экспертов, матч в Неаполе не был для "Лацио" финалом, матчем на вылет. В отличие от сегодняшнего. Симоне Индзаги признаёт это. Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти, игравший в обоих клубах, согласен. Из-за поражения от "Наполи" римляне отстают и для возвращения в борьбу за Топ-4 обязаны побеждать и сегодня, и в перенесённом матче против "Торино". У "Милана", как считает Тассотти, ещё есть право на ошибку. Но он уже их столько наделал, что лимит исчерпывается. Потому и ему проигрывать нельзя. И вправду плей-офф.

Индзаги, пропустивший три матча из-за коронавируса, уже оправился. Он не стал критиковать подопечных за развал в Неаполе (2:5), не стал и критиковать судей, как делали остальные "лациале". Просто заявил, что его команде не повезло наскочить на соперника в такой форме. Похвалил её за старания в том матче, за 12 побед и лишь четыре поражения в последних 16-ти. Заявляя, что потеряли его подопечные очень много в первом круге, а сейчас идут хорошо. И что потому он всё ещё верит в попадание в Лигу Чемпионов. Резон в его словах есть. До провала в четверг "Лацио" одержал пять побед подряд.

"Милан" начал сезон с четырёх, но с тех пор о таком лишь мечтает. Даже серии из трёх не было с начала января. В ту серию также была включена победа над "Лацио" (3:2) благодаря голу Тео Эрнандеса на 92-ой минуте. Однако с тех пор прошло много времени. Целый круг. Сейчас "россонери" страдают. По результатам второго круга они лишь шестые. И рискуют скатиться в район того места и в общей таблице. В клубе сейчас не уверены в себе и явно боятся этого. Ещё один бывший игрок обеих команд Деметрио Альбертини даже заочно прочитал лекцию о силе страха и опасности оглядываться себе за плечи.

Стефано Пиоли пытается сохранить позитив. Также прочитал лекцию о страхе, отмечая, что нужно смотреть ему в глаза. Отрицает физическую усталость. Заявляет, что его команда начала тур на втором месте по делу и слабее лишь "Интера". Что из ста матчей такого типа, как против "Сассуоло", выиграла бы 99. Он остался очень доволен плотным перекрытием "нероверди", успешным прессингом против них. Что почти никому в лиге не удаётся. Но ведь в итоге на ровном месте были пропущены два гола и состоялось поражение. А в матчах до этого были результаты, но не игра. Когда удастся соединить?

Какой матч следует ожидать? В последние годы мы видели всё, что угодно. И разгромы от обеих команд, и яркую перестрелку, и плотную борьбу с минимумом опасных моментов. Последняя особенно наблюдалась в довольно частых в последнее время кубковых встречах. Эта также практически кубковая. Пиоли говорит о всегда равных матчах против этого соперника, о том, что очные матчи стоят вдвойне. Его правый защитник Давиде Калабрия требует показать, что "мы - "Милан", показать зубы. Так что нервы и зубы будут руководить игрой.

Статус хозяина вряд ли будет важен. Ведь "Лацио" не выигрывал дома у "Милана" уже в четырёх матчах подряд. А его домашняя серия против всех в нынешнем сезоне сталкивается с гостевыми результатами соперника.

Кадры

"Милан" вновь остался без Златана Ибрагимовича. Зато все другие на пути к возвращению. Даже Тео Эрнандес, которого ещё позавчера отправляли вместе с Иброй на трибуны. Возвращается капитан Романьоли, Пиоли сообщил о повреждении Томори, но, похоже, оно не настолько серьёзно. Беннасер также готов. Главная дилемма - кто заменит лидера атаки? Все, кто пытался играть на позиции центрфорварда, провалились. Возможно, даже Пиоли сыграет не с Ребичем либо Леау, а с "фальшивой девяткой" на острие. Например, Салемакерсом. Также тренер вспоминал о Манджукиче. Первый "старт" для Марио?

У "Лацио" проблемы с крайне важными игроками центра поля - Луисом Альберто и Лейвой. Решение по ним Индзаги будет оттягивать до последнего. Если не будут готовы - Андреас Перейра и Марко Пароло выйдут. Второй как раз способен хорошо прикрыть позицию последнего опорника. А вот первый - серьёзное ослабление. Проблемы также в обороне. Адам Марушич вынужден составлять компанию в центре Ачерби и Раду, из-за чего со слабым Фаресом левый фланг страдает. Страдает и вратарь Рейна. После слабого матча в Неаполе даже призывают сменить его на Стракошу. Хотя Томас слишком долго не играл.

Хотя бы лидеры команды в форме. Милинкович-Савич играет отлично. А Иммобиле вернул её после восьми матчей без забитых. В последних двух он забил трижды и выглядел прежним Чиро.

Прогноз: Лацио - Милан 1:1

"Лацио" одержал дома уже девять побед подряд. Ещё одна - и повторит рекорд 1974-го года. Но и "Милан" идёт на рекорд. 14 побед в первых 16-ти гостевых матчах сезона ещё не добывал никто. Домашняя коса на гостевой камень? Или наоборот? Также кто победит? Мистер Х в атаке миланцев? Или оборона римлян, пропустившая восемь мячей в последних двух матчах? Ставим, что никто. Команда Индзаги набрала лишь восемь очков в девяти матчах против Топ-5. Команда Пиоли - шесть в шести. То есть в Топ-матчах обе не сильны. И обе нервны. Потому ничья. Хотя и она никого не устраивает.