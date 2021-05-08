Специя - Наполи и Фиорентина - Лацио. Анонс и прогноз матчей Серии А на 08.05.2021

Финальный спринт сезона начинается. До его финиша четыре тура, борьба за места в зоне Лиги Чемпионов сумасшедшая, и любая ошибка может стать фатальной. Особенно - для "Наполи" и "Лацио", которые немного отстают. Они и начнут преследование сегодня и уже сегодня могут расписаться в своей неспособности преследовать. Неаполитанцы - в Специи против команды, которой проиграли в первом круге. Римляне - во Флоренции против неудобного соперника для всех. Оба хозяина полей ещё и борются против вылета. Поэтому борьба и драма в этих матчах обеспечены.

8 мая. 16:00. Серия А. 35-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Наполи"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

"Наполи" начинает уставать. Он выиграл лишь три матча из предыдущих шести. Победу над "Кальяри" дома упустив на 94-ой минуте, а до этого минут 20-25 слишком глубоко обороняясь. В целом создал даже меньше, чем соперник. Усталость и потерю мощи заметили и пресса, и тренерский штаб. Дженнаро Гаттузо вначале предоставил игрокам отдых, затем увеличил интенсивность тренировок. Поможет ли это? А ведь против "Специи" интенсивность крайне важна. Новичок в свою очередь играет интенсивно, высоко прессингует, пытается доминировать, любит держать мяч. Вполноги его не обыграть.

В первом круге не удалось обыграть и в полную ногу. Тогда "Наполи" сидел на воротах соперника, нанес 29 ударов по воротам против девяти, запорол уйму моментов, открыл счет, но вдруг пропустил дважды. Удивлен был даже наставник новичка Винченцо Итальяно, назвавший игру в том матче самой слабой в исполнении его команды. Впрочем, и сейчас она играет слабо. Не побеждала в четырех матчах, с трудом на 87-ой минуте вырвала ничью в Вероне. Несмотря на все комплименты в адрес Итальяно и разговоры о его кандидатуре на смену Гаттузо, Винченцо лишь в трех очках над зоной вылета.

Ориентировочные составы

"Специя" потеряла своего лучшего бомбардира Нзолу из-за дисквалификации. Правда, он не забивал с января. Да и без него выбор есть. Такой, что, похоже, автор гола в Вероне Сапонара вновь начнет матч в запасе. У "Наполи" потери более серьезные. Травма Калиду Кулибали и коронавирус Николы Максимовича оставляют Гаттузо с парой центральных защитников Манолас-Ррахмани, которая в этом сезоне вместе отыграла лишь 25 минут. Зато у него в атаке серьезный козырь. Виктор Осимхен забил пять мячей в последних семи матчах. Он опомнился от тяжелого столкновения головами и готов играть.

"Специя": Проведель, Виньяли, Исмаили, Эрлич, Маркицца, М. Риччи, Эстевес, Маджоре, Агудело, Пикколи, Гьяси

"Наполи": Мерет, Ди Лоренци, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Руис, Демме, Политано, Зелински, Л. Инсинье, Осимхен

Прогноз: Специя - Наполи 1:1

"Специи" очень не хватает побед. Лишь две в последних 12-ти матчах. Зато дома она не проиграла в шести подряд (в том числе и "Интеру"), чего не удавалось ни одному новичку с 2015-го года. Итальяно желает доставить сопернику неприятности, когда у него мяч, заявляет, что его команда может прессинговать любого оппонента. В принципе, он прав. "Наполи", конечно, сильнее, но последний его матч напомнил состояние конца первого круга, когда упускал результат на ровном месте. Аутсайдер борется против вылета, выложится на сто процентов, и потому фаворит может оступиться.

===========

8 мая. 21:45. Серия А. 35-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Лацио" в лучшей форме. 2:5 от того же "Наполи" - единственная неудача в восьми последних матчах на фоне семи побед. Дома "бьянкочелести" и вовсе установили рекорд клуба - 11 побед подряд. Симоне Индзаги говорит об идеальном втором круге и вместе с командой по-настоящему верит в способность закончить сезон в Топ-4. Чиро Иммобиле очень вовремя прервал серию из восьми матчей без голов и забивает уже в четырёх подряд. Хоакин Корреа сделал два дубля подряд. Луис Альберто и Сергей Милинкович-Савич также набрали отличную форму. С таким костяком можно верить.

Правда, и у них проблем немало. Разница мячей 14:11 в последних четырёх матчах - не только много забитых, но и много пропущенных. "Беневенто" и "Дженоа" они позволяли вернуться с 1:4 на 3:4. Индзаги говорит, что дело в психологии, а не в физической усталости, но и об усталости следует думать. Поскольку календарь очень плотный, а запасные "Лацио" слабы. Также команда слабо играет в гостях. В последних шести матчах там две победы со счётом 1:0 и четыре поражения. Пусть и три из них от грандов. Потому и выезд во Флоренцию опасен.

Индзаги говорит о сопернике как о здоровой команде, дважды подряд сыгравшей вничью - с "Ювентусом" и "Болоньей". До этого "фиалки" ещё и победили, то есть не проигрывали уже в трёх матчах подряд. Впервые с января. Они на равных боролись дома и с "Юве", и с "Аталантой", и с "Миланом", и с "Ромой", забив всем и последним трём проиграв лишь с разницей в один мяч. Симоне также говорит об отличных игроках в каждой линии соперника. Правда, дома соперник не побеждал с февраля, но наставник Джузеппе Якини заявляет, что собирается это исправить. Сложный выезд.

Интересны статистические данные команд. Никто в лиге с начала сезона 2019/20 не играл больше матчей вничью, чем "Фиорентина" - 24. С другой стороны, "Лацио" не играл вничью в 18-ти турах подряд. Также следует отметить, что у "фиалок" лишь две победы в последних 11-ти матчах.

Ориентировочные составы

Обе команды отличаются стабильностью стартового состава. Якини такую предпочитает, а у Индзаги просто нет достойных дублёров. Один вроде бы вернулся. Центральный защитник Луис Фелипе может помочь слабой обороне. Но не факт, что его бросят в бой прямо сейчас после долгого отсутствия. Нет конкуренции и на позиции левого латераля, поскольку Мохаммед Фарес дисквалифицирован. Еще один центральный защитник Франческо Ачерби как раз возвращается после дисквалификации. У "Фиорентины" же отсутствуют лишь Кокорин, Игор и Борха Валеро. Но они и не настолько важны.

Главное противостояние вечера - Чиро Иммобиле против Душана Влаховича. У обоих на счету 19 голов, причём у первого пять в четырёх последних матчах, а у второго - семь в шести.

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Венути, Амрабат, Пулгар, Бираги, Бонавентура, Влахович, Рибери

"Лацио": Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Фиорентина - Лацио 2:2

"Лацио" выиграл пять из шести своих последних матчей лиги против "Фиорентины", забив 12 мячей. Но ни одного из них - с разницей более одного мяча. Ему всегда тяжело против этого соперника, нередко приходилось вырывать победу на последних минутах. В последних трёх матчах - на 75-ой, 82-ой и 90-ой. Тяжело ему и в гостях против всех. Его гостевая разница мячей даже отрицательная. А "фиалки" лишь в четырёх очках над зоной вылета, то есть должны бороться. Также должно быть много голов, как в последних матчах "Лацио" и как в матчах "Фиорентины" против грандов.