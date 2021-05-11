Аталанта - Беневенто. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2021

12 мая. 21:45. Серия А. 36-ой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Беневенто"

Главный арбитр: Давиде Масса

"Эти две недели решающие, каждый результат критически важен и давление возрастает. Сейчас каждый матч может выдать финальный вердикт сезону". Так говорит Джан Пьеро Гасперини, и он знает, что говорит. Четыре тура Серии А втиснуты в 16 дней, "Аталанту" за это время ожидает ещё и пятый матч - финал Кубка. Даже мигать опасно - можно пропустить и потерять всё. Это же относится и к "Беневенто". Бергамцы защищают три очка преимущества над пятым местом, их гости в трёх очках от спасения. Да ещё и взбешены после скандала в их последнем матче. Точно будет матч, полный событий.

"Аталанта" набрала 23 очка в девяти последних матчах. В двух из четырёх последних забила по пять мячей. Гасперини очень доволен состоянием команды, её мотивацией. Особенно отмечая помощь запасных. Он говорит о действиях 16-ти игроков, о важности всех, заявляет, что замены - вовсе не признак неуважения. И эти заявления подтверждает статистика. В Парме впервые со времени начала подсчёта (1994-го года) четыре мяча были забиты вышедшими на замену. Два гола и ассист выдал Луис Муриэль. Также тренер гордится достижением ста голов за сезон во всех турнирах третий сезон подряд.

Вместе с тем, в двух из четырёх последних матчей "Богиня" забила лишь по одному мячу, разбазарила кучу моментов, получила по красной карточке и не победила. Также нельзя забывать о её неудачах против аутсайдеров, о потере 3:0 над "Торино" в феврале, о поражении от последней команды лиги СПАЛ год назад. Причём обе неудачи состоялись дома. Такие вещи с ней случаются. Потому ей нужно быть предельно осторожной.

Способен ли "Беневенто" устроить такой сюрприз? Следует заявить, что в последних матчах в плане креатива, опасных моментов, владения мячом, доминирования он выглядит неплохо. Филиппо Индзаги на основании этого не раз в последнее время заявлял, что его подопечные заслужили победить. Проблема в противостоянии контратакам, в обороне в целом, в характере. В этих аспектах "ведьмы" ужасны, на уровне Серии Б. Они пропустили 16 мячей в пяти последних матчах. В семи последних набрали лишь два очка. Последний проиграли дома "Кальяри" - прямому сопернику в борьбе против вылета.

Этот последний матч закончился оглушительным скандалом вокруг пенальти в пользу "Беневенто" на 87-ой минуте, отменённого арбитром после просмотра видео. Настолько, что президент клуба говорит о заговоре против южных клубов, в парламенте падают запрос Премьер-министру насчёт назначения арбитров на матчи, а мэр "Беневенто" спрашивает о бизнес-интересах в Кальяри семьи арбитра ВАР в том матче Паоло Маццолени. В городе сейчас бушуют. Насколько это повлияет на игру? И как именно - положительно или отрицательно?

Ориентировочные составы

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Гозенс, Пессина, Малиновский, Муриэль

"Беневенто": Монтипо, Летиция, Глик, Кальдирола, Барба, Виола, Ионицэ, Хетемай, Импрота, Капрари, Лападула

Прогноз: Аталанта - Беневенто 4:2

Гасперини отмечает раздражение соперника из-за скандала, побаивается этого. Его команда в последнее время теряла победы на ровном месте. Она, в принципе, может позволить себе маленькую осечку. Соперник - нет, и потому выйдет на последний бой. Говорят о ротации "Аталанты". Но вряд ли эта ротация поможет "Беневенто". Ведь все видели, что сделали запасные в Парме - Муриэль, Миранчук, Пессина, Пашалич. Все видят великолепную форму Руслана Малиновского с пятью голами и семью ассистами в последних восьми матчах. Так что ставить лучше прежде всего на обилие голов.