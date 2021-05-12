Торино - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2021

12 мая. 21:45. Серия А. 36-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Гвида

Эйфория захлестнула "Милан". Еще более сильная оттого, что никто не ожидал такой уверенной победы в гостях над "Ювентусом" в воскресенье всего лишь через две недели после позорной игры против "Лацио". "Россонери" не отыграли ярко и безошибочно, зато солидно, командно, со страстью. Впервые с 18-го января оформили два "сухих" матча лиги подряд, пара центральных защитников Кьер-Томори оформила первый такой в таком составе. Впрочем, выходить из эйфории нужно немедленно. Календарь и турнирная таблица обязывают. Стефано Пиоли к этому и призывает. Услышат ли его?

Пиоли радостно отмечает, что его команда не была деморализована после 0:3 от "Лацио" и заявляет, что не отвлечена и сейчас. Говорит, что еще ничего не сделала, и место в Топ-4 еще не обеспечено. Так и есть. Над "Юве" всего три очка, впереди матч с "Аталантой". "Я не боюсь эйфории, а боюсь того, что судьбу матчей решают детали. Также у нас есть проблемы". Проблем и вправду достаточно. Из 11-ти последних матчей команда не выиграла пять. Еще перед матчем против "Беневенто" была в упадочном состоянии и не считалась фаворитом в борьбе за Топ-4. Унылая игра еще не исчезла совсем.

"Торино" также играет довольно уныло. В последних четырех матчах не забивал более одного мяча. По ничьим лидер лиги с 14-ю. Вместе с тем, нельзя отрицать прогресс с Давиде Николой. Команда очень боевита, организованна, и переиграть ее крайне непросто. Она не любит держать мяч, что в противостоянии с не любящим также, но вынужденным из-за статуса фаворита "Миланом", в ее пользу. 11 очков в шести последних матчах - лишь на одно меньше, чем у сегодняшнего соперника. На "Олимпико" недавно потерял очки "Ювентус", проиграли "Сассуоло" и "Рома". "Милан" также способен.

Подопечные Николы часто забивают решающие голы в концовках матчей. Забили такой и в Вероне, после чего даже запасные прибежали праздновать. Правда, сразу же пропустили. Потому и остались в четырех очках над зоной вылета. И потому будут бороться и сегодня.

Кадры

"Милан" потерял Златана Ибрагимовича на неделю как минимум. Что его немало беспокоит, ведь со шведом во втором круге набирает в два раза больше очков, чем без него. С другой стороны, в первом было практически наоборот, а сам Ибра забил лишь один мяч за последние три месяца. Атака в последних двух матчах работала хорошо. Брахим Диас, своим неожиданным движением и ударами разгромивший "Ювентус", должен остаться под нападающим. А Чалханоглу - слева. Форвардом должен быть Ребич, также забивший туринцам. Дисквалифицированного Салемакерса заменит отбывший наказание Кастильехо.

Как раз оборона и центр поля миланцев в полном составе. Беннасер добавляет, Томори забил "Юве", капитан Романьоли очень недоволен недостатком игрового времени. А вот у туринцев одновременно дисквалифицирован и травмирован Нкулу, травма у еще одного центрального защитника Иццо. Зато латерали работают отлично. "Кроссы" Ансальди и ответы на них Войводы сделали голы в обоих предыдущих матчах. Справа еще и Синго вернулся. Здесь больше вопросов к форвардам, которые в четырех последних матчах не забили ни одного мяча. Андреа Белотти забил лишь один гол за три месяца. С пенальти.

"Торино": Сиригу, Льянко, Бремер, Буонджорно, Синго, Мандрагора, Базелли, Линетти, Войвода, Белотти, Дзадза

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Диас, Чалханоглу, Ребич

Прогноз: Торино - Милан 1:1

"Торино" любит ничьи в этом сезоне. Любит ничьи в матчах против "Милана". В последних семи в Турине было пять таких, при двух победах хозяев. В последних 34-ех в столице Пьемонта - 17. "Дьяволы" ищут повторение рекорда "Интера" - 15 гостевых побед подряд, в целом, включая Кубок, уже в трех матчах подряд не пропускали от "быков". Этот матч будет иным для миланцев, нежели выезд в этот же город в воскресенье. Пиоли это признает, говорит о другой системе, другом стиле соперника. Другой стиль и может вызвать немалые осложнения для фаворита. Еще одна ничья?