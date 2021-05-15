Ювентус - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.05.2021

15 мая. 19:00. Серия А. 37-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

За последние девять лет Дерби Италии предлагало все тот же сценарий. "Ювентус" на пути к Скудетто, "Интер" безуспешно пытается помешать ему, одновременно иногда борясь за место в Топ-4, иногда отставая даже от этого. Однако в сезоне 2020/21 все даже наоборот. Миланцы уже обеспечили себе Скудетто и проводят круги почёта, причём мощно, с победами. Несмотря на все их проблемы. А туринцы не могут выбраться из проблем, играют слабо, в борьбе за Топ-4 зависят прежде всего от других. Кроме того, Антонио Конте и Джузеппе Маротта явно хотят отомстить им. Жарко? Не то слово.

"Интер" несомненно испытывает проблемы, которые завоевание Скудетто не затушило. Клуб в плохом финансовом состоянии, его владельцы тщетно просят игроков отказаться от двух месячных зарплат, ищут инвестора. Пока что все напрасно. С Конте ещё не разговаривали, и он требует беседы. Его уход вполне реален. Также замена вышедшего на замену Лаутаро Мартинеса вызвала брожение. С ним, вроде бы, всё решено. Клуб даже запостил видео с представлением боксерского боя его и Конте с Ромелу Лукаку в качестве антрепренера. То есть в команде умеют смеяться над собой. Но достаточно ли этого?

Насколько всё серьёзно? Уже в третий раз подряд перед матчем Конте разговаривает лишь с клубным каналом, с целью избежать разговоров о ситуации в клубе.

Конечно, это все бирюльки по сравнению с состоянием "Ювентуса". Здесь также финансовые проблемы, ещё и участие в Суперлиге. Все воюют со всеми, летом может уйти и президент, и вице-президент, и спортивный директор, и главный тренер, и главная звезда. Впрочем, сейчас в клубе пытаются отложить все в сторону. Андреа Пирло и игроки призывают бороться до последнего, говорят о злости. Гордость чемпиона взыграла. Они победили "Сассуоло" в гостях, отбив ранний пенальти, обороняясь с 35-ю процентами владения мячом. Что уже отличное достижение. Они собираются бороться до последнего.

Желает ли Конте отомстить за то, что его не вернули в "Ювентус" два года тому? Желает ли Маротта отомстить за изгнание из клуба? Желают ли болельщики воспользоваться таким шансом и утопить кризисного врага? Желает ли этот враг бороться до последнего, видя, что он всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов? Желает ли доказать, что, если даже его эра закончилась, вскоре начнётся другая? Ответ на все эти вопросы - да. И потому это дерби может быть просто сумасшедшим.

Кадры

В тактическом плане главный пункт обвинения в адрес Пирло состоял в плавающей схеме 3-5-2/4-4-2. В последнее время он пытается отказаться от этого и просто перейти на твёрдую 4-4-2. Потому дилемм остаётся немного. Капитан Кьеллини, привезший пенальти против "Милана", или Бонуччи, неплохо отработавший против "Сассуоло"? Кулушевски также хорошо отработал там, но Куадрадо проводит удачный сезон. Дибала забил "нероверди" и должен вновь обойти Морату. Рабио также забил, он и Артур выглядят свежее, чем Бентанкур и МакКенни.

Щесны вернётся в ворота, хотя Буффон впечатлил в 36-ом туре.

В "Интере" немало игроков отдохнули в матче против "Ромы". Де Фрай, Бастони, Хакими, Эриксен, Лаутаро, Ханданович. Именно с прицелом на дерби. Видаль, Санчес и Коларов отсутствуют? Они запасные. Лукаку и Лаутаро в последнее время вновь начали забивать после серии матчей без голов. Опорники Брозович и Весино подключались сзади и замыкали в ворота "Ромы". "Нерадзурри" отлично работают, несмотря на проблемы.

Очные матчи

В последних семи матчах лиги в Турине "Ювентус" одержал пять побед при двух ничьих. Причём в последних пяти матчах дома не пропускал. Если считать все поля в лиге, преимущество также у туринцев - пять побед, две ничьи и поражение в восьми матчах. Правда, последний матч выиграл "Интер". Дома, со счётом 2:0. Этот матч Конте не впервые назвал прорывом в плане менталитета команды. В розыгрыше Кубка этого сезона "бьянконери" победили в гостях со счётом 2:1, матч же в Турине завершился ничьей 0:0.

Прогноз: Ювентус - Интер 2:1

"Интер" уже выиграл два матча после оформления Скудетто, забив в них восемь мячей. Не будет валять дурака и сегодня. Тем более - против принципиального соперника. Но и "Ювентус" выйдет как на последний бой. Возможно, он применит свою историческую тактику, на которую наконец-то додумался перейти в среду - плотная оборона, длинные передачи и контратаки. Для него такое полезнее. Хотя и "Интер" любит такую тактику. Два главных фактора победы - чем меньше у тебя мяч, тем лучше, и кому она нужнее. С первым неясно, а вот со вторым ответ очевиден. "Ювентус".