Фиорентина - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.05.2021

16 мая. 13:30. Серия А. 37-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Наполи"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

В субботу 28-го апреля 2018-го года на 86-ой минуте "Ювентус" проигрывал "Интеру". Подтверждение этого результата вместе с победой "Наполи" на следующий день во Флоренции выводили неаполитанцев на первое место. Однако Дерби Италии закончилось в пользу туринцев со счётом 3:2 со скандальным судейством, и, увидев это, "Наполи" провалился - удаление уже на шестой минуте и 0:3 от "Фиорентины". Как заявил его тогдашний наставник Маурицио Сарри, команда проиграла ещё в гостинице. Сейчас, после скандального 3:2 в концовке Дерби Италии, "Наполи" надеется на иной исход во Флоренции.

Сейчас ситуация иная. Команды борются не за Скудетто, а за экономическое выживание, то есть за место в зоне Лиги Чемпионов. И, что наиболее важно - тогда всё-таки всё зависело от "Ювентуса", сейчас же от "Наполи". Победы сегодня и в последнем туре над "Вероной" - и место в ЛЧ его за счёт злейшего врага. Так что в случае провала обвинять подопечным Дженнаро Гаттузо не будет кого - лишь себя. Всё дело на сто процентов в психологии. И она начала давить - в клубе решили на фарт сменить гостиницу во Флоренции, уйти из той, в которой базировались тогда. Признак дрожи в коленях?

"Наполи" в отличной форме. Вышел уже на сто голов в сезоне во всех турнирах. Набрал 29 очков из 36-ти последних возможных. На потерю победы над "Кальяри" на 94-ой минуте он ответил как гранд, раздавив "Специю" и "Удинезе" с общим счётом 9:2. Гармония Гаттузо с игроками идеальна, забивают все - Осимхен, Зелински, Лосано, Руис, Инсинье с 18-ю голами уже повторил рекорд карьеры. Проблемы в гостях? Наоборот, за это время потеряно больше очков дома. Кроме поражения в Турине как раз от "Ювентуса" - 2:0 над "Ромой", "Сампдорией", "Торино", 4:1 над "Специей", 1:0 над "Миланом".

Игровую форму "Фиорентины" сложнее оценить. Она не проигрывала в пяти матчах подряд. Сыграла вничью дома с "Ювентусом", там же очень уверенно переиграла "Лацио", устроила яркую перестрелку с "Болоньей" (3:3) и крайне унылый матч в Кальяри (0:0), в котором нанесла лишь два удара по воротам. Хотя последний можно оправдать осознанием того, что любая ничья могла обеспечить ей место в Серии А. Так и получилось, она вне опасности и может играть свободно. Главный тренер Джузеппе Якини даже заявил, что хочет предоставить игровое время запасным. Но обещает ли это лёгкую жизнь "Наполи"?

Следует отметить два аспекта. В этом матче встретятся нынешняя и наиболее вероятная следующая команды Гаттузо. Получится ещё та драма, если именно "фиалки" выбьют своего будущего тренера из зоны Лиги Чемпионов. Также отмечаем интервью владельца "Фиорентины" Рокко Коммиссо. В котором он вылил столько грязи, сколько смог на журналистов, судей, некоторых владельцев других клубов. Это интервью явно говорит о том, что сезон команды окончен и можно заниматься разговорами. Чувствуют ли то же Якини и игроки?

Кадры

Несмотря на обещание Якини (и желание болельщиков "Фиорентины", ненавидящих "Ювентус"), вряд ли тренер сильно ослабит состав своей команды. Тем более, что несколько сильных игроков оказались в запасе как раз в Кальяри. Венути вернётся на правый фланг обороны, Кварта - в её центр, Кастровилли и Рибери - в центральную часть атаки. Сенсация лиги Душан Влахович также не желает останавливаться. У него 21 забитый мяч, на два меньше чем у Лукаку, который на втором месте в списке бомбардиров. Первый вратарь Драговски травмирован, но второй - Терраччьяно - весьма компетентен.

В "Наполи" дилеммы всегда те же. Хюсай или Руи на левом фланге обороны, Демме или Бакайоко в центре поля, Политано или Лосано на позиции правого вингера? Кулибали и Максимович всё ещё травмированы, но центр обороны Манолас-Ррахмани также выглядит прочно. На позиции вратаря Мерет выглядит предпочтительнее, чем недавно вернувшийся после травмы Оспина. Виктор Осимхен не забил "Удинезе", но участвовал в голах и его важность в атаке трудно переоценить. Как и важность Зелински - лучшего атакующего полузащитника лиги в последнее время вместе с Русланом Малиновским.

Прогноз: Фиорентина - Наполи 2:2

"Фиорентина" проиграла "Наполи" лишь три из предыдущих семи очных матчей. Кроме упомянутого, запомнилась также 2:0 в Неаполе в январе 2020-го, поставившая Гаттузо на грань отставки. Влахович, тогда ещё юный и очень нестабильный, забил отличный гол. Также дважды были 0:0. Правда, в январе 2021-го "Наполи" отыгрался за все обиды, раздавив флорентийцев Чезаре Пранделли со счётом 6:0. Но из-за этого как раз они обижены и жаждут реванша, а Якини считает, что при нём все иначе. Так просто они этот матч не отпустят. Ничья и потеря "Наполи" четвёртого места реальны.