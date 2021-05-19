Аталанта - Ювентус. Анонс и прогноз финала Кубка Италии на 19.05.2021

19 мая. 22:00. Кубок Италии. Финал

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Впервые в 2021-ом году болельщикам будет разрешено зайти на стадион в Италии. Это произойдёт сегодня в Реджо-Эмилии, на финале Кубка. Да, всего 4300 человек вряд ли создадут атмосферу, за которой мы скучали. Но и команды помогут. "Аталанта" желает завершить пятилетний цикл успехов с Джан Пьеро Гасперини первым трофеем. Все в клубе считают, что заслужили это, сам тренер говорит о "вишенке на торте". Впрочем, "Ювентус" не привык отказываться от трофеев. Особенно - в сезон, в который уже потерял свой самый главный. Особенно - когда год назад уже проиграл финал турнира.

Гасперини пытается успокоить, заявляет, что результат финала не отменит всей проделанной работы. Что если бы пришлось выбирать - выбрал бы выход в Лигу Чемпионов, а не победу в Кубке. На реплики о том, что его команда фаворит матча, отвечает, что против "Ювентуса" в Италии никто не фаворит. Другие говорят более открыто, хотят трофей, прямо заявляют, что заслуживают его. Они голоднее, поскольку половина игроков в составе не выиграли ни одного трофея в карьере. Кубок Италии и вовсе есть лишь у Дувана Сапаты. С "Наполи" в 2014-ом. Да и он там отыграл всего 71 минуту.

Потому неудивительно, что в местной прессе пишут об истории, об "освящении трофеем лет замечательной работы". Проводят связь между единственной победой команды в Кубке в 1963-ем году и этой. Eco Di Bergamo вышел с обеими датами, фото того триумфа на фоне цветов флага Италии и надписью "верните её домой". Её - Coppa Italia.

В "Ювентусе" всё прозаичнее. Здесь борются за спасение сезона. Для него, как пишет Gazzetta Dello Sport, это "Кубок вердикта". И даже не он критически важен. В воскресенье ещё придётся бороться за выход в Лигу Чемпионов. За то, что у "Аталанты" уже есть. Такой выход с Кубком и уже взятым Суперкубком (да, у Андреа Пирло за восемь месяцев взрослой карьеры уже больше трофеев, чем у Гасперини - за 18 лет) окрасит сезон во вполне положительные краски. А в случае невыхода в ЛЧ от чёрных тонов не спасёт и сегодняшняя победа. Тем не менее, проигрывать "Юве" и сегодня не намерен.

Кто подошёл к матчу в лучшей форме? В последних 11-ти турах Серии А "Аталанта" набрала 29 очков. "Ювентус" - 20. Уже забила 90 мячей в сезоне. Разница очевидна. Правда, в последнее время чуть затормозила. Между разгромами "Пармы" и "Болоньи" дважды потеряла очки против более сильных "Сассуоло" и "Ромы", чуть не потеряла 4:1 над "Дженоа", завершив матч на 4:3. Просто думала о сегодняшнем матче? В Кубке она забила дома "Лацио" и "Наполи" по три гола (в Неаполе в первом полуфинале был 0:0), столько же забила "Кальяри". Правда, от всех этих соперников пропускала.

"Ювентус" пропустил не от всех в Коппа. СПАЛ разгромил. Выбил "Интер" в полуфинале, в гостях - с помощью дубля Криштиану Роналду и вратаря соперников, дома спокойно выдержал 0:0. В лиге ужасно играл во Флоренции (1:1), Удине (2:1) и дома против "Милана" (0:3), но после этого перезагрузился, сменил тактическую схему на чёткую 4-4-2 без выкрутасов, сменил концепцию, решив отдать соперникам мяч, обороняться. И победил "Сассуоло" в гостях на контратаках, а затем - "Интер" в скандальном, но добротном матче. Доминируя в первом тайме и чётко защищаясь вдесятером во втором.

Такую тактику он будет готов применить и сегодня. Но и "Аталанта" к ней готова. Она любит доминировать, раскатывать соперника. Она также добавила в обороне. "Юве" всё же пропустил уже в 13-ти матчах подряд. "Богиня" - лишь в четырёх из последних семи. В очном матче первого круга лиги она сумела перехватить инициативу и отыграться с 0:1, во втором в вязкой жёсткой битве, удивившей всех своей скукой, сумела найти гол в концовке и победить этого соперника в лиге впервые за 20 лет. В последней очной встрече в Кубке также побеждала. Даже громила - 3:0 в 2019-ом.

Пирло очень доволен борьбой против "Интера", вместе с Джорджо Кьеллини заявляет, что команда готова ментально и физически.

Криштиану Роналду проснулся и готов стать первым в истории, кто выигрывал чемпионаты и Кубки в Италии, Англии и Испании. "Аталанта" также готова, желает реванша за проигранный "Лацио" финал-2019, верит, что заслуживает. Ремо Фройлер уверен, что за эти два года многому научилась, отыграв много Топ-матчей в лиге, Кубке и Лиге Чемпионов, и потому уже другая команда. Правда.

Кадры

Пирло сообщил, что Леонардо Бонуччи не готов играть. Значит, в центре обороны выйдет пара Де Лихт-Кьеллини. Не лучшая и не худшая, чем другие. Капитан привез пенальти против "Милана". Голландец отыграл 12 полных матчей подряд и очень устал, но выбора нет. Алекс Сандро дисквалифицирован, значит, Данило переместится на левый фланг обороны, а Куадрадо будет играть на правом. У Хуана в лиге десять ассистов, лишь на два меньше, чем у Малиновского. Также он сделал дубль в Дерби Италии. Он сейчас даже в лучшей форме, чем Федерико Кьеза, который несколько успокоился.

В центре поля нестабильность не уходит. Рабио и привез пенальти, и забил против "Сассуоло". Бентанкур просто слаб. Хотя сейчас менее слаб, чем Артур и МакКенни. Возможно, последний усилит опорную зону, выйдя номинально на правый фланг. Если нет - там окажется вингер Кулушевски. Слева будет играть Кьеза - единственный "ювентино", кто забивал "Аталанте" в нынешнем сезоне. Красивым дальним ударом в первом круге лиги. Криштиану Роналду вышел из депрессии, забил с игры "Сассуоло" и добил после пенальти в дерби. Дибала также забил "нероверди". Он сейчас лучше Мораты.

В воротах в Кубке играет Буффон. Скорее всего, этот матч станет его последним за "Ювентус" в карьере во всех турнирах.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В "Аталанте" все яснее. Ромеро, Толой и Джимсити в центре обороны, Хатебур и Гозенс на флангах. Латерали вернули связку, сделав третий гол в ворота "Дженоа". Что очень важно для Гасперини. Битва Гозенса с Куадрадо на фланге обещает многое. Опорники Де Роон и Фройлер - серьезные козыри в борьбе с невразумительным центром поля "Ювентуса". Форварды Дуван Сапата и Луис Муриэль способны обвалить оборону туринцев. Пресса выделяет голевую дуэль Криштиану с Дуваном, хотя Луис забил в лиге больше последнего. Но все же они правы, ведь в стартовом составе должен выйти Сапата.

В мае Муриэль забил три гола и отдал один ассист, Сапата вернулся и забил после трех "сухих" матчей, добавив ассист. Однако лучший игрок "Аталанты" сейчас - Малиновский. Он лучший в Серии А по ассистам, первый игрок команды с 2004-го года, начала подсчета такой статистики, с результативным ТТД в десяти матчах подряд. В целом за это время забил шесть мячей и отдал девять ассистов. Его пасы вразрез "на носовом платке" разрезают любую оборону, как нож - масло. Он блестяще читает игру. Победу над "Юве" принес именно он, ударом издали с рикошетом после выхода на замену.

В запасе ожидает очень серьезная подмога. Кроме Муриэля - Иличич, Миранчук, Пашалич. Латераль Меле. Защитник Паломино. Нет лишь Виктора Коваленко. Он травмирован.

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Д. Сапата

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Данило, Бентанкур, Рабио, Кулушевски, Кьеза, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Аталанта - Ювентус 1:1, 1:2 доп.вр.

Пирло ожидает яркую игру с опасными моментами, скоростью. На самом деле вряд ли, будет что-то похожее на последний очный матч в лиге. Кьеллини согласен, говоря, что тогда решили детали, рикошет. Можно заявить, что "Аталанта" сильнее "Ювентуса". Уж точно ярче и собраннее. Но, как заявляет экс-игрок обеих команд Симоне Падоин, "Юве" - как каннибалы, поедают трофеи, привычны к финалам. Ещё один такой Паоло Монтеро считает, что "Аталанта" сильнее, но "Ювентус" - фаворит. "Бьянконери" уже проиграли финал Кубка год тому. Два подряд они не проигрывали никогда.