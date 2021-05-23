Италия
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Болонья - Ювентус и Наполи - Эллас Верона. Анонс и прогноз матчей Серии А на 23.05.2021
Борьба за места в Лиге Чемпионов
Фото: twitter.com/juventusfc
Сегодня заканчивается сезон 2020/21 в Серии А. Осталось разыграть место в Лиге Конференций и два места в Лиге Чемпионов. И борьба за последние обещает быть сумасшедшей. "Милану" достаточно победы, но её придётся добывать в Бергамо над "Аталантой", которая желает сохранить второе место. "Наполи" также достаточно победы, дома над практически завершившей сезон "Вероной". "Вероной", которой уступил в первом круге. "Ювентус" же должен побеждать в Болонье и надеяться на осечку одной из двух других команд. О матче в Бергамо мы уже говорили, здесь же поговорим о двух других.
21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Ювентус"
Главный арбитр: Паоло ВалериПобеда в финале Кубка над "Аталантой", как и победы до этого над "Сассуоло" и "Интером" в лиге, вернули "Ювентус" к жизни. "Мы были мёртвыми и похороненными после 0:3 от "Милана", но вновь встали на ноги. Игроки восстановились после среды, победы закачивают адреналин в кровь", - заявил Андреа Пирло. Его команда и вправду начала бороться как "Ювентус". Отзащищалась без мяча против "Сассуоло" и вдесятером против "Интера", выдержала первый тайм под давлением "Аталанты" и затем разделалась с ней. "Мы изменили мышление после "Милана", - подтвердил капитан Джорджо Кьеллини. Хватит ли этого настроя и физической формы против "Болоньи"? Должно хватить. "Россоблу" ещё могут догнать "Верону" и войти в Топ-10, их наставник Синиша Михайлович заявляет, что такой и была цель перед началом сезона, и потому этот матч для них многое значит. Значит он многое и для ультрас команды, повесивших огромный баннер с оскорблениями в адрес "Ювентуса" и требованием от своих игроков "придать значение этому сезону". Также нервы в стане фаворита, для которого пятое место будет катастрофой, неясность вокруг положения Пирло и Криштиану Роналду могут помешать ему. Но всё же борьба за десятое место вряд ли способна зажечь "Болонью", команда в целом в плохой форме, лишь с одной победой в девяти последних матчах. Она плохо играет против команд Топ-5, набрав лишь одно очко в девяти матчах. Потому любой другой результат, кроме победы "Ювентуса", будет сенсацией.
Ориентировочные составыУ "Ювентуса" дисквалифицирован Бентанкур, травмирован Рэмзи. Придётся выпускать слабого Артура в центре поля? Или же Пирло вернётся к двум чистым опорникам? Также вряд ли готовы играть Бонуччи и Демираль. Нагрузка для капитана Кьеллини, который может покинуть команду летом. Зато Алекс Сандро возвращается, молодые вингеры Кулушевски и Кьеза принесли Кубок и воодушевлены, Куадрадо хочет набрать хотя бы два ассиста и догнать Руслана Малиновского на вершине рейтинга. Криштиану хочет стать третьим игроком в истории Серии А с 30-ю или более голами в двух разных сезонах. У "Болоньи" отсутствуют Дайкс, Хики, Домингес, Данило и Сориано. Первые двое оставляют дыру на левом фланге. Хотя правый защитник Де Сильвестри уже привык там. В центре обороны без Данило даже лучше. Разве что потеря Сориано, его техники, движения в штрафную без мяча, мягкого удара, существенна. Скорее всего, Михайлович выпустит обоих форвардов - Барроу на фланге и 39-летнего Паласио в центре. И первого вратаря Скорупски, не игравшего почти месяц. "Болонья": Скорупски, Мбайе, Томиясу, Сумаро, Де Сильвестри, Схутен, Сванберг, Сков Ольсен, Виньято, Барроу, Паласио "Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Рабио, МакКенни, Кулушевски, Кьеза, Мората, Криштиану Роналду
Прогноз: Болонья - Ювентус 0:2Пирло предостерегает от молодой команды, которая очень много создаёт и всегда ищет атаку. "Болонья" действительно всегда играет с вдохновением, быстро и технично атакует. Она опасна, если не отнестись к ней серьёзно. Против таких, да и даже менее кусачих соперников "Юве" потерял немало очков в этом сезоне. Но сейчас он играет от обороны, и такой стиль оппонента позволит туринцам легко ловить на контратаках. Им всегда довольно легко против "Болоньи". Сегодняшняя победа станет десятой подряд в очных матчах в лиге. Она должна состояться.
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21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Эллас Верона"
Главный арбитр: Даниэле Киффи"Наполи" уже месяц не играл против команд калибра "Сассуоло" и "Аталанты". Из Кубка он вылетел в полуфинале, а в лиге календарь концовки очень удобен. Правда, в первом круге такой календарь не помешал ему потерять кучу очков и привёл к ссоре, из-за которой Дженнаро Гаттузо покинет команду по окончании сезона. И сейчас он потерял два очка на 94-ой минуте дома против "Кальяри". Зато в других матчах сработал отлично. Переиграл в гостях "Торино" и "Фиорентину", сняв проклятие последней, раздавил "Специю" и "Удинезе" с общим счётом 9:2. Он готов завершить дело. Что может ему помешать? Возня вокруг тренерского поста с именами множества кандидатов. Игроки даже просят руководство убедить Гаттузо остаться. В целом на "везувиани" нельзя полагаться в решающие моменты. Они обычно проваливаются. К тому же, "Верона" - очень жёсткая и интенсивная команда. Она показала это в очном матче первого круга, победив со счётом 3:1 и поставив Гаттузо на грань отставки. В целом в этом сезоне она отбирала очки у всей Топ-7, кроме "Интера", причём у "Ювентуса" - дважды. Оборона и контратаки против соперника, упорно держащего мяч - её стихия. Впрочем, за неаполитанцев гораздо больше свидетельств. Почти полный состав с равномерным распределением голов и ассистов. Угроза исходит ото всех. Сплочённость игроков вокруг Гаттузо и тишина в команде благодаря отказу от общения с прессой. Очень тёплое письмо ультрас, благодарящих команду и тренера за борьбу и взрослость, несмотря на все проблемы. Состояние "Вероны", победившей лишь в одном из 12-ти последних матчей (восемь поражений). Её спокойствие, ведь десятое место "Болонья" в матче против "Ювентуса" вряд ли отвоюет. Её тренер Иван Юрич признал, что может уйти.
Ориентировочные составыУ "Наполи" по-прежнему проблема в центре обороны. Максимович выздоровел от коронавируса, но к стартовому составу не готов. Кулибали также отсутствует. Без них Ррахмани и Манолас справлялись очень неплохо, но они устали. Зато есть выбор левее - Хюсая или Руи, в центре поля Демме конкурирует с Бакайоко (похоже, против жёсткости веронцев Гаттузо предпочитает выставить жёсткого француза), справа может выйти Лосано или Политано. Виктор Осимхен практически неудержим, а Дрис Мертенс готов подменить его. Зелински также не хватает двух ассистов до Малиновского. "Верона" также отличается компетентной скамьей запасных. Второй вратарь Пандур хорошо работает. Все центральные защитники - Чеккерини, Маньяни, Ловато, Гюнтер, Давидович, Димарко - приличного уровня. В центре поля Иличу и Тамезу могут помочь опытные Велозу и Стураро. Латерали Фараони и Лазович очень опасны. За атакующим полузащитником Дзакканьи следит "Наполи". Проблема лишь в дисквалификации одного из лидеров Барака, забивавшего "Наполи", и в слабой реализации форвардов Сальседо, Лазаньи и Калинича. Хотя последний забил "Болонье" в 37-ом туре. "Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Бакайоко, Руис, Лосано, Зелински, Инсинье, Осимхен "Эллас Верона": Пандур, Давидович, Маньяни, Гюнтер, Фараони, Илич, Тамез, Лазович, Бесса, Дзакканьи, Калинич
Прогноз: Наполи - Эллас Верона 3:1Перед тем провалом в матче первого круга у неаполитанцев получалось очень хорошо против веронцев - семь побед подряд и лишь один пропущенный мяч. В очных матчах в Неаполе также одержаны семь побед подряд, из них четыре разгромных. Тот первый круг уже в далёком прошлом. Второй подопечные Гаттузо провели отлично, и победа сегодня оформит второй результат в истории клуба - 45 очков в этом круге. Уже достигнута отметка в сто голов в сезоне во всех турнирах. Да и соперник думает о межсезонье. Вряд ли хозяева упустят победу.
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