Удинезе - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.08.2021

22 августа. 19:30. Серия А. Первый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Ювентус"

Главный арбитр: Ивано Пеццуто

Трансляция - MEGOGO

Потеря "Интером" Антонио Конте, Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими выдвинула "Ювентус" на прочное первое место в списке фаворитов нового сезона в Серии А. Однако миланцы вчера победой со счётом 4:0 доказали, что вовсе не собираются сдаваться. Сегодня туринцы вступят в бой, и их первый официальный матч после слабого предыдущего сезона и смены тренера будут рассматривать под микроскопом. Сумел ли уже Массимилиано Аллегри, вернувшийся после двух лет отпуска, вернуть свой "Юве"? Вернулся ли Пауло Дибала? В каком настроении Криштиану Роналду? Увидим в Удине.

В межсезонье из стана клуба приходили новости с разным оттенком. Лишь на днях удалось добить трансфер Мануэля Локателли, и Аллегри заявил, что сегодня он в лучшем случае сыграет 15 минут. Тренер заявил, что Роналду не говорил ему об уходе, а последний контрольный матч пропустил из-за усталости, но пресса считает иначе и уж точно отмечает неверие Аллегри в игрока. С другой стороны, Дибала, как отметил Массимилиано, тренируется так, будто только пришёл в команду, и ожидается его ренессанс. Молодые Кьеза, Кулушевски, МакКенни, Де Лихт также должны лишь добавлять.

Если выделить из череды контрольных матчей встречи с мощными командами, выделим 0:3 от "Барселоны", которая, правда, находилась на более поздней стадии подготовки к сезону, и 3:1 над "Аталантой", которая явно в плохой форме. Что все это говорит о состоянии "Юве"? Лучше увидеть сегодня и лишь тогда решить.

Состояние "Удинезе" также непросто оценить. Он начал контрольные матчи с поражений, но затем начал побеждать. Уже прошёл "Асколи" из Серии Б в Кубке со счётом 3:1. Продажа вратаря Хуана Муссо и полузащитника Родриго Де Поля многими воспринимается как смертельные удары. Но в Кубке Роберто Перейра дублем заявил, что по крайне мере в плане голов готов заменить Де Поля, а в воротах - пришедший из "Вероны" Марко Сильвестри, один из лучших вратарей лиги в последние два года. Фриуланцы сдаваться не собираются.

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Ориентировочные составы

Криштиану все же ожидается в стартовом составе, в новой-старой схеме 4-3-3. Наибольшие вопросы вызывает центр поля, худшая линия и в сезоне 2020/21. МакКенни дисквалифицирован, Рабио и Артур травмированы, Локателли не готов. Потому придется ставить туда Бернардески, а также Рэмзи на позицию последнего опорника. Аллегри считает, что валлийцу подходит эта позиция, поскольку там нужно меньше двигаться. Против "Барселоны" это закончилось провалом.

"Удинезе" же продолжит со схемой из трех центральных защитников. Тандем форвардов будет мобильным, из "фальшивых девяток". Особое внимание на правого латераля Нахуэля Молину, забивавшего и "Асколи", и самому "Юве" в последнем очном матче. Ну и, разумеется, на бывшего игрока туринцев Перейру.

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Н. Молина, Уолас, Макенго, Р. Перейра, Удоджи, Пуссетто, Деулофеу

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи, Бентанкур, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду, Кьеза

Прогноз: Удинезе - Ювентус 1:2

В Турине "Юве" легко против этого соперника, но в Удине все иначе. Предпоследний матч был проигран, в последнем Роналду дублем принес незаслуженную победу после 0:1 на 82-ой минуте. Аллегри опасается физической мощи и контратак соперника, говорит, что первая игра всегда самая трудная. Он требует прежде всего солидность. Наставник же соперника Лука Готти ожидает все тот же "Ювентус" Аллегри, заявляет, что нужно вывести его из зоны комфорта. Возможно, это удастся. Просто точно никому не будет. Но все же Макс такие матчи выигрывает.