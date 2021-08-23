Сампдория - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.08.2021

23 августа. 21:45. Серия А. Первый тур Генуя. "Луиджи Феррарис" "Сампдория" - "Милан" Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли считает, что в этом сезоне на Скудетто претендуют семь команд. Пять из них победили в первом туре, потому и вице-чемпиону нельзя отставать. Даже на сложном выезде с "Сампдорией". "Блучеркьяти" проиграли "россонери" лишь два из пяти предыдущих матчей, сохранили состав, несмотря на смену тренера. Пиоли отмечает, что Роберто Д'Аверса хорошо организовывает оборону (как и строитель этой команды Клаудио Раньери) и придает ей чёткий вид. Сам же "Милан" такого вида ныне не имеет из-за кадровых потерь. От чего выезд ещё сложнее.

Лето "Милана" получилось тревожным. Свободными агентами ушли такие важные игроки как Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу, в целом клуб выложил на трансферы уже 60 миллионов евро, но нет ощущения, что усилился. Усилил скамью запасных, главную ахиллесову пяту в предыдущем сезоне, но остаются дыры на позиции "десятки", на правом фланге атаки и в центре поля. А ведь в нынешнем сезоне нужно ещё и играть в Лиге Чемпионов, то есть нагрузка будет велика. Он отчаянно пытается усилиться до окончания августа, но напряжение среди болельщиков всё растёт.

Вместе с тем, есть надежды, что летом команда спокойно поработала и готова к сезону, Пиоли заявляет, что она повзрослела и постоянно развивается. А именно это, спокойная работа, спокойное развитие, считаются главными козырями специалиста. Наставник надеется, что сверхопытные новички Оливье Жиру и Алессандро Флоренци помогут удерживать баланс.

В "Сампдории" также несколько тревожно. Средств на усиление, как и особого желания заниматься клубом, у Массимо Ферреро нет. Из-за чего и не сумел договориться с Раньери о продолжении контракта. А Д'Аверса в предыдущем сезоне вылетел из Серии А с "Пармой". Кадровые потери до конца августа более чем реальны, игрок стартового состава Янкто уже ушёл, в скромный испанский "Хетафе", атака все ещё полагается на 38-летнего Фабио Квальяреллу. Тем не менее, по крайней мере на данный момент костяк команды сохранен, и место в десятке с ним она вполне способна удержать.

Кадры

У "Милана" травмированы оба ведущих опорника - Кесси и Беннасер. Это заставит Пиоли выставить гораздо более слабых запасных Тонали и Крунича. Левый вингер Ребич в плохой форме, и его заменит Леау. В стартовом составе выйдет запасная "десятка" Брахим Диас, поскольку основной ещё просто нет. Златан все ещё травмирован. Хотя здесь готова отличная замена - Жиру проявил себя в контрольных матчах. Интересно также посмотреть на дебют преемника Доннаруммы Майка Маньяна - игрока сборной Франции и чемпиона Лиги 1 с "Лиллем". А оборона в целом вся в сборе.

У "Сампдории" также отсутствуют опорники. Хотя Верре и Виейра - скорее не игроки стартового состава. Особое внимание к Квальярелле, в Кубке неделю тому забившему свой сотый гол за клуб, да ещё и пяткой. Под ним сыграет Дамсгор, одно из открытий Евро в составе сборной Дании. Правда, Д'Аверса призвал не взваливать слишком много на 21-летнего игрока. Маноло Габбьядини также забивал "Алессандрии" (3:2). Как и опорник Мортен Торсби, которого, возможно, заберёт "Аталанта".

Прогноз: Сампдория - Милан 1:1

Пиоли называет начало сезона сложным и опасным. Он требует от команды постоянно доминировать, не быть пассивной. Для победы в Генуе такое обязательно, поскольку "Сампдория" сковывает тебя по рукам и ногам и не даёт играть. По крайней мере, так было в эру Раньери, а Д'Аверса предпочитает точно такой же стиль. Правда, с "Пармой" он проиграл "Милану" четыре матча из пяти, лишь в 2019-ом году сведя матч вничью и в целом пропустив 10 мячей. Но здесь в его распоряжении более сильный состав, а состав соперника ослаблен. Потому ничья реальна.