Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сампдория - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.08.2021
После тревожного лета
ACMilanFan
23 августа. 21:45. Серия А. Первый тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Милан"
Главный арбитр: Микаэль Фаббри
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Милан"
Главный арбитр: Микаэль Фаббри
КадрыУ "Милана" травмированы оба ведущих опорника - Кесси и Беннасер. Это заставит Пиоли выставить гораздо более слабых запасных Тонали и Крунича. Левый вингер Ребич в плохой форме, и его заменит Леау. В стартовом составе выйдет запасная "десятка" Брахим Диас, поскольку основной ещё просто нет. Златан все ещё травмирован. Хотя здесь готова отличная замена - Жиру проявил себя в контрольных матчах. Интересно также посмотреть на дебют преемника Доннаруммы Майка Маньяна - игрока сборной Франции и чемпиона Лиги 1 с "Лиллем". А оборона в целом вся в сборе. У "Сампдории" также отсутствуют опорники. Хотя Верре и Виейра - скорее не игроки стартового состава. Особое внимание к Квальярелле, в Кубке неделю тому забившему свой сотый гол за клуб, да ещё и пяткой. Под ним сыграет Дамсгор, одно из открытий Евро в составе сборной Дании. Правда, Д'Аверса призвал не взваливать слишком много на 21-летнего игрока. Маноло Габбьядини также забивал "Алессандрии" (3:2). Как и опорник Мортен Торсби, которого, возможно, заберёт "Аталанта". "Сампдория": Аудеро, Берешински, Колли, Йошида, Ауджелло, Торсби, А. Силва, Кандрева, Дамсгор, Габбьядини, Квальярелла "Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру
Прогноз: Сампдория - Милан 1:1Пиоли называет начало сезона сложным и опасным. Он требует от команды постоянно доминировать, не быть пассивной. Для победы в Генуе такое обязательно, поскольку "Сампдория" сковывает тебя по рукам и ногам и не даёт играть. По крайней мере, так было в эру Раньери, а Д'Аверса предпочитает точно такой же стиль. Правда, с "Пармой" он проиграл "Милану" четыре матча из пяти, лишь в 2019-ом году сведя матч вничью и в целом пропустив 10 мячей. Но здесь в его распоряжении более сильный состав, а состав соперника ослаблен. Потому ничья реальна.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вот он – настоящий лидер. Динамо - Десна 4:0. Обзор матча и видео голов
- Андрей Шевченко: Мне интересен проект. Это может быть либо клуб, или еще и сборная
- Колос - Александрия 0:1. Уйдет ли Костышин?
- Удинезе - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.08.2021
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...