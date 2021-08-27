Эллас Верона - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.08.2021

27 августа. 21:45. Серия А. Второй тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Начало сезона помогло "Интеру" забыть все предыдущие проблемы. Новый главный тренер Симоне Индзаги заявил, что не мог и желать лучшего старта, чем 4:0 над "Дженоа", ожидал его, видя энтузиазм, голод, с которым команда тренируется. Ему понравилась игра даже как простому зрителю. Генеральный директор Джузеппе Маротта также доволен, заявляя, что склад четко определенный и гомогеничный. А преемник Ромелу Лукаку Эдин Джеко, забивший в первом же матче, говорит, что чувствует себя, будто играет здесь годами. Сумеет ли что-нибудь сделать с таким соперником "Верона"?

Жозе Моуриньо заявил, что из команд с новыми тренерами к сезону готов лишь "Интер", поскольку его игроки играют будто с закрытыми глазами. То есть с огромным багажом предыдущего сезона. А вчера Индзаги также заполучил форварда, которого хотел. Хоакин Корреа, возможно, будет даже готов играть сегодня. В целом же команда очень хорошо укомплектована. Она сохранила мощь и характер эры Антонио Конте и уже добавила к ним вкрапления более красивой игры, чем тогда. Правда, оборона вызывала вопросы, "Дженоа" создала несколько моментов. И именно в этом шанс "Вероны".

"Мастифы" также сменили тренера и концепцию. Эусебио Ди Франческо после позорных провалов в "Сампдории" и "Кальяри" желает спасти свою карьеру. Первым матчем он остался доволен. ЭДФ заявляет, что команда не заслужила проиграть, и он не может требовать от своих игроков большего. Разве что лучшей реализации. Пожалуй, играть второй тайм против "Сассуоло" вдесятером и забить столько же мячей, сколько и он (по два) - хороший показатель. Тем не менее, в итоге матч был проигран со счетом 2:3, и спокойного начала сезона не будет.

Кадры

Лаутаро Мартинес оправился от травмы, из-за которой пропустил первый матч, и должен составить компанию Джеко в атаке. Вместо Стефано Сенси. Таким образом, "Интер" вернется к чистой 3-5-2 эры Конте. Новичок Думфриз все еще отстает в плане формы от Дармиана. Зато Джеко и Чалханоглу отлично влились в команду и в первом матче выдали по голу и ассисту. О последнем Индзаги говорит, что он даже сам не понимает, насколько хорош. В строю также старая, чемпионская гвардия. Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Барелла, Брозович, Перишич.

У "Вероны" возвращается весьма важный правый латераль Фараони, дисквалифицированного за удаление Велозу и новичка Хонглу в центре поля должны заменить более сильные Илич и Тамез. Автор дубля в первом туре Дзакканьи может покинуть команду, но пока здесь - собирается играть. Новый вратарь Монтипо должен дебютировать. А новый защитник Шутало и новый форвард Джованни Симеоне готовы для скамьи запасных. Состав Ди Франческо должен быть гораздо более сильным, чем в первом матче.

"Эллас Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Гюнтер, Лазович, Илич, Тамез, Барак, Дзакканьи, Калинич

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес, Джеко

Прогноз: Эллас Верона - Интер 1:2

"Верона" Ивана Юрича доставляла немалые проблемы "Интеру" Конте. Из четырех матчей между ними последний выиграл три, но лишь с разницей в один мяч, немало страдая под прессингом. Четвертый же завершился со счетом 2:2. И сегодня хозяева более чем способны доставить проблемы гостям и отобрать у них очки. Возможно, "нерадзурри" уж слишком уверены в себе и чувствуют, что уж слишком легко плывут по волнам начала сезона. Опасная беспечность. Тем не менее, наиболее логично поставить на их минимальную победу.