  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Италия
  4. Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2021
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2021

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Малиновский в запасе?

Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2021

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

28 августа. 19:30. Серия А. Второй тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Начало сезона "Аталанты" и "Болоньи" получилось весьма сложным. "Нерадзурри" отыграли плохо в Турине и вырвали незаслуженную победу над "Торино" лишь в добавленное время. "Россоблу" вылетели из Кубка дома от команды из Второго дивизиона "Тернаны" со счетом 4:5, а в лиге еще на 74-ой минуте проигрывали новичку Высшего - "Салернитане" - со счетом 1:2. Второй матч еще и заканчивая вдевятером. Тем не менее, победили в нем. Теперь обе команды более спокойны и надеются вскоре улучшить игру. Удастся ли? И удастся ли Руслану Малиновскому избежать вылета в запас?

В "Аталанте" полностью признают, что отыграли слабо против "Торино". Джан Пьеро Гасперини, Хуан Хосе Паломино вновь подтвердили это вчера. Тренер, правда, не согласился с большинством обозревателей в том, что причина - в плохих физических кондициях. И другие причины на самом деле были. Отсутствие двух ведущих опорников Де Роона и Фройлера и форварда Сапаты, буря вокруг высказываний бывшего капитана Алехандро Гомеса и ответов Гасперини и боссов клуба. Теперь эта буря улеглась, один из опорников - Фройлер - вернулся, да и кондиции должны улучшиться.

Следует отметить, что клуб все ещё занят Меркато. После матча в Турине был спешно подписан из "Челси" правый латераль Давиде Дзаппакоста, очень близок также трансфер опорника Торсби из "Сампдории", а, кроме этого, возможен ещё и переход игрока атаки. Все это также отвлекает. Гасперини заявляет, что хотел бы, чтобы Меркато уже закончился и можно было думать лишь о футбольном поле. Надеется и на больший энтузиазм его игроков (в чем видит проблему), улучшение игры в техническом плане, и надеется не сесть в оборону в случае удачного старта, как в первом туре.

Слова надежды, но и опасений.

В "Болонье" также более спокойны и оптимистичны, чем после вылета из Кубка, но всё ещё тревожатся. Тот вылет Синиша Михайлович назвал позорным и неприемлемым, требуя от игроков никогда больше не повторять такой игры. После "Салернитаны" он уже был доволен. Прежде всего - характером. Хотя два пропущенных и два удаления должны беспокоить его и беспокоят. Он также вынужден думать о трансферах, даже заявил, что побаивается выставлять Такехиро Томиясу из-за его возможного ухода и говорил об обещаниях руководства продать лишь одного игрока. Тишины в клубе ещё нет.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Кадры

Итак, Фройлер возвращается. Мартен Де Роон ещё нет, поскольку дисквалифицирован. Сапата и Хатебур травмированы. Защитник Толой в заявке, но под большим вопросом насчёт стартового состава. Новичок Мерих Демираль там будет, но его коллега по амплуа Паломино заявляет, что он все ещё адаптируется к игре команды. Остаётся полагаться на нового вратаря Муссо, отлично поработавшего в Турине. А в атаке - на Луиса Муриэля, забившего замечательный гол уже в начале того матча.

В полузащите как раз есть варианты. Подавляющее большинство СМИ считают, что выход Фройлера сдвинет Маттео Пессину не в запас, а вперёд, на позицию Малиновского. Как раз больше шансов уйти в запас у Йосипа Иличича, но и ему большинство отдают место в первых 11-ти. Гасперини говорил об украинце весьма дипломатично, радуясь его быстрому возвращению в строй после операции и считая совершенно нормальным постепенный набор формы через игровые минуты. Вместе с тем, учитывая невзрачное выступление Руслана в первом туре и силу конкурентов, его уход в запас логичен.

"Болонья" лишилась удалённых Сориано и Схутена, Томиясу вряд ли будет в стартовом составе. Новичок и уже ведущий форвард Марко Арнаутович немного травмирован. Из-за этого Михайлович считает кадровую ситуацию "немного чрезвычайной". Австриец всё же должен выйти в стартовом составе, Схутена в центра поля должен заменит Сванберг, а Сориано - Виньято или желающий уйти Орсолини. Внимание к правому защитнику Де Сильвестри, сделавшему дубль против "Салернитаны". Разумеется, с подключений к "стандартам", а именно - угловым.

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демираль, Паломино, Меле, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Иличич, Пессина, Муриэль

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики, Сванберг, Домингес, Сков Ольсен, Виньято, Сансоне, Арнаутович

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Прогноз: Аталанта - Болонья 3:1

"Аталанта" выиграла у "Болоньи" лишь два из последних четырёх матчей. Хотя и 5:0 в последнем. Гасперини отмечает техническую подготовку соперника и его игру на атаку, подчёркивая дополнительный вес от присутствия Арнаутовича в штрафной площадке. А Михайлович собирается не изменять ничего и играть в свой футбол. Он ожидает битву и готовит игроков к ней. "Хорошая игра для понимания нашего потенциала". Вместе с тем, как раз этот потенциал часто полностью не раскрывается и не понятен. А как раз в очных матчах в Бергамо на счету хозяев семь побед подряд.

Наиболее разумно ставить на обилие голов, ведь "Болонья" пропустила как минимум два в шести из семи своих последних матчей лиги, и даже от "Тернаны" в Кубке - целых пять. И ведь в пяти из шести последних очных матчей мы видели "тотал больше 2.5".

1xbet
1.63
4.34
5.90
Сделать ставку
Favbet
1.59
4.20
5.20
Сделать ставку
VBET
1.60
4.25
5.50
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...