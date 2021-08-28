Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.08.2021

28 августа. 19:30. Серия А. Второй тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Начало сезона "Аталанты" и "Болоньи" получилось весьма сложным. "Нерадзурри" отыграли плохо в Турине и вырвали незаслуженную победу над "Торино" лишь в добавленное время. "Россоблу" вылетели из Кубка дома от команды из Второго дивизиона "Тернаны" со счетом 4:5, а в лиге еще на 74-ой минуте проигрывали новичку Высшего - "Салернитане" - со счетом 1:2. Второй матч еще и заканчивая вдевятером. Тем не менее, победили в нем. Теперь обе команды более спокойны и надеются вскоре улучшить игру. Удастся ли? И удастся ли Руслану Малиновскому избежать вылета в запас?

В "Аталанте" полностью признают, что отыграли слабо против "Торино". Джан Пьеро Гасперини, Хуан Хосе Паломино вновь подтвердили это вчера. Тренер, правда, не согласился с большинством обозревателей в том, что причина - в плохих физических кондициях. И другие причины на самом деле были. Отсутствие двух ведущих опорников Де Роона и Фройлера и форварда Сапаты, буря вокруг высказываний бывшего капитана Алехандро Гомеса и ответов Гасперини и боссов клуба. Теперь эта буря улеглась, один из опорников - Фройлер - вернулся, да и кондиции должны улучшиться.

Следует отметить, что клуб все ещё занят Меркато. После матча в Турине был спешно подписан из "Челси" правый латераль Давиде Дзаппакоста, очень близок также трансфер опорника Торсби из "Сампдории", а, кроме этого, возможен ещё и переход игрока атаки. Все это также отвлекает. Гасперини заявляет, что хотел бы, чтобы Меркато уже закончился и можно было думать лишь о футбольном поле. Надеется и на больший энтузиазм его игроков (в чем видит проблему), улучшение игры в техническом плане, и надеется не сесть в оборону в случае удачного старта, как в первом туре.

Слова надежды, но и опасений.

В "Болонье" также более спокойны и оптимистичны, чем после вылета из Кубка, но всё ещё тревожатся. Тот вылет Синиша Михайлович назвал позорным и неприемлемым, требуя от игроков никогда больше не повторять такой игры. После "Салернитаны" он уже был доволен. Прежде всего - характером. Хотя два пропущенных и два удаления должны беспокоить его и беспокоят. Он также вынужден думать о трансферах, даже заявил, что побаивается выставлять Такехиро Томиясу из-за его возможного ухода и говорил об обещаниях руководства продать лишь одного игрока. Тишины в клубе ещё нет.

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Кадры

Итак, Фройлер возвращается. Мартен Де Роон ещё нет, поскольку дисквалифицирован. Сапата и Хатебур травмированы. Защитник Толой в заявке, но под большим вопросом насчёт стартового состава. Новичок Мерих Демираль там будет, но его коллега по амплуа Паломино заявляет, что он все ещё адаптируется к игре команды. Остаётся полагаться на нового вратаря Муссо, отлично поработавшего в Турине. А в атаке - на Луиса Муриэля, забившего замечательный гол уже в начале того матча.

В полузащите как раз есть варианты. Подавляющее большинство СМИ считают, что выход Фройлера сдвинет Маттео Пессину не в запас, а вперёд, на позицию Малиновского. Как раз больше шансов уйти в запас у Йосипа Иличича, но и ему большинство отдают место в первых 11-ти. Гасперини говорил об украинце весьма дипломатично, радуясь его быстрому возвращению в строй после операции и считая совершенно нормальным постепенный набор формы через игровые минуты. Вместе с тем, учитывая невзрачное выступление Руслана в первом туре и силу конкурентов, его уход в запас логичен.

"Болонья" лишилась удалённых Сориано и Схутена, Томиясу вряд ли будет в стартовом составе. Новичок и уже ведущий форвард Марко Арнаутович немного травмирован. Из-за этого Михайлович считает кадровую ситуацию "немного чрезвычайной". Австриец всё же должен выйти в стартовом составе, Схутена в центра поля должен заменит Сванберг, а Сориано - Виньято или желающий уйти Орсолини. Внимание к правому защитнику Де Сильвестри, сделавшему дубль против "Салернитаны". Разумеется, с подключений к "стандартам", а именно - угловым.

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демираль, Паломино, Меле, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Иличич, Пессина, Муриэль

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики, Сванберг, Домингес, Сков Ольсен, Виньято, Сансоне, Арнаутович

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Прогноз: Аталанта - Болонья 3:1

"Аталанта" выиграла у "Болоньи" лишь два из последних четырёх матчей. Хотя и 5:0 в последнем. Гасперини отмечает техническую подготовку соперника и его игру на атаку, подчёркивая дополнительный вес от присутствия Арнаутовича в штрафной площадке. А Михайлович собирается не изменять ничего и играть в свой футбол. Он ожидает битву и готовит игроков к ней. "Хорошая игра для понимания нашего потенциала". Вместе с тем, как раз этот потенциал часто полностью не раскрывается и не понятен. А как раз в очных матчах в Бергамо на счету хозяев семь побед подряд.

Наиболее разумно ставить на обилие голов, ведь "Болонья" пропустила как минимум два в шести из семи своих последних матчей лиги, и даже от "Тернаны" в Кубке - целых пять. И ведь в пяти из шести последних очных матчей мы видели "тотал больше 2.5".