Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.09.2021

12 сентября. 19:00. Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

"Милан" и "Лацио" начали сезон очень похоже. Тяжелой победой в гостях - 1:0, 3:1, а затем лёгким матчем дома (4:1, 6:1), который вполне можно посчитать самым лёгким в их исполнении за последние годы. Теперь же настал черед для выяснения отношений в очной встрече. Подопечные Стефано Пиоли подходят к ней в очень хорошем настроении, но с немалыми заботами из-за травм. У подопечных же Маурицио Сарри забот нет, кроме одной - как бы поскорее окончательно приспособиться к его стилю футбола. Успели ли вторые? И насколько силен стержень у первых? Сегодня узнаем.

В предыдущем сезоне в очном матче в Милане хозяева повели со счетом 2:0, затем счёт стал 2:2, и в самой концовке Тео Эрнандес вырвал победу для "Милана". Не откажемся от таких драм и голов и сегодня. И статистика, согласно которой "россонери" проиграли дома этому сопернику в лиге лишь один из 31-го последнего матча, на самом деле обманчива. Ведь этот матч состоялся недавно - менее двух лет назад. В том же 2019-ом году "лациале" выбили соперника из Кубка именно на "Сан Сиро". А последний хронологически матч где-либо они выиграли в Риме со счётом 3:0.

В целом счёт восьми последних очных матчей во всех турнирах - по три победы и две ничьи. Причём там было все - унылые нулёвки, драмы, разгромы. Потому и сегодня возможно все.

"Милан" вышел из непростого лета, когда пришлось, и не факт, что удалось, затыкать дыры в составе. Отголоски звучат и сейчас. Ультрас даже собираются устроить что-то против Франка Кесси, не подписавшего новый контракт. Хотя Майк Маньян удачно заменил Джанлуиджи Доннарумму в воротах, Браим Диас заявил о замене Хакана Чалханоглу, новый форвард Оливье Жиру уже с двумя голами и собирается снимать проклятие девятого номера. Сандро Тонали явно добавляет. А оборона так же стабильна. Пиоли продолжает настраивать этажи здания, базируясь на прошлогодней работе.

Впрочем, сегодня Жиру не сыграет, поскольку не успел набрать форму после коронавируса. Златан Ибрагимович пытался успеть именно к "Лацио", но, похоже, рисковать им с первых минут тренер не будет. Потому начать матч должен Анте Ребич, у которого в центре атаки не получается. Также в запасе поначалу должны остаться Салемакерс, Беннасер и Кьер. Отсутствие последнего и выход вместо него депрессивного капитана Романьоли могут стать решающими в пользу соперника.

В "Лацио" лето прошло гораздо спокойнее. Хотя немало трансферов состоялись поздновато, а Дзакканьи - и вовсе в последний день. Но это всем известный стиль Клаудио Лотито. В итоге удалось набрать вингеров, нужных для перехода с 3-5-2 к 4-3-3 и "сарриболу". Фелипе Андерсон и Педро начали очень хорошо. Начал так и Чиро Иммобиле, якобы не подходящий к схеме (четыре гола). Луис Альберто, создававший немало проблем из-за желания уйти, с окончанием Меркато также успокоился и быстро реинтегрировался в состав. В матче против "Специи" у него гол и три ассиста.

Что мы увидим сегодня? Может быть всё, что угодно. У каждой команды будут свои взрывные отрезки, отрезки доминирования, как и отрезки обороны. Команда Сарри попытается владеть мячом, разыгрывать комбинации, терпеливо строить игру. Хотя не слишком терпеливо. "Орлы" явно пожелают не повторять ошибок двух первых матчей и не пропустить очень ранние голы. Вряд ли им всегда, как и против "Эмполи" и "Специи", сразу же удастся забить дважды в ответ. А "дьяволы" попытаются играть интенсивно, быстро переходить в атаку, прессинговать. Будет очень интересно.

Один гол "Лацио" - и он достигнет десяти в трех первых матчах сезона, что станет рекордом клуба всех времен. Победа "Милана" - и он впервые в своей истории начнёт два сезона подряд тремя победами подряд.

Ориентировочные составы

О кадровых проблемах "Милана" мы уже говорили, у "Лацио" же таковой может стать лишь потеря правого защитника Лаццари. Хотя и Марушич начал сезон весьма прилично.

Прогноз: Милан - Лацио 2:2

В "Наполи" Сарри довольно успешно справлялся с "Миланом", много забивая ему. С "Ювентусом" было гораздо сложнее. По победе и две ничьи, причём последний матч, именно на "Сан Сиро", он проиграл с 2:0 на 2:4. На какую из его предыдущих команд похож "Лацио"? Или же это всё ещё команда Симоне Индзаги? Именно из-за такой неопределённости и кадровых потерь вроде бы более чётко и ясно построенного "Милана" предсказать итог матча очень сложно. Ни против одного соперника в лиге "Милан" не играл столько раз вничью - 59. Поставим на ещё одну. Весёлую.