Свежая или давняя история? Ювентус - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.09.2021

В третьем туре "Милан" и "Ювентус" впервые встретились с сильными командами. "Россонери", несмотря на потери Златана, Жиру, отдых Кьера, впечатляюще убрали с пути "Лацио" и оформили второй сезон подряд с девятью очками в трех первых турах. "Бьянконери" же без всех южноамериканцев и Федерико Кьезы не устояли в Неаполе и повторили худшее начало сезона за 52 последних без побед в трех первых турах. Потому, и несмотря на заявления Массимилиано Аллегри о том, что сегодняшний матч важнее для первых, именно для вторых он критически важен.

Критически важен для "Юве" он ещё и из-за тенденции в очных матчах. Предыдущее десятилетие прошло под его полным преимуществом, с сериями побед. Особенно в Турине, где были одержаны девять подряд. В Милане также туринцы победили в пяти из шести матчей. Однако в 2020-ом году все изменилось. "Милан" устроил камбек с 0:2 на 4:2 дома. А 2021-ом, в мае, разгромил "Ювентус" на "Алльянц Стадиум" со счетом 3:0. Еще одна гостевая победа нанесёт тяжелейший удар не только по амбициям "бело-черных" в сезоне, но и по их многолетнему статусу.

В конце концов, Аллегри подытожил все просто. "Этот матч важен уже просто потому, что это "Ювентус" - "Милан".

19 сентября. 21:45. Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

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Первые три тура "Ювентуса" и вправду оставили очень тяжелое впечатление. Отличный первый тайм в Удине, вроде бы вернувший стиль, времена Аллегри - и затем два пропущенных и ничья. Заслуженное поражение дома от новичка "Эмполи". Ранний гол в Неаполе, идеальная оборона в стиле Аллегри в первом тайме - а затем детские ошибки во втором и поражение в концовке. Конечно, три гола лично привез вратарь Войцех Щесны, но это не должно снимать вины с остальных. Дипломатичные слова Аллегри "это другая команда" не должны обманывать.

В Неаполе "Юве" просто играл как малая команда, даже не ища мяч и просто глухо обороняясь.

Правда, в последние дни наметился другой путь. Давление несколько снято 3:0 в Мальме на старте группового турнира Лиги Чемпионов. Особенно ценным "сухой" сеткой своих ворот, о чем, как сообщил Аллегри, он особо просил подопечных в перерыве. Ещё бы, ведь это первый "сухой" матч туринцев в каком-либо турнире со второго марта. Телега сдвинулась с места, и команда может надеяться очень скоро прервать и 17-тиматчевую серию в лиге. А сегодня состав уже будет практически полным, пусть и Кьеза, скорее всего, готов лишь к скамье запасных.

В "Милане" первые три тура прошли совершенно иначе. Вначале - сложная победа в гостях над "Сампдорией" на характере (1:0). Затем же - две домашние победы с изумительной лёгкостью, которую мы не видели от команды очень давно. Отличная оборона, фирменный быстрый переход в атаку, вдохновение, полная уверенность в себе, даже когда на поле нет таких харизматичных личностей, как Ибра и Кьер - все это говорит о существенном ментальном росте команды. В простых словах Стефано Пиоли "мы - сильная команда" кроется огромный пласт этой силы.

Но и у "дьяволов" Лига Чемпионов изменила настроение. Выезд в Ливерпуль, особенно начало матча, когда хозяева просто утюжили гостей, оставил очень неприятный осадок, заставил понять разницу в уровне. Капитан Давиде Калабрия признал, что команда не готова играть в таком темпе. Пиоли также отмечал темп, высокий прессинг, перекрывание территории соперником. Требует больше движения без мяча, агрессии, перекрытия в центре поля и более быстрые пасы. Главным же образом надеется, что далее "мы встретим менее качественных соперников".

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Кадры

Все-таки нельзя игнорировать обнадеживающие знаки даже на "Энфилде". К концу первого тайма "Милан" вышел из-под давления, даже забил дважды и в итоге проиграл лишь со счетом 2:3. Связка Ребич-Леау отлично работала в атаке и там (ассист Рафаэля, гол Анте), и против "Лацио" (два ассиста Анте, гол Рафаэля). Потому отсутствие Златана и Жиру в Турине можно компенсировать. Браим Диас также забил в Ливерпуле и стает все более и более сильной "десяткой". В центр поля должен вернуться Тонали, приболевший перед "Ливерпулем", а до этого впечатлявший.

Большее беспокойство вызывает оборона. Калабрия вылетел, Кьеру вновь, как и против "Лацио", собираются предоставить отдых. Последнего хотя бы тогда отлично заменил капитан Романьоли. А вот вместо первого выйдет новичок Флоренци, игрок запаса, в сборной в сентябре отыгравший неудачно. Хотя очень опытный.

В "Ювентусе" неясно, сумеют ли сыграть с первых минут Кьеза и Бернардески. Скорее всего - нет. Артур надолго травмирован. Зато остальные в строю. Аллегри, похоже, желает сохранить структуру состава со вторника, потому правый фланг закроют Данило и Куадрадо, а левый - Алекс Сандро и Рабио. Куадрадо ассистировал Сандро в Мальме, и это в "Юве" считают очень хорошим знаком функционирования команды. Мората и Дибала в центре атаки постепенно начинают понимать друг друга. Воспитанник "Милана" новичок Мануэль Локателли стает командиром центра поля.

Интересное событие может произойти в центре обороны. Аллегри уже пробовал тандемы Бонуччи-Де Лихт и Бонуччи-Кьеллини. На последней же тренировке, как сообщают, пробовал уже Де Лихт-Кьеллини. Этот тандем с момента прихода голландца в клуб играл вместе редко, и потому очень любопытно будет последить за его взаимодействием. Тем более - при такой уязвимости Щесны.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Рабио, Мората, Дибала

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич

Цифры и факты

"Милан" - команда, которой "Ювентус" проигрывал наибольшее количество матчей в Серии А (51) и против которой сыграл наибольшее количество вничью (54)

"Милан" выиграл два из трех последних матчей Серии А у "Ювентуса" , столько же, сколько в предыдущих 17 матчах (одна ничья, 14 поражений)

Стефано Пиоли не выиграл ни одного из 17-ти матчей в противостоянии с Массимилиано Аллегри, проиграв 14 из них

"Ювентус" никогда не проигрывал три из первых четырёх матчей сезона в лиге. "Милан" выигрывал все четыре лишь дважды в своей истории. В последний раз - в предыдущем сезоне

"Милан" не пропускал в семи из своих восьми последних матчей лиги. Никто другой в лигах Топ-5 не обладает таким показателем. "Ювентус" же пропускал мячи в 17-ти турах Серии А подряд

В семи из последних восьми матчей с участием "Ювентуса" в Серии А было забито более двух мячей

"Милан" выиграл 25 из своих последних 27-ми гостевых матчей Серии А

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Прогноз: Ювентус - Милан 2:1

"Милан" отлично играет в гостях, крайне мало пропускает (в отличие от "Ювентуса"), переломил динамику против него, начал сезон в лиге идеально. Свежая статистика за "дьяволов". Как сообщает Диас, они ещё и крайне злы после "Ливерпуля" и желают реванша. Однако есть даже скорее иррациональное ощущение, что "Юве" сдвинулся с мёртвой точки. Пусть и слабый "Мальме" не должен быть показателем. А у "Милана" слишком много потерь. Оба тренера говорят прежде всего о психологии. Может быть что угодно. Мы ставим на возвращение Аллегри.