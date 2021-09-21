Аталанта - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.09.2021

Сумасшедший сентябрь продолжается. "Аталанту" сегодня ожидает матч против "Сассуоло", затем - против "Интера", затем "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, а уже в первых числах октября, на десерт - "Милан". И начинают эту серию бергамцы в плохой форме. Они одержали две тяжелейшие, совершенно незаслуженные победы в гостях, дома же вообще еще не побеждали и не забивали с игры. Впрочем, "Сассуоло" выступает еще хуже, с двумя поражениями подряд, лишь с одним забитым в трех последних матчах. Неужели две самые яркие команды лиги последних лет на этот раз не развлекут нас?

21 сентября. 21:45. Серия А. Пятый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Давиде Масса

Телетрансляція - MEGOGO

"Бергамо, у нас проблемы", "Аталанта" с завязанными глазами". "Дуван Сапата таскает каштаны из огня". Последние цитаты из статей местной прессы красноречивы. "Богиня" играет слабо, заторможенно, прежде всего плохо готова физически. Джан Пьеро Гасперини признал, что лучшее оружие команды сейчас - это голова, в отличие от ног. "Ноги не всегда здесь. Но голова никогда не исчезает, и это меня очень радует". Голова помогла дожать "Торино" на 93-ей минуте, голова и Сапата - добыть победу над "Салернитаной", откровенно возившей фаворита. Но сколько это будет срабатывать?

Матч против новичка лиги, проигравшего два предыдущих с общим счетом 0:8, вызвал особое беспокойство. "Аталанта" была переиграна в одни ворота, перебегана. Ее спас вратарь Муссо и две стойки. Гасперини произвел три замены уже в перерыве, уже через 13 минут снял с игры и Руслана Малиновского, поставив на позицию атакующего полузащитника латераля Дзаппакосту. Хотя ведь помогло. Вышедший на замену Иличич продрался и отдал ассист Сапате, также продравшемуся. Что позволило тренеру говорить об "уродливой победе", которые также иногда нужно уметь добывать.

К счастью для бергамцев, "Сассуоло" чувствует себя еще хуже. Он переиграл в первом туре со счетом 3:2 "Верону", игравшую целый тайм в численном меньшинстве. С тех пор же забил лишь один мяч и набрал одно очко. "Сампдорию" не сумел пробить, вместе с "Ромой" устроил феерический матч, но проиграл в добавленное время, а "Торино" по игре влетел в одни ворота, чудом держась на 0:0 и пропустив также в концовке. Новый главный тренер Алессио Дионизи, никогда ранее не тренировавший в Серии А, очень тяжело входит в роль преемника Роберто Де Дзерби.

Дионизи признал, что "Торино" заслужил победу, что его подопечные "не играли как команда", "не руководили игрой от начала и до конца", "слишком быстро пытались отдавать вертикальные пасы". Взял вину на себя. Заявляя, что ошибался и не имеет претензий к подопечным в плане стараний. Также отметил, что "Торо" переиграл его команду в борьбе за отскоки, вторые мячи. В чем она традиционно слаба. И заявил, что "Аталанта" похожа на туринцев по стилю. Она действительно отлично борется за вторые мячи. Когда в лучшей форме. На что же обе команды способны сейчас - неясно.

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Кадры

Оба тренера в мидуик хотели бы произвести ротацию, но вряд ли получится что-то существенное. В стартовый состав "Аталанты" на родную позицию латераля должен вернуться Дзаппакоста, в центре обороны Джимсити подвинет кого-то из тройки Толой-Демираль-Паломино. Впервые в сезоне сыграет тандем Де Роон-Фройлер в центре поля. Иличич может дебютировать в сезоне в "старте". Может потерять свое место неудачно отыгравший (оценки 4.5-5 от прессы) и замененный уже на 58-ой минуте в Салерно Малиновский.

А вот Сапате замены нет. Хотя он и сильно устал. "Сассуоло" он любит. Забил ему семь мячей в последних шести матчах и девять в 12-ти в целом. Больше Дуван не забивал никому.

У "Сассуоло" вариантов меньше. Травма опорника Обьянга, не начавшего сезон, оставляет центр поля рыхлым. В центре обороны лучше ничего не менять. А вот на флангах Тольяна и Рожерио даже должны сменить более ответственные Мулдур и Кирьякопулос. Может и Траоре сменить одного из игроков атаки. Скорее всего - Джуричича. Также форвард Скамакка стучится в стартовый состав. Вместо другого форварда сборной Италии Распадори, не забивающего.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Фраттези, Лопес, Берарди, Траоре, Бога, Скамакка

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Прогноз: Аталанта - Сассуоло 1:1

"Аталанта" не проигрывала "Сассуоло" в 13-ти последних матчах. До мая 2021-го выиграла шесть подряд с общим счетом 24:7. Обе яркие желающие доминировать команды всегда устраивают шоу, но более качественная и физически сильная (вторые мячи) "Богиня" всегда побеждает. Часто - разгромно, вроде 5:1, 4:1, 6:2. Однако в мае получилось 1:1, с пенальти, двумя удалениями, было больше весьма вязкой борьбы, чем футбола. Сейчас же Дионизи уверен, что его команда способна играть как хочет и лишь должна быть более безжалостной в атаке. Она способна не проиграть.