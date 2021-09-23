Сампдория - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.09.2021

23 сентября. 19:30. Серия А. Пятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Наполи"

Главный арбитр: Паоло Валери

"Сейчас первое место не означает ничего. Нужно оставаться скромными, приземленными, не успокаиваться и тяжело работать. Нас ожидает сложный матч против "Сампдории", супермотивированной после хорошего результата". Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье, конечно, прав. Тем не менее, динамика его команды на старте сезона заслуживает внимания и уважения. Неаполитанцы очень собранны, спокойны, надежны в обороне и ярки в атаке. В понедельник крепкому "Удинезе" в гостях они легко наколотили четыре гола. Устоит ли дома еще одна крепкая команда?

"Дория" способна устоять. Убийственный календарь начала сезона она проходит с честью. Незаслуженно проиграла дома "Милану" (0:1), дважды отыгралась там же против "Интера" (2:2). В гостях устояла перед "Сассуоло". И разгромила новичка лиги "Эмполи". Построенная Клаудио Раньери оборона отлично работает и при Роберто Д'Аверсе. Новый наставник даже называет центральных защитников Колли и Йошиду одними из лучших в лиге. Во вторых, решающих, таймах команда еще и вовсе не пропускала. А новый бомбардир Франческо Капуто уже с дублем и только начинает.

Тем не менее, задача генуэзцев крайне сложна. Их ожидает взрослый, зрелый соперник, у которого, как говорит Д'Аверса, "нет слабостей". Роберто отмечает прежде всего психологическую работу нового наставника "Наполи" Лучано Спаллетти. Действительно, при нем команда вырвала две победы в концовке, в том числе и камбек над "Ювентусом", победила вдесятером и наколотила четыре мяча в практически матче за первое место. Спаллетти также очень рад характеру, сплоченности команды, поддержке и любви болельщиков, которая "стает горючим для нас".

В местной прессе работу тренера называют "революционной". "Это та же команда, но выглядит как другая. Те же мужчины, но выглядят больше как мужчины", - Артуро Минервини среди тех, кто отмечает ментальный прогресс команды.

Течение матча предсказать нетрудно. "Наполи" - первый в лиге по владению мячом, с 61-им процентом, "Сампдория" - 14-ая. Гости с юга играют не быстро, не так уж изобретательно, а медленно раскатывают соперника. Хозяева ищут быстрые фланговые атаки либо длинные забросы на сверхопытную пару форвардов Квальярелла-Капуто. Хотя, если позволять им, могут и доминировать и чаще угрожать воротам, как было против "Интера". От подопечных Спаллетти потребуются максимальные усилия и максимальное желание контролировать игру, не отпуская руль ни на минуту.

Кадры

"Наполи" все еще без важных опорников Демме и Лоботки. Но спешно арендованный у "Фулхэма" Ангисса сразу же стал командиром центра поля. Он отлично действует в отборе, не ошибается в передачах. Командиром Спаллетти называет Калиду Кулибали. Центральный защитник в Удине и забил классным ударом в "девятку", и ассистировал коллеге по амплуа Ррахмани. Инсинье отлично работает, но с игры еще не забивал. Петр Зелински вернулся. А центрфорвард Виктор Осимхен забил трижды за последнюю неделю, в том числе дубль в Лестере в Лиге Европы (2:2).

У "Сампдории" Капуто с дублем, Фабио Квальярелла еще не забивал и очень голоден. Одно из открытий Евро Дамсгор набирает форму, опытнейший Антонио Кандрева уже набрал. На его счету гол и ассист в Эмполи, причем гол красивым ударом не с правого фланга, на котором играет, а с левого. В обороне стабильны Колли и Йошида, а крайние защитники Берешински и Ауджелло создали классный гол в ворота "Интера". Серьезной проблемой является лишь повреждение ведущего опорника Торсби. Хотя центр поля Экдаль-Адриен Силва также выглядит мощно.

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, Йошида, Ауджелло, Экдаль, Адриен Силва, Кандрева, Дамсгор, Квальярелла, Капуто

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Политано, Зелински, Инсинье, Осимхен

Статистика

"Наполи" занимает единоличное первое место в лиге впервые с 26-го тура сезона 2017/18. Тогда он опережал "Ювентус" на одно очко, нынешний тур начал с преимуществом в два над "Миланом" и "Интером". Он единственный в лиге, кто одержал победы во всех четырех первых турах нового сезона

Нынешний матч станет для "Наполи" третьим гостевым за восемь дней. Начиная с "Лестера". В лиге он выиграл уже шесть матчей в гостях подряд, в каждом забив как минимум дважды

В нынешнем сезоне за "Наполи" в лиге забивали девять разных игроков. Более одного гола на счету лишь защитника Кулибали

"Наполи" выиграл десять из 11-ти последних очных матчей. Правда, поражение оказалось разгромным - 0:3 в Генуе в 2018-ом году. В 20-ти последних очных матчах у него 16 побед, три ничьи и одно поражение

В целом в Генуе в шести последних очных матчах "Наполи" трижды побеждал со счетом 4:2, дважды - 2:0 и однажды проиграл со счетом 0:3

"Сампдория" не пропускала в четырех из шести последних матчей лиги. До этого она не пропускала в четырех из 18-ти

Прогноз: Сампдория - Наполи 1:1

"Наполи" отлично готов и правильно настроен. Д'Аверса понимает и заявляет, что его команде нельзя ошибаться и обязательно нужно быть безжалостными в атаке. Вместе с тем, он верит, что с интенсивностью и нацеленностью как в предыдущих матчах генуэзцы способны отобрать очки у лидера лиги. "Если мы хотим выдать важный сезон - должны брать очки у грандов". Возможности ротации у обеих ограничены, но "Дория" не играет в Еврокубках и предыдущий матч играла в воскресенье. А ее соперник - в понедельник. Ничья здесь более чем реальна.