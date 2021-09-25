Интер - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.09.2021

25 сентября. 19:00. Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Интер" уже собрал немало комплиментов с начала сезона. Правда, с грандами в лиге он пока ещё не играл. А когда сыграл с таким в Лиге Чемпионов - проиграл дома мадридскому "Реалу". У "Аталанты" все почти наоборот. Она собирала большей частью критику и также с грандами ещё не встречалась. Но когда встретилась с почти грандами - "Сассуоло" в лиге и "Вильярреалом" в ЛЧ - выдала свои лучшие матчи в сезоне, на порядок лучше, чем все другие. В таком, несколько непонятном, состоянии, "нерадзурри" встречаются друг с другом. Чем закончится такая встреча?

Миланские "нерадзурри" забили 18 мячей в пяти матчах лиги силами 11-ти игроков, набрали в них 13 очков - на три больше, чем на той же стадии сезона 2020/21. Больше забили, меньше пропустили, чем тогда. Бурное межсезонье с уходом Антонио Конте, Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими практически забыто. Они вновь претендуют на Скудетто. Новичок Хакан Чалханоглу даже заявляет, что фавориты в этой борьбе как действующие чемпионы. Симоне Индзаги особенно доволен реакцией на проблемы в гостях. В частности, камбеком во Флоренции. "Большим камбеком большой команды", как он заявил.

В гостях команда борется и выгрызает, дома побеждала со счетом 4:0 и 6:1. Тренер успешно применяет ротацию, очень доволен распределением сил. "Мне повезло принять замечательную команду, желающую тяжело работать и готовую к заданиям". Это проявилось во Флоренции, когда команда не развалилась под мощным давлением в первые полчаса, дождалась, пока соперник снизит интенсивность, спокойно нашла свои голы и победила. Беспокоить её должны лишь временные потери контроля над игрой в гостевых матчах и оборона, пропускавшая в пяти последних матчах во всех турнирах.

У "Аталанты" оборона как раз работает. Она пропустила лишь четыре мяча - рекорд в первых пяти матчах сезона в каденции Джан Пьеро Гасперини. С другой стороны, забила всего шесть. Первые четыре матча Серии А она и вовсе провела неудачно, выглядела заторможенной. Лишь против "Сассуоло" проснулась, не достигла своих игровых вершин, но уже выглядела очень прилично, играла быстро, остро и одновременно надёжно. А Гасперини снижает давление, говоря о наполовину полном стакане и о том, что команда не фаворит даже в борьбе за Топ-4, не говоря уж о Скудетто.

Какой матч мы увидим? Гасперини говорит о том, что сила его команды сейчас больше в голове, в характере, чем в ногах. Команда Индзаги сильна и там, и там. При Конте "Интер" отдавал этому сопернику инициативу и работал в обороне и на контратаках. Но теперь, учитывая и его более сильную форму, и корректировку стиля при новом тренере, можно будет ожидать от него агрессивную игру. Фланги точно будут гореть, поскольку и в схеме хозяев 3-5-2, и в схеме гостей 3-4-2-1 играют главную роль. Там развернётся эпическая битва. Да и на всех других участках поля также.

Ясно одно - беречь силы перед матчами Лиги Чемпионов никто не будет. Тем более, что они не такие уж и страшные. "Интер" поедет в гости к "Шахтёру", а "Аталанта" примет "Янг Бойз". Все мысли сейчас об очном матче.

Кадры

"Интер" чуть не потерял важнейшего игрока. Николо Барелла, один из двух игроков в лигах Топ-5 с хотя бы четырьмя ассистами, получил повреждение. Но он будет готов. В отличие от Видаля и Сенси. Форвард Хоакин Корреа, возможно, будет на скамье запасных, но он также с травмой. Ведущей тройке защитников и забивному тандему форвардов Джеко-Лаутаро (семь голов на двоих) равноценной замены нет. Зато такая есть на флангах. Молодые Думфриз и Димарко или 31-32-летние Перишич и Дармиан, забивавшие во Флоренции? А в центре поля в крайнем случае есть Весино и Гальярдини.

В "Аталанте" после дисквалификации с начала сезона наконец-то может воссоединиться тандем опорников Де Роон-Фройлер. Гасперини постоянно отвешивает громкие комплименты обоим, считая весьма важным звеном. Фланги проснулись - Гозенс и Дзаппакоста забили "Сассуоло". Последний и вовсе начал вторую каденцию в клубе ураганно. Проснулся и Руслан Малиновский ассистом. Если будет так же прогрессировать - скоро вернёт весеннюю форму. Хотя голы и ассисты от него потребуются уже в этом матче, поскольку Муриэля и Пессины нет, а Дуван Сапата лишь с одним голом с игры.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пашалич, Сапата

Статистика

Поначалу в каденции Гасперини "Аталанта" играла с "Интером" на равных. Две победы, две поражения и ничья. Однако в последних трех матчах дважды выиграли миланцы и однажды бергамцы отыгрались и выцарапали ничью. В пяти последних матчах первые не проигрывали вторым

"Интер" выиграл 18 домашних матчей подряд в Серии А. После 2:2 против "Пармы" 31-го октября 2020-го года. Причем в последних пяти матчах дома забивал как минимум три мяча

"Аталанта" выиграла четыре последних гостевых матча Серии А и не проиграла в последних восьми. Ее последнее поражение за пределами Бергамо состоялось восьмого марта именно от "Интера". Единственный гол в том матче забил Милан Шкриньяр

В последних девяти матчах "Интера" в лиге было забито более трех мячей. В четырёх из пяти последних - четыре, в трех из девяти - более пяти

Прогноз: Интер - Аталанта 2:1

Обе команды ещё не играли против Топ-соперников в лиге, поэтому оценить их силу непросто. Впрочем, ясно, что они сильны, боятся и уважают друг друга. Гасперини называет эту неделю решающей в плане понимания силы своей команды и призывает давить на соперника. О том же, а также о сопернике, не дающем подарков, о потребности в голоде и жесткости говорит Индзаги. Скорее всего, матч будет выглядеть то ярким быстрым зрелищем, то вязкой жесткой битвой. Победить и в том, и в другом может кто угодно. Но все же миланцы играют дома и выглядят более готовыми.