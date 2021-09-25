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Ювентус – Сампдория. Туринцы рвутся вверх
Пока в верхней части турнирной таблице Серии А команды борются за первое место, очень необычно не видеть в этом списке Ювентус. После пяти туров у команды лишь одна победа при двух ничьих и двух поражениях. Туринцы занимают 12 место и стараются понемногу нащупать свою игру уже без Криштиану Роналду. Более того, Ювентус пропускает уже в 19 матчах чемпионата подряд и близок к антирекорду 1955 года, когда остановился на отметке в 21 матч.
Впрочем, в ближайшем матче, эта серия вполне может оборваться. Ювентус, официальным беттинг-партнером которого является Parimatch, сыграет дома с Сампдорией (26.09, 13:30). Моряков туринцы обыграли в двух предыдущих сезонах, при этом в последних трех матчах ни разу не пропустили. Сейчас аналитики Parimatch дают солидные 68% на победу Ювентуса и 55% на то, что Сампдория все же сможет забить.
Сейчас моряки идут на 13 месте, у них также 5 очков, но они уступают Ювентусу по разнице мячей. Пока что все складывается так, что Сампдория может попросту попасть под горячую руку туринцев. Их не устраивает положение в турнирной таблице, особенно после упущенного чемпионства в прошлом сезоне. Болельщики ждут побед в каждом матче. Правда, не следует забывать, что впереди Лига чемпионов и 29 сентября в Турин приедет Челси. Впрочем, вряд ли у Ювентуса будет проблема с тем, чтобы сыграть одинаково сильно в обоих матчах.
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