Дерби новой надежды и новых проблем. Лацио - Рома. Состояние команд и прогноз на матч Серии А на 26.09.2021

26 сентября. 19:00. Серия А. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Перед сегодняшним Римским дерби Corriere Dello Sport взял интервью у Франческо Тотти. Легенда римского футбола рассказал о том, как уже за три-четыре месяца до дерби начинались разговоры о нем, как победа в нем считалась многими более важной и желаемой, чем Скудетто. "Крайне важно было не проиграть, иначе в следующие полгода жить в Риме было тяжело". Дебютант Derby Della Capitale как участник и, как и все итальянцы, его многолетний зритель и слушатель Маурицио Сарри также вспомнил, как в детстве слушали дерби по радио и мечтали стать его участником.

В 2021-ом году дерби также обладает особым статусом, является особым событием. Причем не праздником, а скорее войной. Еще один участник-дебютант Жозе Моуриньо считает участие в нем привилегией. Полный дебютант англичанин Тамми Абрахам заявляет, что уже с первого дня в Риме с ним говорят об этом матче. Для команд, больше движимых страстью, чем достижениями (всего пять Скудетто на двоих), для города, несмотря на всю его историю, весь его статус, остающегося провинциальным в глазах богатого Севера, да и ведущего себя так, этот матч сакрально важен.

Вместе с тем, важно сегодняшнее дерби не только потому. После непопадания обеих команд в Топ-5 в лиге в предыдущем сезоне они решили не удовлетворяться провинциальной радостью от победы в дерби, а начать новый амбициозный проект. Моуриньо пришёл для того, чтобы вернуть "Роме" уважение окружающих и самой себя. Принести стабильность. Слово, которое вчера он постоянно повторял. А затем научить её побеждать. Жозе заявил, что этот проект - его тяжелейший в карьере. Игроки уже отмечают огромную психологическую работу, прежде всего в плане стремления к победам.

Сарри же пришёл строить. Перестраивать команду после пяти лет совершенно другого проекта с Симоне Индзаги. Научить её новому стилю футбола. Стилю, который принесёт больше яркости, больше почитателей, больше побед. Как он заявил на предматчевой пресс-конференции, он не тактик, а стратег и собирается внедрить свой футбол глубоко. После ухода Индзаги болельщики "Лацио" боялись, что прижимистый президент Клаудио Лотито позовёт неопытного дешевого тренера с соответствующими новыми игроками. Однако он удивил таким громким именем, такой громкой заявкой.

Боязнь атаковать

Пока что у Маурицио мало получается. После 9:2 в двух матчах над претендентами на вылет он не побеждал в следующих трех. В том числе "Торино" и "Кальяри", которые были претендентами на вылет в предыдущем сезоне. В этих матчах "Лацио" даже пришлось спасаться голами в концовках. Ещё до этого он проиграл в одни ворота "Милану", выглядя просто беспомощным. Проиграл и в Лиге Европы "Галатасараю" из-за дикой ошибки второго вратаря. В абсолютно всех этих шести матчах в новом сезоне он пропускал, и пропускал первым. В лиге у него такого не было с сезона 1935/36.

Сарри оправдывается с помощью математической эквилибристики. Заявляет, что его команда набрала все свои восемь очков в матчах, в которых уступала в счёте, а это признак характера. Подсчитал, что в предыдущем сезоне в среднем набирала 8.9 очков за пять матчей, пропускала 7.2 мяча, забивала восемь. Теперь же набрала восемь очков, пропустила семь мячей, а забила аж 12. Заявляет, что команда жива, очень хорошо работает на тренировках. Говорит, что это не Play Station, а настоящий футбол с 25-ю разными головами, и весь негатив вокруг команды преувеличен.

Впрочем, от таких слов веет отчаянием. Какой резон сравнивать цифры с неудачным предыдущим сезоном? Да ещё и сам тренер в итоге говорит, что команда ещё не понимает его стиль, ей тяжело принять его в подсознании и перестроиться. Даже заявил, что против "Милана" делала не то, что на тренировках, а в точности до наоборот. Что на тренировках игроки наслаждаются, но ещё не всё понимают. А сам он уже успел схлопотать удаление. Сегодня возвращается после двух матчей дисквалификации.

Уж точно отчаянием веет от слов Чиро Иммобиле. У него как раз все в порядке. Уже шесть голов в пяти матчах. Опасения, что переход с тактической схемы 3-5-2 на 4-3-3 ударит по нему, поскольку по такой схеме в сборной Италии он забивает очень мало, не оправдались. Но послушайте его слова: "После удара от "Милана" мы слишком боялись играть в атакующий футбол, потеряли энтузиазм, и такого не должно происходить. Мы должны не бояться играть. Я не рад этим ничьим, нужно работать тяжелее. У нас сейчас много негативной энергии, самооценка в подсознании снижается".

Кроме Чиро, в команде есть игроки, довольные изменениями и уже играющие хорошо. Педро, первый игрок за почти сорок лет, перешедший напрямую из "Ромы" в "Лацио", работал с Сарри в "Челси". Тренер очень рад его приходу, говорит об игроке, который не проигрывает финалы. Очень рад и ещё одному новому вингеру Фелипе Андерсону: "Я видел мало таких сильных игроков". Вратарь Рейна и новый левый защитник Хюсай играли у него в "Наполи" и понимают его. Уроженец Испании Сергей Милинкович-Савич наконец-то получил возможность гораздо больше работать с мячом "по-испански".

С другой стороны, тандем центральных защитников Луис Фелипе-Ачерби, привыкший играть с еще одним, чувствует себя неуютно. Как и Лукас Лейва, от которого на позиции реджисты в стиле Сарри требуется разыгрывать мяч. Он точно не Жоржиньо. Один из ярчайших игроков команды Мануэль Лаццари не понимает, как действовать на позиции не латераля, а просто правого защитника. Не понимает новую схему и ярчайший, ее маэстро Луис Альберто. Летом он хотел уйти, не тренировался, сейчас вынужден догонять и выглядит слабо. Хотя тренер говорит, что идеально подходит его стилю.

Боязнь доминировать

У "Ромы" всё гораздо лучше. Она полна энтузиазма, игрокам очень нравится работать с Моуриньо. В пяти матчах лиги набрала 12 очков и забила 12 мячей. В Лиге Конференций выиграла все три матча с общим счётом 10:2. Играет очень быстро, создаёт очень много. Даже в проигранном матче в Вероне (2:3) у тренера не было претензий к настрою игроков. До этого точно не было в матче против "Сассуоло", когда вырвала победу в добавленное время. Очень рад был он и реакции на "Верону" в матче против "Удинезе" в четверг. В целом говорит о сбалансированной, здоровой раздевалке.

Впрочем, и у неё проблем хватает. Её переход с 3-4-2-1 на 4-2-3-1 также непрост. Центральным защитникам также некомфортно. Отсюда и пять пропущенных в пяти матчах лиги. Некомфортно и опорникам. В предыдущем сезоне Брайан Кристанте играл в центре обороны, до этого - одного из трёх опорников или даже ближе к атаке. Играть во всего лишь тандеме для него сложно. Тем более, когда он и Жордан Верету играют без замен. Поэтому "Рома" часто теряет контроль над игрой, часто отпускает соперника. И Моуриньо также заявляет, что нужно перестраивать команду.

Жозе говорит о проигранных дуэлях, о не всегда нужной интенсивности, о неготовности к отрезкам доминирования соперников, которые всегда есть. Как и Сарри, говорит о том, что нужно время для построения команды. Ему также не нравится негатив после всего одного поражения, он призывает превращать грусть в мотивацию, а не депрессию. Говорит о долгой дороге, полной поворотов. Доволен сохранением баланса и сплоченности во втором тайме матча против "Удине", но ведь против такого соперника не нужно терять инициативу, не нужно столько ему позволять.

Если продолжить об игроках, то Абрахам начал каденцию отлично. У него уже два гола и два ассиста в лиге. Он тяжело работает, постоянно прессингует, двигается. Новый вратарь Руй Патрисиу действует очень спокойно и выручает команду. Ну а капитана Лоренцо Пеллегрини Моур просто обожает. Жалея, что у него нет десять таких. В плане видения игры, паса, движения, удара он очень силён. Вот только сегодня он не сыграет из-за удаления против "Удинезе". Что приводит "Рому" в ярость. Моуриньо даже заявил, что дерби началось ещё в четверг именно из-за этого удаления.

Сможет ли кто-либо хоть как-то заменить его - главный вопрос. Генрих Мхитарян и Стефан Эль-Шаарави начали сезон неплохо. Они умны, энергичны и многое знают о различных дерби. А вот Николо Дзаньоло тяжело после двух лет травм.

Также следует отметить, что впервые за 55 лет дерби может начаться без римлян в стартовых составах. Хотя левый защитник "Ромы" Риккардо Калафиори, скорее всего, начнет матч вместо все еще не совсем здорового уругвайца Виньи. А опорник "Лацио" Данило Катальди теоретически может подвинуть Лейву.

Ориентировочные составы

"Лацио": Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Калафиори, Верету, Кристанте, Дзаньоло, Мхитарян, Эль-Шаарави, Абрахам

Прогноз: Лацио - Рома 1:1

"Рома" явно чувствует себя лучше, чем "Лацио". Моуриньо - прагматик и победитель и такие матчи умеет играть как никто другой. Однако в Римском дерби есть такой неписаный закон - его выигрывает команда, которая перед ним выглядит хуже. Более того, дома "Лацио" не проиграл четыре последних дерби и не проиграл никому вообще уже 15 матчей подряд (13 побед). А это всё-таки дом, поскольку его поддержат в два раза больше болельщиков - 20 тысяч против десяти. Да и без Пеллегрини "Роме" будет сложнее. А Иммобиле обещает играть "с ножом в зубах".

В предыдущем сезоне и три года тому команды обменялись победами. Два года тому - ничьими 1:1. Возвращаемся к ничьим?