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Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.10.2021
Дерби с болельщиками возвращается
Ровно 700 дней мы не видели Туринское дерби на "Олимпико Гранде Торино" с болельщиками. Сегодня увидим. По такому случаю ультрас клуба, бойкотирующие стадион из-за коронавирусных ограничений, даже собираются поддерживать за его стенами. Вчера они уже собрались там с песнями и баннерами. И им есть на что надеяться. У "Торо" столько же очков после шести туров, сколько у "Юве" (8), он играет лучше, его тренирует, можно сказать, специалист по "бьянконери" Иван Юрич. А сами "бьянконери" отдали много сил в Лиге Чемпионов. Хватит ли этого для успеха хозяев?
2 октября. 19:00. Серия А. Седьмой тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Ювентус"
Главный арбитр: Паоло Валери
Вернулся ли, завёлся ли "Ювентус"? Кажется, да. После худшего начала сезона в лиге за 52 года он одержал две победы подряд. В матчах против "Специи" и "Сампдории" впервые в сезоне забил во втором тайме, впервые забил после того, как пропустил. А в Лиге Чемпионов не терял очков и не пропускал вовсе. Против "Челси" (1:0) он владел мячом всего 27 процентов времени, зато защищался как в легендарные времена, а также находил контратаки. Массимилиано Аллегри остался очень доволен, его вингер Хуан Куадрадо говорил о ДНК клуба, командной игре, борьбе любой ценой.
С другой стороны, к игре в лиге еще очень много вопросов. Те же "Специя" и "Сампдория" были переиграны с разницей в один мяч, в каждом из матчей были пропущены два мяча и наблюдались отрезки с потерей контроля над игрой. В целом в первых шести турах пропущены десять. В 20-ти турах подряд не было "сухого" матча. Удастся ли перенести идеальную оборону ЛЧ на Серию А, и именно в дерби? Совершенно не факт.
"Торино" также начал сезон слабо, двумя поражениями. И также затем завелся. Хотя он в последних двух турах не побеждал, а играл вничью. Потерял победу над "Лацио" на 91-ой минуте и над "Венецией" на 78-ой, завершив оба матча лишь на 1:1. Хотя бы точно можно сказать, что он играет лучше соседей, более собранно и интенсивно, без серьезных провалов. Пропустил лишь шесть мячей. Даже "Аталанту" возил и проиграл в добавленное время несправедливо. Работа нового главного тренера уже видна. Уже видна команда Юрича - жесткая, собранная, мотивированная, прессингующая.
Какой матч мы увидим? Вне зависимости от формы обеих команд, дерби всегда получается вязким, жестким. Настоящей битвой. Битву сейчас ожидает и Куадрадо. Аллегри заявляет, что подготовиться к дерби тяжелее, чем к "Челси". Говорит о болельщиках соперника, о том, что для него это матч всей жизни, о маленьком финале. Он отмечает, что уже видит команду Юрича. Которая много бегает и применяет агрессивный высокий индивидуальный прессинг. Бегать точно будут обе. А вот владение мячом и тех, и других не очень интересует. "Торо" лучше на четыре десятых в этом (50.1%).
Кадры
Аллегри все ещё без Рэмзи, Дибалы и Мораты. Также Рабио под вопросом. Против "Челси" он решил эту проблему переходом на 4-3-3 с "фальшивой девятой" Бернардески. Здесь все же, скорее всего, будет "девятка" настоящая - Мойзе Кен. А схема вернётся к 4-4-2. В атаке также сыграет Федерико Кьеза, отыгравший против "Челси" блестяще и забивший гол. А в обороне выйдет капитан Джоржо Кьеллини. Вместо Бонуччи или Де Лихта?
"Торино" потерял двух главных форвардов - Белотти и Дзадзу - и главного "суперсаба" с его двумя голами - Пьяцу. Впрочем, Санабрия уже забивал. Прат и Ансальди под вопросом, но им замены есть. Большая проблема в обороне. Иццо готов лишь к запасу, а Джиджи дисквалифицирован. Поэтому единственным правоногим центральным защитником остаётся 20-летний чешский новичок Зима, выходивший в "старте" лишь однажды. На "Салернитану". Не совсем "Ювентус".
"Торино": Милинкович-Савич, Зима, Бремер, Родригес, Синго, Побега, Лукич, Айна, Брекало, Линетти, Санабрия
"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Бернардески, Кьеза, Кен
Статистика
- "Ювентус" не проиграл "Торино" в 12-ти последних матчах, из которых выиграл девять. Аллегри проигрывал ему лишь однажды в последних 12-ти. Также с девятью победами
- Аллегри и Юрич встречались четырежды. Победа второго с "Дженоа" (3:1) считается одной из самой унизительных в первой каденции первого. Также хорват однажды увёз ничью из Турина. В остальных двух матчах победил итальянец
- Статистика Юрича против "Ювентуса" - две победы, три ничьи, три поражения. Причём в последних трех матчах (с "Вероной") он не проигрывал - 2:1, 1:1, 1:1
- "Торино" забил во всех первых шести матчах сезона впервые за 37 лет
- В пяти из шести последних гостевых матчей "Ювентус" забивал как минимум два мяча
Прогноз: Торино - Ювентус 1:1
Даже в плохом состоянии "Торино" отчаянно сопротивлялся "Ювентусу". Сейчас он в хорошем. Его защитник Рикардо Родригес ожидает награду команде за хорошую работу в начале сезона. Аллегри говорит о сложной игре, из которой придётся не выключаться все 95 минут, о терпении. Конечно, "Ювентус" более чем способен выиграть. Юрич боится его контратак, вернувшихся характера и результатов. Но ведь хорват - специалист по этому сопернику. Его серия без поражений от "бьянконери" очень даже может продолжиться до четырёх матчей.
1:1 - популярный результат и для него, и для нынешнего "Торо".
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