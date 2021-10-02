Сассуоло - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.10.2021

2 октября. 21:45. Серия А. Седьмой тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер"

Главный арбитр: Лука Пайретто

"Интер" вернулся из Украины разочарованным, недовольным. Прежде всего - игрой. Его наставник Симоне Индзаги признал, что в матче против "Шахтера" "не был настоящим "Интером", не играл в своём типичном стиле". Вновь стать настоящим он призывает в матче против "Сассуоло". Сами же "нероверди" ненастоящие с первого матча сезона, и переход от Роберто Де Дзерби к Алессио Дионизи проходит весьма натужно. Сумеют ли они хотя бы затянуть "нерадзурри" в ту же игру и добыть тот же результат, что и новая команда Де Дзерби?

На предматчевой пресс-конференции Индзаги напомнил, что матч в Реджо-Эмилии станет для команды седьмым за 20 дней. Признал физическую и ментальную усталость и заявил, что будет выбирать игроков на матч прежде всего по этим аспектам, а не тактическим. При этом он доволен балансом команды, ее общим состоянием, заявляя, что и в Киеве баланс был сохранен. И очень доволен игрой и результатами в лиге. 14 очков в шести турах, первое место по забитым с 20-ю - и вправду хорошо. Команда более чем жива, более чем сильна.

Вместе с тем, и проблем у неё достаточно. Пять матчей лиги подряд с пропущенными, семь пропущенных. Почти во всех матчах отрезки потери контроля. Игрой в сумасшедшем матче против "Аталанты" (2:2) неделю назад Индзаги остался очень доволен, считая, что его подопечные заслужили победу. Но ведь и тогда они уступали в первом тайме, спаслись в концовке и несомненно могли проиграть. А в гостях во всех матчах им было крайне тяжело, во всех они пропустили, в Вероне и Флоренции пропускали первыми и проигрывали первый тайм.

Способен ли "Сассуоло" устроить им нечто подобное? Теоретически - да. Еще недавно он был бичом "Интера", выиграл у него семь матчей из восьми. Однако в пяти последних не побеждал, проиграв три. В том числе и 0:3 в последнем в Реджо-Эмилии. В целом же команда Дионизи начала сезон слабо. У неё лишь семь очков. В шестом туре она наконец-то одержала первую победу и забила первый гол дома, но 1:0 над новичком "Салернитаной" - крайне мало. В целом сверхяркая при Де Дзерби атака забила лишь три мяча в последних пяти турах.

Дионизи заявляет, что игра команды лучше, чем её результаты, уверен, что с ней в итоге удастся компенсировать очковые потери. Правда, признает, что не знает, когда это произойдёт и что команда не использует весь свой потенциал. Признает, что не хватает реализации, "инстинкта убийцы". Проснётся ли он именно против чемпиона?

Кадры

Кто окажется менее уставшим? Вряд ли Индзаги сменит трех центральных защитников, вратаря, пусть и Самир Ханданович часто ошибается. Барелла и Брозович должны играть. Хоакин Корреа ещё не совсем готов, потому автору пяти голов в сезоне Эдину Джеко отдыха не будет. Как и автору четырёх Лаутаро. Сменить он сможет лишь опорника Весино назад на Чалханоглу и латералей. Дармиан, Думфриз, Перишич и Димарко готовы.

У "Сассуоло" варианты очень похожи. Опорник Обьянг травмирован, потому эта зона вновь будет проседать. Центрдефам Кирикешу и Феррари также замены нет. Здесь также есть варианты с крайними защитниками - Тольян, Мулдур, Кирьякопулос, Рожерио. "Десяткой" - Джуричич либо Траоре. И с форвардами. Хотя молодые таланты Распадори и Скамакка разочаровывают. Особое внимание к болельщику "Интера" Доменико Берарди. Он забил уже в двух матчах подряд.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Рожерио, Лопес, Фраттези, Берарди, Траоре, Бога, Скамакка

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес, Джеко

Прогноз: Сассуоло - Интер 1:2

"Интер" страдает в гостях, "Сассуоло" страдает везде, и особенно - дома. Обе хуже играют в первом тайме, чем во втором. Дионизи заявляет, что сегодня будет почти невозможно не пропустить. С другой стороны, верит в целом в команду и хочет восхищать зрителей. Ставка "обе забьют" далеко не такая верная, как в предыдущие годы, но всё же логичная. А результат? "Сассуоло" устраивал головомойку "Роме" даже вдесятером, боролся на равных с "Аталантой". Но оба матча проиграл в гостях со счетом 1:2. Ставим на такой же и дома.