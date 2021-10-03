Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.10.2021

"Милан" с энтузиазмом воспринял возвращение в Лигу Чемпионов после семи лет отсутствия, но пока что она приносит раздражение и разочарование. После поражения в Ливерпуле он потерял свои единственные очки в лиге. На сложном выезде с "Ювентусом", но ведь потерял. Сейчас, после скандального поражения от "Атлетико", его ожидает сложный выезд в Бергамо. "Аталанту" как раз Еврокубки вытащили из слабого начала сезона. Ничья с "Вильярреалом" и победа над "Янг Бойз" вывели ее на первое место в группе. А два последних матча в лиге уже были весьма высокого уровня. Продолжатся ли тенденции обеих команд сегодня?

3 октября. 21:45. Серия А. Седьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

В "Милане" очень злы после "Атлетико". В том матче "россонери" подтвердили свой высокий класс, провели мощный дебют, повели в счете. Даже после удаления Франка Кесси на 30-ой минуте удерживали результат весьма уверенно. Но в итоге пропустили дважды в самой концовке, в том числе и из-за скандального пенальти. Они уже подали протест на судейство бригады Джюнейта Чакыра и при поддержке итальянской прессы просто бушуют.

Насколько такие эмоции способны помешать, либо наоборот - подстегнуть команду? Судя по ее поведению в подобных ситуациях за последние полтора года - скорее второе. Она умеет собираться и доказывать. А сейчас это нужно. Поскольку в последних пяти матчах во всех турнирах не может быть полностью довольна собой. Проиграла два в ЛЧ, могла победить, но не победила "Ювентус". Победила "Специю" и "Венецию", но играя заторможенно и тяжело борясь. Такая серия может быть следствием усталости или же и вовсе явного отступления команды после мощных трех первых матчей сезона.

В "Аталанте" динамика противоположна. Стефано Пиоли отметил, что сегодняшний соперник начал сезон, как и предыдущие, без обычной интенсивности, однако "игра против "Интера" уже была великолепной". Да, три первые матча бергамцев лучше забыть. А затем, с "Вильярреала", начался подъем. Первые таймы матчей против "Сассуоло" (2:1) и "Интера" (2:2) уже были просто замечательными, можно было выиграть и второй матч в его самой концовке. А "Янг Бойз" (1:0) дома удалось дожать как раз давлением после перерыва, оставив своего вратаря Муссо скучать и пробив вратаря соперников.

Насколько такая динамика обеих команд способна спрогнозировать результат очного матча? Дело в том, что это противостояние в последние годы непредсказуемо и не зависит от состояния команд. Не зависит и от стадиона. За пять лет каденции Джан Пьеро Гасперини в "Аталанте" в этом ломбардском дерби в десяти матчах лишь однажды победили хозяева поля. Те самые знаменитые 5:0 в первой битве Гасперини и Пиоли. А в предыдущем сезоне бергамаски выиграли на "Сан Сиро" со счетом 3:0, но проиграли на "Гевисс" в последнем туре со счетом 0:2, тем самым отдав сопернику второе место.

Гасперини заявил, что сложные испытания против "Интера" и "Янг Бойз" добавили команде мощи и уверенности в своих силах. Против швейцарцев было тяжело, но, как он считает, из-за их закрытого футбола. От "очень атакующего, активного, молодого" "Милана" он ожидает такую же открытую игру, как от "Интера". Пиоли также хвалил соперника за силу в любых аспектах - техническом, тактическом, физическом. Он уже ожидает увидеть лучшую "Аталанту". Впрочем, и от его команды можно ожидать проявления тех же аспектов. И прежде всего - характера.

Кадры

Златана Ибрагимовича по-прежнему нет, Оливье Жиру по-прежнему в плохой форме. Зато тройка Леау-Ребич-Диас работает отлично, выдает голы и ассисты. Диас получил повреждение против "Атлетико", но вроде бы в порядке. Возвращается Симон Кьер в центр обороны, и это большая новость. Главная дилемма - в центре поля. Акции Кесси после удаления, и особенно - из-за проблем с новым контрактом - сильно упали, болельщики уже просто ненавидят его, считают, что не выкладывается. Пиоли защищает его, но, похоже, выставит в стартовом составе Беннасера и Тонали.

У "Аталанты" немало проблем в обороне. Демираль и Толой с повреждениями. Они готовы играть, но вопрос, на каком уровне. Паломино только что вернулся. Тяжелую травму в середине недели получил важнейший левый латераль Робин Гозенс. Без его прорывов и голов бергамцы теряют очень много. Придется брать на себя игру правому латералю Дзаппакосте, что он уже успешно делал. Зато в центре поля и далее стабильнее. Де Роон и Фройлер восстановили партнерство, Пессина и Руслан Малиновский показывают себя в атаке, Дуван Сапата набрал форму, а Луис Муриэль вернулся.

Что касается Малиновского, то после отличного выступления против "Сассуоло" и шедеврального - против "Интера" - он несколько сдал против "Янг Бойз", много ошибался, не угрожал воротам. Хотя и тогда он работал очень тяжело, большей частью действовал на флангах, загрузил десять мячей в штрафную соперника. Против "Интера" он всегда хорош, а против "Милана" еще не забивал и не ассистировал. В июле 2020-го года заработал пенальти, но не реализовал его, и тот матч на "Сан Сиро" завершился со счетом 1:1.

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Де Роон, Меле, Пессина, Малиновский, Сапата

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич

Статистика

В десяти встречах с "Миланом" в эру Гасперини "Аталанта" одержала три победы, дважды уступила и пять матчей свела вничью. В Бергамо - одна победа, два поражения и две ничьи. Пиоли дважды проиграл Гасперини разгромно (0:5 и 0:3), сыграл также 1:1, а последний хронологически матч как раз выиграл в Бергамо со счетом 2:0

"Милан" - команда, против которой "Аталанта" добыла наибольшее количество ничьих в истории своих выступлений в Серии А - 43

Руслан Малиновский принял прямое участие в 19-ти голах в 2021-ом году. Забив восемь мячей и добавив к ним 11 ассистов. Это на три очка больше, чем у любого другого полузащитника лиги

Если "Милан" выиграет матч, он наберет 19 очков после семи первых туров сезона. Такое за последние 27 лет с ним случалось лишь однажды. В сезоне 2003/04, когда стал чемпионом Италии

Прогноз: Аталанта - Милан 2:1

Из-за проблем с Кесси, Жиру, Златаном "Милан" вынужден обходиться без ротации и очень устал. Заметно, что он теряет силы. А "Аталанта" их как раз набирает. Набирает форму. Что критически важно, ведь для обеих команд первый козырь, первое задание на поле - интенсивность, быстрая игра, высокий прессинг. Вновь следует повторить, что в этом ломбардийском дерби форма и стадион не имеют значения, и результат может быть каким угодно. Но соотношение сил в пользу хозяев. Ставим на их победу и на дебютный гол либо ассист Малиновского против этого соперника.