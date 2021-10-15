Лацио - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.10.2021

16 октября. 19:00. Серия А. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Память о прямой битве за попадание в Лигу Чемпионов в мае 2018-го года и сегодня превращает встречу "Лацио" с "Интером" в особенную. Как и две победы римлян в Милане в Кубке Италии. А сейчас добавилась ещё и персона Симоне Индзаги. Творец нынешнего "Лацио", за пять лет работы принесший ему трофеи и 1/8 финала Лиги Чемпионов, со скандалом ушел в "Интер". Босс "лациале" Клаудио Лотито до сих пор зол на него. Болельщики и игроки как раз любят и почитают, первые готовят баннеры в его поддержку, Луис Альберто называет другом, отцом. Тем не менее, захотят победить его.

Индзаги вполне доволен началом каденции в миланском гранде. Постоянные разговоры о продаже клуба, о долгах, о рекордном годовом убытке в истории Серии А (246 миллионов евро) не мешают ему спокойно работать. 20 голов в семи матчах - лучшее начало команды за 60 лет, 17 очков - лучше, чем в начале предыдущего чемпионского сезона. Все новички уже помогли команде, забивали или ассистировали. От ощущения паники, полного развала летом болельщики, да и сами игроки довольно быстро перешли к положительным ощущениям. К вере в реальность защиты чемпионского титула.

Вместе с тем, проблемы и сомнения в полной собранности команды остаются. Из семи матчей лиги она пропустила в шести. Время от времени теряет баланс по ходу матчей. В гостях ей очень тяжело. Заголовки от итальянской прессы "волшебники камбеков" и "бессмертные" нужно расценивать и как безусловный комплимент характеру (10 очков из 12-ти возможных в матчах, в которых уступала в счете), и как критика слабой игры команды в гостевых первых таймах. На выезде против "Вероны", "Сассуоло" и "Фиорентины", а также дома против "Аталанты", эти таймы она проиграла. Проблема.

У "Лацио" проблем также предостаточно. Его контраст между домашними и гостевыми матчами велик. В целом переход к противоположному по сравнению с Индзаги стилю игры проходит очень тяжело. В активе Маурицио Сарри девять голов в ворота "Специи" и "Эмполи" и впечатляющая победа в дерби. В пассиве же - полное поражение на "Сан Сиро" от "Милана" (0:2) и в Болонье (0:3), а также вымученные в концовке ничьи против "Торино" и "Кальяри". Выступление в Болонье прямо перед перерывом на матчи сборных заставило Лотито спуститься в раздевалку и серьезно пропесочить игроков.

Какая ожидается игра? "Лацио" Индзаги всегда отдавал инициативу против "Интера" любого тренера и играл на контратаках. Полагаясь на отрывы Чиро Иммобиле, стандартные положения. "Лацио" Сарри пытается доминировать, но в Топ-матчах против "Милана" и "Ромы" у него не всегда получалось. То же можно сказать и о новой команде Индзаги. У нее получались отрезки в матчах против "Аталанты", целый первый тайм против "Реала" в Лиге Чемпионов, но не целые Топ-матчи. Значит, безумно интересные качели?

Кадры

"Лацио" отправлял игроков лишь в европейские сборные. Да и главная звезда - Иммобиле, автор шести голов и двух ассистов в нынешнем сезоне, остался дома из-за травмы. Последние новости о нем положительные. Похоже, он будет готов к стартовому составу. Также обращаем внимание на Милинковича-Савича. Серб забил "Интеру" четыре мяча в пяти последних матчах. Луис Альберто вроде бы наконец-то начал привыкать к футболу Сарри. Новые вингеры Педро и Фелипе Андерсон работают отлично, а их коллега Дзакканьи оправился от травмы.

Серьезные вопросы вызывает позиция правого защитника. Ни Лаццари, ни Марушич, привыкшие к схеме 3-5-2, не перешли еще как следует на 4-3-3. Опорник Лейва уже откровенно не успевает. А лидер обороны Франческо Ачерби был удален в Болонье и пропускает матч. Патрик вместо него - очень сильное ослабление.

"Интер" как раз отправил в Южную Америку весьма важных игроков - Лаутаро Мартинеса, Корреа. Видаль, Весино и Алексис Санчес также там. Они вернутся в Италию в лучшем случае лишь сегодня вечером. Еще и Чалханоглу под вопросом из-за травмы в сборной, а Барелла - из-за усталости там. Устали все, но центральных защитников менять не будут. В центре поля как раз рассматривается кандидатура Гальярдини. А в атаке рядом с автором шести голов в лиге Эдином Джеко могут выйти Перишич либо Сенси. Хотя есть шанс, что Лаутаро все же приедет не слишком уставшим.

На флангах у Индзаги как раз есть выбор. Опытные Перишич и Дармиан? Или молодые острые Димарко и Думфриз?

Джеко против Иммобиле - битва, на которую следует обратить внимание особо. Речь о лучших бомбардирах лиги на этот момент. Лаутаро - третий бомбардир с пятью голами. Так что забивать будет кому.

"Лацио": Рейна, Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Гальярдини, Димарко, Джеко, Перишич

Статистика

В пяти последних очных матчах в Серии А команды одержали по две победы. Еще однажды была зафиксирована ничья. До этого же в пяти матчах "Интер" одержал четыре победы, сведя оставшийся вничью

В Риме в последних двух очных матчах лиги "Лацио" добыл победу и ничью. Однако в трех матчах перед этим побеждал "Интер"

В каждом из последних 11-ти матчей лиги с участием "Интера" были забиты как минимум три мяча

В каждом из своих последних 12-ти матчей лиги "Интер" забил как минимум два мяча

"Лацио" выиграл 14 из своих 16-ти последних домашних матчей лиги, сведя оставшиеся два вничью

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

"Санчес и Видаль не поедут с нами. Мы постараемся быть готовыми. Мы должны играть чисто, очень хорошо технически. "Лацио" отыграл несколько отличных матчей, его тренер очень хорошо строит команды. Они будут прессинговать. Они злы и постараются реабилитироваться. В некоторых играх мы играли хорошо, в некоторых - не очень. Нам нужно отыграть хорошо в обеих фазах".

"Я возвращаюсь в место, бывшее моим домом 22 года. Будет замечательно увидеть ребят, которые всегда отдавали за меня все. Игроки и болельщики "Лацио" очень важны для меня. Я знаю, что будут и аплодисменты, и свист, но это часть работы. Они знают, что я выкладывался за них до конца. Лотито и спортивный директор Игли Таре очень важны для моей карьеры тренера, и я никогда не перестану благодарить их".

Маурицио Сарри, главный тренер "Лацио":

"Мы очень мало тренируемся. Каждый месяц мы играем семь матчей за 19 дней, а затем 11 дней без игроков сборных. Они чаще тренируются в сборных, чем в клубах. Футбол из спорта превратился в шоу, в котором пытаются выжать деньги отовсюду. Возможно, я слишком стар для этого, и такой футбол уже не для меня... Я ожидаю реакцию на провал в Болонье больше от мужчин, чем от игроков. Мы пропустили три гола в позорных ситуациях".

Прогноз: Лацио - Интер 2:2

Победа римлян очень даже реальна. Их статистика на "Олимпико" великолепна, а миланцам где-либо в гостях тяжело. После пощёчин как в Болонье и сердитых визитов Лотито "лациале" обычно приходят в себя и выдают хороший матч. Их матчи с "Интером" всегда совершенно открыты, а южноамериканские проблемы, в отличие от соперника, их не задели. Но все же характер подопечных Индзаги и знакомство тренера с его предыдущей командой должны спасти ничью для чемпиона. Весьма результативную.