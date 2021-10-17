Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.10.2021

17 октября. 21:45. Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Телетрансляция - MEGOGO

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Предыдущий визит Жозе Моуриньо на "Алльянц Стадиум" завершился провокационным жестом в адрес местных болельщиков - прикладыванием руки к уху. Было это в 2018-ом году, после камбека с 0:1 и победы его "Манчестер Юнайтед" над "Ювентусом" в концовке в групповом турнире Лиги Чемпионов. Сегодня португалец вновь здесь, делает вид, что тогда ничего не произошло, но местные болельщики уже прогревают моторы. А Массимилиано Аллегри заявляет, что матчи против "Ромы" всегда очень интересны и полны скандалов. Между строк так и читается "тем более - с Моуриньо".

Моур против Аллегри в логове "Юве" - вывеска замечательная. Тем более - когда гости опережают хозяев поля в турнирной таблице.

Начало каденции Жозе в "Роме" получается весьма удачным. Правда, он оступился в дерби и в Вероне (с одинаковым счетом 2:3). Правда, в девяти из десяти последних матчей в гостях "Рома" пропускает как минимум два мяча. В целом до полной стабилизации обороны путь неблизок. С другой стороны, набрано 15 очков, выданы уже три "сухих" матча в лиге, пусть и все - дома. А забиты на всех полях Серии А 16 мячей. И, что еще важнее - в команде полны энтузиазма, веры в тренера и его проект. Настроены абсолютно позитивно, что в этом клубе редкость.

В "Ювентусе" ещё пару недель назад были настроены абсолютно негативно. Худшее начало сезона за 52 года показало, что волшебной палочки у Аллегри нет, и болельщики пребывали чуть ли не в отчаянии. Но постепенно, шаг за шагом, команда выбиралась наверх. Теперь у неё четыре победы подряд, в том числе и 1:0 над "Челси" в Лиге Чемпионов и 1:0 - в дерби. Ни одна из побед не была вдохновляющей, все - с разницей в один мяч. Но это уже несомненный прогресс. Особенно - в плане "сухих" ворот. В дерби была прервана серия из 20-ти матчей лиги с пропущенными.

Следует заметить, что оба тренера уже успели пожаловаться на матчи сборных, говоря, что только сейчас впервые увидели всю команду. Моуриньо также в своей привычной манере отметил разницу в победах в чемпионате в последние десять лет - 9:0 в пользу "Юве". И заявил, что "они ставят целью победу в Лиге Чемпионов, а мы - в Лиге Конференций". Он сказал, что отлично улавливает разницу в психологии между командами, напомнил, что его в "переходном периоде", а большинство игроков соперника "работали с Аллегри и отлично знают его". Психологическая война начата.

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Кадры

Аллегри остался без Альваро Мораты, также заявил, что не готов Пауло Дибала. Впрочем, это не новости, и без них уже побеждали "Челси" и "Торино". Новость в коронавирусе Рабио, весьма важного игрока в гибридной схеме 4-4-2. Кто займёт позицию номинального левого вингера? Бернардески? Либо же МакКенни сместится туда, а Бентанкур сменит американца в центре поля? В атаке точно выйдет великолепный Кьеза, а с ним - Мойзе Кен, Бернардески либо же Кулушевски. Варианты есть. В обороне Аллегри анонсировал выход Де Лихта, не игравшего за сборную.

У "Ромы" серьёзных потерь нет. К травмам Криса Смоллинга уже привыкли. Хотя неясна ситуация с главным форвардом Тамми Абрахамом. Моуриньо сообщил, что решит сегодня. Без его скорости, завершения и работы в подыгрыше будет гораздо сложнее. Хотя португалец резонно заявляет, что как раз на этой позиции выбор хорош. Шомуродов и Майораль также много работают и забивают. Очень голоден капитан Лоренцо Пеллегрини, пропустивший дерби. На левом фланге обороны, похоже, готов Винья, более опытный, чем юный Калафиори. Со скамейки усилят вингеры Эль-Шаарави и Перес.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Локателли, МакКенни, Бентанкур, Бернардески, Кен, Кьеза

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Верету, Кристанте, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Шомуродов

Статистика

Моуриньо и Аллегри встречались восемь раз. Четыре победы у первого, две - у второго и две ничьи. Последняя двойная встреча состоялась в 2018-ом году в групповом турнире Лиги Чемпионов. Тогда "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" обменялись гостевыми победами

В десяти последних очных матчах на "Алльянц Стадиум" на счету хозяев девять побед, на счету гостей - одна. Последняя состоялась в 38-ом туре сезона 2019/20, в матче, лишенном турнирного значения (3:1). Ни одна команда в истории не проигрывала на "Алльянц" десять раз

Перед тем матчем "Ювентус" четырежды подряд переиграл "Рому" дома в лиге со счетом 1:0. А после него, в феврале 2021-го года, победил со счетом 2:0

В восьми из девяти последних гостевых матчей "Ромы" забивались как минимум три мяча. Сама "Рома" пропустила как минимум два в девяти из десяти последних в гостях

"Рома" выиграла лишь один из десяти своих последних гостевых матчей в Серии А. "Ювентус" выиграл два из пяти домашних

"Рома" забила как минимум два мяча в восьми из девяти своих последних матчей Серии А на всех полях

За последние десять месяцев Моуриньо восемь раз встречался с такими командами как "Лацио", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Лестер". Результат тренера - восемь поражений

Прогноз: Ювентус - Рома 2:1

Между привычными жалобами и отмазками Моуриньо также заявил, что статус не имеет значения во время самого матча. Призвал не забывать о своём стиле, играть смело, в свой футбол, не дарить сопернику ничего. Отказался жаловаться на арбитра Даниэле Орсато, с которым у "Ромы" связаны плохие воспоминания. Проблема в том, что статус, психология, подарки, судейство всегда бьют по "Роме" на выезде к "Юве", и дерби показал, что психологические проблемы команды в матчах против грандов ещё никуда не исчезли. Как и проблемы тренера.

Последний хронологически матч между командами очень понравился бы Аллегри. В Турине "Ювентус" открыл счёт рано, отошёл в оборону, спокойно прикрыл и лишил работы своего вратаря, а ближе к концу матча забил второй и оформил победу со счётом 2:0. Сегодня не будет так гладко. Но разумно поставить на победу "бьянконери". И на "обе пропустят".