Интер - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.10.2021

24 октября. 21:45. Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Перед предыдущим Дерби Италии на "Джузеппе Меацца" многие, в частности, тренеры обеих команд, говорили о том, что оно не будет решающим. В концовке первого круга это казалось логичным. Тем более встреча "Интера" с "Ювентусом" не кажется решающей сейчас, в середине первого круга. Впрочем, о той встрече в январе наставник будущего чемпиона Антонио Конте вспоминал как об одной из ключевых. Построившей веру команды в себя, в способность сбросить "Юве" с трона. Будет ли ключевой завтрашняя встреча?

Предпосылки к этому есть. Именно сейчас "Ювентус" сбросил худшее начало сезона в лиге за 52 года. Он не проигрывает уже в восьми матчах подряд во всех турнирах, забивает первым в девяти, выиграл шесть подряд. Четыре последних - со счётом 1:0. В том числе и у сильных команд - "Ромы" и "Челси". Вернулся футбол Массимилиано Аллегри - неяркий, скучный, но эффективный. Как он заявил, команда "научилась любить обороняться, любить 1:0". "Зенит" посреди недели в Лиге Чемпионов "мы переиграли, играя плохо, а это признак силы".

"Юве" на пути к возвращению той монолитности и безжалостности, которая принесла ему девять Скудетто подряд.

"Интер" же ещё не очень понимает, что из себя представляет. Он потерял такую же монолитную оборону предыдущего сезона, пропустил в девяти из 11-ти матчей во всех турнирах. Нередко теряет инициативу во время матчей, не умеет играть на удержание. В Топ-матчах он не переиграл "Аталанту" и уступил "Лацио", хотя в обоих рано повёл в счёте. В принципе, таким же он был в начале предыдущего сезона, и, в частности, Милан Шкриньяр, надеется, что вновь найдёт способ "закрыть двери". Найдёт ли на самом деле?

Следует отметить, что и у "нерадзурри" есть позитивные аспекты. Они очень много забивают, первые в лиге по голам - 23. Даже в Лиге Чемпионов во вторник наконец-то прорвало. 3:1 над "Шерифом" добавил спокойствия уже начавшему нервничать клубу. Кроме того, дома они играют на порядок лучше. Добыли два разгрома и 2:2 с "Аталантой" при весьма хорошей игре. Так что могут смотреть с оптимизмом в завтрашний матч.

Какая игра получится? В предыдущем сезоне команды встретились четырежды. Дома в лиге "Интер" деклассировал соперника после своего раннего гола. Перестрелка в Турине завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев и жалобами гостей на судейство. В Кубке в Милане "Ювентус" играл плотно и воспользовался грубой ошибкой Самира Хандановича, а дома уже добыл нужные 0:0. Не против ничьей и очередного "сухого" матча подряд он будет и сейчас. А вот его соперник будет чаще атаковать. Хотя, конечно, сильно рисковать не собирается.

Гипотезу об игре хозяев от атаки и гостей от обороны подтверждают и слова тренеров. Симоне Индзаги говорит о потребности отыграть великий матч, желает задавать тон в игре и очень рад тому, что его команда играет в яркий футбол. Аллегри же называет соперника главным фаворитом в борьбе за Скудетто, матч же не считает решающим, а "просто приятным вечером". "От одной игры не выигрывают чемпионат. Учитывая таблицу, они не способны убить нас".

Кадры

Впервые в сезоне в распоряжении Аллегри полный состав. Хотя на самом деле не всё так просто. Пауло Дибала и Артур только-только оправились от травм, а Адриен Рабио - от коронавируса. Играть с первых минут они вряд ли могут. Зато в центре обороны можно выбрать двух из трёх звёзд - Бонуччи, Де Лихта и Кьеллини, на флангах есть Данило и Куадрадо, Сандро и Де Шильо. Последний ассистировал навесами слева в обоих последних матчах. В центре поля также двое из троих - Локателли точно, рядом с ним Бентанкур или МакКенни.

Кьеза и Мората возглавят атаку, автор гола в ворота "Зенита" Кулушевски борется за место в стартовом составе.

У "Интера" отсутствует Хоакин Корреа. Потому все карты в руки в атаке вновь тандему Джеко-Лаутаро, уже забившему 11 мячей. На флангах больше шансов выйти у опытных Дармиана и Перишича, чем у молодых Димарко и Думфриза. В центре поля за место рядом с Бареллой и Брозовичем борются Видаль, Чалханоглу, Гальярдини и Весино. У Артуро, забившего "Шерифу", шансов больше.

Особое внимание к вратарям. Войцех Щесны и Самир Ханданович начали сезон слабо, но в последних матчах существенно добавили. От них будет зависеть очень много.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Видаль, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Де Шильо, Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Бернардески, Кьеза, Мората

Статистика

В последних семи очных матчах в лиге "Ювентус" побеждал пять раз, однажды проиграл и однажды сыграл вничью. В последних 17-ти он проигрывал "Интеру" лишь дважды

Очные матчи в Милане гораздо более равные. В последних шести у обеих по две победы и две ничьи

В последних 12-ти матчах Серии А с участием "Интера" были забиты более двух мячей

"Интер" не проигрывал дома никому в 20-ти последних матчах лиги, добыв в них 18 побед

В последних двух очных матчах в лиге "Интер" забивал по два мяча. Трёх таких подряд не было с 2004-го года.

Прогноз: Интер - Ювентус 1:1

Индзаги и Джеко беспокоятся из-за пропущенных контратак. Даже от "Шерифа". Заявляя, что нужно играть более сбалансированно и нейтрализовать контратаки "Ювентуса". Аллегри прямо заявляет, что его игроки больше подходят для контратак и умеют замедлять игру. Обе команды будут прежде всего осторожными. Туринцы сейчас на подъёме и могут ввергнуть миланцев в мини-кризис, миланцы играют дома, где очень сильны. Перетягивание канатов, скорее всего, закончится миром.