Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.10.2021

Лазарет "Милана" постоянно забит. И, что ещё хуже - разными людьми. Впрочем, несмотря на невозможность самому определять стартовый состав и явную усталость, Стефано Пиоли и его команда идут в Серии А почти без потерь. Восемь побед и ничья в девяти матчах - повторение лучшего начала сезона в истории, выданного 67 лет назад. Сумеют ли "россонери" преодолеть очередное испытание в виде тура посреди недели? Их предыдущий матч против "Торино" также состоялся в среду (в мае) и завершился со счётом 7:0.

26 октября. 21:45. Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

В последних турах страдания команды Пиоли очевидны. Она победила "Специю", "Болонью" и "Верону" лишь в концовке, от "Аталанты" в концовке пропустила два мяча и чуть не упустила верную победу. Против веронцев пришлось устраивать камбек с 0:2 после ужасного первого тайма, от десятерых болонцев пропустили два мяча. Всего в этих четырёх матчах пропущены семь. Тренер признал, что нужно усиливать оборону, компактность. "Нельзя постоянно полагаться на то, что мы всегда забьем на один больше, чем оппоненты".

Вместе с тем, успехи команды не случайны. Даже со столькими пропущенными она остается второй в лиге по ним с начала сезона (9). Вторая и по забитым (22). А по характеру, по взрослости, по боевитости - первая. Эти качества ей понадобятся и во вторник. Что сам Пиоли отлично понимает. "Мы встретим активный и боевитый "Торино". Я ожидаю матч, в котором придется бороться, двигаться при плотной опеке, принимать ясные решения. Мы должны уметь выигрывать "грязные" матчи, в которых не играем хорошо".

"Торо" способен создать немалые проблемы любому сопернику. Он действительно всегда активен и боевит, разбивает игру на единоборства, в которых очень силен. То есть действует по плану своего нового тренера Ивана Юрича. План этот пока что принес лишь 11 очков, в том числе одну победу в последних пяти матчах и 0:1 от "Ювентуса" и "Наполи". Но его "Верона" дважды подряд не проиграла "Милану" на "Сан Сиро", причем хозяевам дважды пришлось отыгрываться. С 0:2 на 93-ей минуте год назад.

Не слишком справедливые 0:1 от "Юве" и "Наполи" в жесткой борьбе, как и потеря 1:0 над "Лацио" в добавленное время (все это - в последних пяти матчах) разозлили "Торино". Против "Милана" он захочет компенсировать. Уж точно его разозлили майские 0:7. И он уже совсем не тот, что был тогда.

Кадры

Маньян, Плиццари, Ребич, Диас, Флоренци, Мессиас, Кастильехо. Сейчас в лазарете "Милана" семеро. Даже маловато по меркам этого сезона. Хотя нужно упомянуть Тео Эрнандеса. Он возвращается после коронавируса и готов лишь для запаса. Ибрагимович и Жиру все еще не в лучшей физической форме. Как и Кьер, который явно не может играть два матча в неделю и получит отдых. Хотя бы Кесси вернулся полностью и предоставит отдых одному из опорников. Скорее всего - автору решающего гола в Болонье в субботу Беннасеру.

Выходит, авторы шести из семи голов в ворота "Торино" в мае не выйдут в стартовом составе. Речь о Ребиче, Эрнандесе и Диасе. Кесси должен выйти. Впрочем, сила команды в том, что забить или отдать пас способен кто угодно. В Болонье Златан забил автогол, но и сделал гол и ассист, забивали опорник Беннасер, вингер Леау и правый защитник капитан Калабрия. А "Вероне" до этого - Кесси и Жиру.

Туринцы потеряли Пьяцу, Верди, Мандрагору и Ансальди. Не так страшно. Латерали Синго и Айна быстры, атлетичны и очень опасны. Капитан центральный защитник Бремер - кандидат на переход в "Милан". Побега принадлежит ему и попытается доказать, что достоин возвращения. Как и Андреа Белотти. Болельщик "россонери" и кандидат на переход туда наконец-то оправился от травмы. Он очень важен для "Торино". Хотя, скорее всего, еще не готов к стартовому составу. Поначалу голы будут ожидать от Санабрии и Брекало.

"Милан": Татарушану, Калабрия, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Кесси, Тонали, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Ринкон, Побега, Прат, Айна, Брекало, Санабрия

Прогноз: Милан - Торино 2:1

"Торино" пропускал в пяти своих последних матчах. Вряд ли избежит такой участи в Милане. С другой стороны, пропустил с начала сезона лишь на один больше, чем "россонери". Он способен доставить им все виды проблем и в атаке, и в центре поля, и в обороне. Он уже совсем не тот, что в мае. До нынешней серии из трех поражений от "Милана" в лиге подряд с общим счетом 0:10 не проигрывал ему шесть матчей подряд. Те времена, 2017-19 годы, способны вернуться. Но все же фаворит матча ясен.