Ювентус - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.10.2021

"Ювентус" обрастает мясом, увеличивает уверенность в себе, оставляя позади кошмары начала сезона. Он не проигрывал уже в девяти матчах подряд во всех турнирах, победив в семи из них. После шести побед подряд, в том числе четырех 1:0 подряд он несколько затормозил в Дерби Италии, попав в неприятную ситуацию и вырвав ничью лишь на 89-ой минуте с пенальти. Но и тот матч Массимилиано Аллегри считает положительным. Правда, заявляет, что работа в нем станет бесполезной без победы над "Сассуоло". Состоится ли такая?

27 октября. 19:30. Серия А. Десятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

Аллегри очень доволен выступлением в гостях против "Интера". Больше, чем нужно. Ведь его команда после девяти матчей подряд, в которых забивала первой, пропустила первой и выглядела растерянной. Минут 40-45 она просто не понимала, что делать. К тому же, явно проигрывала центр поля. Хотя в последние 25-30 минут она преобразилась, усилила давление, в итоге уверенно выиграла матч по ударам по воротам, выиграла и по владению мячом. И нашла свой пенальти. Пусть и не стопроцентный, вызвавший жалобы соперников.

Как бы то ни было, для анализа шансов туринцев в сегодняшнем матче больше подходят сравнения не с "Интером" или "Ромой", а с "Зенитом", "Торино", "Сампдорией". Командами калибра "Сассуоло". Против двух первых подопечные Аллегри немало страдали, забив единственный гол в матче после 80-ой минуты. Против третьей удалось забить ранний гол и было легче, хотя и там удалось выиграть лишь с разницей в один мяч. Победы с большей разницей в лиге в нынешнем сезоне еще не было.

"Сассуоло" впервые в сезоне победил с разницей более одного мяча в предыдущем туре. Дома новичка лиги "Венецию". После того, как уступал в счете, и с помощью автогола. Также четыре тура назад он победил дома еще одного новичка "Салернитану" со счетом 1:0. Эти две победы - его единственные в восьми матчах. Каденция Алессио Дионизи начинается тяжело. Главное - нет яркости, атаки, обилия голов, чем эта команда всегда славилась. А трем Топ-командам она уже успела проиграть, пусть и с разницей лишь в один мяч.

Сегодня даже в гостях она попытается доминировать, начать мощно. "Ювентус" захочет того же, желая избежать проблем. А вот дальнейшее развитие событий зависит от счета на табло. Аллегри играет пассивно, если есть результат, да и без результата в Милане долго не мог завестись. А "Сассуоло" всегда ищет атаку.

Кадры

Аллегри заявил, что в Милане усадил Кьезу на скамью запасных, поскольку тот играет много и сильно устал. Но в итоге признал, что ошибся с этим. Выход Федерико и Пауло Дибалы изменил игру, и сегодня тренер анонсировал их выход в стартовом составе. Также он заявил, что Перин заменит Щесны в воротах, а Де Лихт вернется в центр обороны. Скорее всего - вместо Кьеллини. Неясно, что будет с Моратой. Отправит ли он Кьезу на фланг (логично, учитывая травму любимца Аллегри Бернардески)? Или же начнет в запасе?

Также вернулись Артур и Адриен Рабио, а Мойзе Кен вылетел.

У "Сассуоло" вылетели Бога и Джуричич - по сути, главные люди в креативе. Остается Берарди и форварды, заточенные под индивидуальные действия. Джуричича заменит Траоре, а вот на левом фланге может появиться центрфорвард - Распадори или Дефрель. В опорной зоне не хватает мощи Обьянга. А на флангах обороны всегда есть выбор между четырьмя - Мулдуром, Кирьякопулосом, Тольяном и Рожерио.

"Ювентус": Перин, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Де Шильо, Артур, Локателли, Куадрадо, Кьеза, Дибала, Мората

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези, Берарди, Траоре, Дефрель, Скамакка

Очные матчи

"Ювентус" и "Сассуоло" встречались в Серии А 16 раз. 12 раз побеждали первые, однажды - вторые, и трижды состоялась ничья. В 11-ти последних очных матчах "Юве" победил девять раз и дважды сыграл вничью. Разница мячей в них - 32:10. Единственная победа "нероверди" состоялась в 2015-ом году. С другой стороны, хронологически выходит, что они проиграли "бьянконери" лишь два из четырех последних матчей. В сезоне 2019/20 были зафиксированы результаты 2:2 и 3:3. Причем оба раза туринцам приходилось отыгрываться.

В сезоне 2020/21 "Ювентус" дважды победил со счетом 3:1.

Прогноз: Ювентус - Сассуоло 2:1

Дионизи уже начал психологическую войну разговорами о судействе в Дерби Италии и непонимании разных решений по "Ювентусу" и другим. Заявил, что не знает, какой стиль изберет соперник, но отметил его контратаки и желание своей команды всегда играть в свою игру, доминировать. Она попытается. Хотя она сейчас очень слаба в гостях, а туринцы очень сильны именно дома. Пожалуй, та команда, которая в сезоне 2019/20 мучила "Юве", уже не здесь. Да и в сезоне 2020/21 "Юве" уже разобрался.

Ставим на точный счет поражений "Сассуоло" от "Ромы", "Аталанты" и "Интера".