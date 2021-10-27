Сампдория - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.10.2021

"Аталанта" в который раз начала сезон слабо. Лишь однажды ей удалось связать две победы в лиге. Вторая попытка такой серии сорвалась в добавленное время пропущенным мячом от "Удинезе". Новую придется начинать в Генуе. Вновь без большинства игроков обороны, а именно пяти. Вновь придется переводить в центр обороны опорника и выпускать глухих запасных. С другой стороны, в гостях она играет лучше, чем дома, а ее соперник на всех полях показывает гораздо худшие результаты. Удастся ли сохранить тенденцию?

27 октября. 19:30. Серия А. Десятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Аталанта"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Джан Пьеро Гасперини много говорил о судействе, о своем удалении, об "абсурдном" календаре. О слабой игре против "Удинезе" - гораздо меньше. Он заявил, что команда, конечно, не играла замечательно, но доминировала, создала больше, чем соперник. Не вспомнив, что первые 35 минут, несмотря на владение мячом 76 процентов времени, проиграла по ударам по воротам со счетом 0:7. А во втором тайме не доводила перспективные контратаки до ума. Все осталось в Эмполи, где забила четыре мяча. Но и "Сампдория" забила там три.

В целом бергамцы мало чем напоминают команду, которую мы привыкли видеть, заторможены, смертельно устали. Они набрали на одно очко больше, чем на той же стадии предыдущего сезона, отстают от четвертого места всего на одно (тогда отставали на четыре). Однако ощущения не лучшие. Опасаются, что не выдержат темпа.



Впрочем, в Генуе все может сложиться. В гостях в лиге их темп очень высок - семь побед и три ничьи в последних десяти матчах. Три победы и ничья в этом сезоне. Последний гостевой матч против традиционно неудобной для себя "Дории" они выиграли со счетом 2:0, и довольно легко. К тому же, сама "Дория" начала сезон слабо. Отчаянно боролась с четырьмя грандами, но не проиграла лишь "Интеру" (2:2 дома, 0:4 здесь же против "Наполи"). Недобрала очков против слабых команд, отдав "Кальяри" его первую победу в сезоне.



В пятницу "Сампдория" добыла первую победу после лишь одного очка в четырех матчах. Дома над "Специей" (2:1). Отдав ей мяч на 71 процент и разрывая на контратаках. Фундаментальная победа, по словам тренерского штаба, с правильным настроем и жертвенностью. Ясно, что такой же стиль испробует и сегодня. Роберто Д'Аверса говорит о ментальной готовности и победах в дуэлях. "Аталанта" же попытается выманить из обороны и также бить контратаками. Как "Удинезе" во втором тайме. Большей же частью будет доминировать.

Кадры

Хотя бы на левом фланге у Гасперини есть выбор. Меле избавился от простуды, Пеццелла неплохо прикрыл его в воскресенье, Дзаппакоста также способен сыграть там. А вот в центре обороны сыграют опорник Де Роон, молодой и неуверенный в себе Ловато и единственный здоровый основной игрок Паломино. Хотя Пеццелла может теоретически подменить здесь кого-то, поскольку в своей карьере несколько раз играл в центре. Возможна и замена в воротах. Очень неуверенного в воскресенье Муссо на Спортьелло.

В других линиях должно быть яснее. Иличич блеснул в Эмполи, но в целом проваливает старт сезона. Муриэль заслужил шанс за счет кризисного Сапаты. Коопмейнерс в центре поля отправит Пашалича вперед. Хорошая новость для Руслана Малиновского, который отлично взаимодействует с хорватом. От него он и получил пас под свой классный удар по воротам "Удинезе". Классно он забивал и "Сампдории" в последнем очном матче. Ассистировал против нее три матча тому. С другой стороны, четыре матча тому был удален.

У "Сампдории" отсутствуют ведущий правый защитник Берешински (дисквалификация), талантливый Дамсгор (травма), также нет Верре и Виейры. Колли и Экдаль вернулись, но последний под вопросом. На правом фланге обороны, скорее всего, появится арендованный у "Ювентуса" Драгушин. Который, вообще-то, центральный защитник. В центре атаки вернулся Габбьядини и поборется с Капуто за место рядом с Квальяреллой. Особое внимание на правый фланг. Именно там Антонио Кандрева разорвал "Специю". У него уже четыре гола в сезоне.

"Сампдория": Аудеро, Драгушин, О. Колли, Йошида, Ауджелло, А. Силва, Торсби, Депаоли, Кандрева, Габбьядини, Квальярелла

"Аталанта": Спортьелло, Де Роон, Паломино, Ловато, Меле, Фройлер, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашалич, Малиновский, Муриэль

Прогноз: Сампдория - Аталанта 1:1

"Аталанте" всегда очень сложно против "автобуса" и контратак "Сампдории". В восьми последних очных встречах счет по победам 4:3 в пользу генуэзцев. В последней в Бергамо они так и выиграли - 3:1. Да, в последней в Генуе впервые за долгое время бергамцы выиграли уверенно. Но они сейчас ослаблены, играли в воскресенье, а соперник - в пятницу. Гасперини не будет на скамье запасных. Он даже отменил пресс-конференцию из-за своих атак на судей. То есть команда неспокойна. Она может вновь потерять очки.