Эллас Верона - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.10.2021

Поражение дома от "Сассуоло" вернуло "Ювентус" в бурю и депрессию начала сезона. Плановая Ассамблея членов клуба вчера прошла в крайне напряжённой обстановке, с обвинениями в адрес руководства клуба. Прежде всего - по вопросу трансферной политики. Вице-президенту Павел Недвед в интервью пришлось раздражённо отвечать, что он занимает свою должность не потому что друг президента Андреа Аньелли. С которым, кстати, повздорил после проигранного матча, что уловили камеры.

В таком состоянии выезд в Верону катастрофически опасен, и возвращение с него с победой критически важно. Тем более, что хозяева "Бентегоди" в семи матчах после назначения Игора Тудора главным тренером проиграли лишь однажды и забили 19 (!!!) мячей. Дома с ним они трижды победили, забив 11. Помощник Андреа Пирло в предыдущем сезоне и многолетний игрок "Ювентуса" явно захочет отомстить за увольнение и кое-что доказать бывшей команде. С коллективом в его распоряжении он более чем способен.

30 октября. 19:00. Серия А. 11-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

После назначения Тудора "Верона" и вправду выглядит очень мощно и ярко. Проиграла она лишь "Милану" в гостях, да и там вела после первого тайма со счетом 2:0, снеся соперника до перерыва. В последнем домашнем матче раздавила "Лацио" (4:1) с покером Джованни Симеоне, до этого также переиграла дома "Рому". Она атакует блестяще, компенсируя далеко не идеальную оборону. Дома с хорватом не теряла очков. Связка в атаке Симеоне-Капрари работает чуть ли не лучше всех в лиге.

В гостях у неё побед нет, из-за чего, и из-за трёх поражений в первых трёх турах с Эусебио Ди Франческо она всё ещё невысоко в таблице (десятая). Впрочем, Тудор призывает не смотреть туда, а работать и расти. Он не хочет быть одержимым результатом и расходовать на это энергию.

От "Ювентуса" яркости ждать не приходится, но после девяти матчей во всех турнирах без поражений подряд, семи побед подряд, четырех 1:0 подряд по крайней мере казалось, что он нашел мощь. Даже возвращение с 0:1 на 89-ой минуте в Дерби Италии полностью отвечало концепции Fino Alla Fine, первой каденции Массимилиано Аллегри. Однако от "Сассуоло" он как раз пропустил на 95-ой минуте. И раздраженный алленаторе потребовал, чтобы такого больше не повторялось, заявил, что такого в этом клубе не должно быть.

Теперь "Юве" вновь ходит между демонами худшего начала сезона за полстолетия, которых, казалось, уже изгнал. Он отстает от лидеров на 13 очков, набрал в первых десяти турах на пять меньше, чем в предыдущем провальном сезоне Андреа Пирло и на 11 - чем в бледном позапрошлом Маурицио Сарри. "Верону" он опережает всего на три. Аллегри вынужден заявлять, что не может определить цели, что не имеет права смотреть на других, а нужно работать, идти от матча к матчу и стараться прийти в себя.

Будет ли туринский гранд приходить в себя через атаку? Или же через оборону? Президент "Вероны" Маурицио Сетти предостерегает своих от злости соперника и собственной усталости в третьем матче за шесть дней. Хотя она точно будет атаковать, поскольку дома всегда так делает. Ей важно забить первой, поскольку в двух последних матчах "Ювентус", пропустив первым, просто не знал, что делать. Забивал он в итоге лишь со стандартных положений. Хотя веронцы умеют и устраивать камбеки, что сделали против "Ромы".

Кадры

Тудор лишился важного игрока в центре поля - Илича. Его должен заменить более мощный и не менее динамичный, но менее техничный, менее умный и менее забивающий Тамез. Также нет защитника Казале. Кроме же этого, выйдут сильнейшие. Фараони и Лазович будут зажигать на флангах, Барак на позиции "десятки" будет и помогать опорникам, и запускать Капрари и Симеоне. У этого мобильного тандема уже девять голов и семь ассистов на двоих. Он атакует из глубины и с флангов и очень опасен.

У "Ювентуса" потери серьезнее. Один из двух лидеров атаки Кьеза, набравший отличную форму защитник Де Шильо, запасной форвард Кен. Тандем форвардов должны составить Дибала и Мората, на флангах в схеме 4-4-2 вновь должны расположиться Куадрадо и опорник Рабио. Такое размещение последнего вызывает немалую критику, но Бернардески только-только вернулся, а Кьезы нет, поэтому вряд ли здесь будут изменения. Ведущие СМИ также прогнозируют отдых для лучшего опорника Локателли. Рискованно.

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Тамез, Велозу, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Артур, Рабио, Куадрадо, Дибала, Мората

Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 2:3

В трех последних очных матчах на всех полях "Верона" добыла победу и две ничьи. Дома проиграла "Ювентусу" лишь один матч из последних шести, выиграв два. Эта статистика, память о тех матчах, статистика домашних выступлений "Эллас" при Тудоре, состояние туринцев обещают им огромные проблемы. Победа хозяев либо ничья никоим образом не удивят. Впрочем, гости умеют собираться именно в критические моменты. Есть ощущение, что всеми правдами и неправдами они добудут победу.