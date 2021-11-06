Ювентус - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.11.2021

6 ноября. 19:00. Серия А. 12-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Для "Фиорентины" матч против "Ювентуса" - всегда красный день календаря Серии А. Эти слова не мои, а Viola Nation, англоязычного сайта болельщиков "фиалок". Проигранное Скудетто-1982 из-за судейского скандала, переходы своих любимцев Роберто Баджо, Федерико Бернардески, Федерико Кьезы, грядущий такой же Душана Влаховича - все это накаляет ненависть флорентийцев до предела. А теперь ещё и есть возможность утопить врага глубже. Ведь "Юве" в историческом кризисе, не уверен в себе. С другой стороны, этот раненый зверь опаснее всех в Италии.

В Серии А "Ювентус" выступает по синусоиде. Четыре матча подряд без побед и худшее начало сезона за полстолетия, затем четыре победы подряд и признаки выхода из кризиса. А затем три матча без побед подряд, в том числе и два поражения подряд. В общем же - худшее начало сезона за 37 лет (если везде давать за победы три очка), худшее по пропущенным за 60 (15). Заявления главного тренера о том, что команда ныне на уровне середняков лиги, что пропускает в недостойные клуба минуты - самые первые, самые последние. И закрытие на базе.

Массимилиано Аллегри не знает, когда удастся выход из кризиса, говорит о постоянных поражениях в единоборствах, о недостаточной борьбе, о пропущенных с первого удара. О ненастоящем "Ювентусе". Таком же, который мы видели до его возвращения, в предыдущем сезоне.

Матч Лиги Чемпионов, возможно, вернул команду к жизни. Она отыграла живо, весело, с энтузиазмом. Пауло Дибала и Мануэль Локателли заявили, что отреагировала. "Мы играли как Топ-команда". "Мы первые, кто осознает, что играем не лучшим образом. Мы должны уважать футболку. Игроки "Ювентуса" не способны бояться". В плане атаки 4:2 над "Зенитом" точно может послужить прорывом. Но ведь и в трех предыдущих турах ЛЧ были добыты три победы. Это совсем другой турнир, который до сих пор не особо влиял на состояние в лиге.

В "Фиорентине" настроение совсем иное, противоположное. После лет стагнации кажется, что команда нашла своего тренера и свою структуру. Винченцо Итальяно уже придал ей смелость, желание доминировать. Капитан Кристиано Бираги в плане требовательности даже сравнивает его с Антонио Конте, называет "молотом". По владению мячом она вторая в лиге, на нее приятно смотреть. И сегодня Итальяно заявляет, что хочет провести матч на половине поля соперника. Доволен балансом. "Мы хорошо защищаемся и реализуем шансы в атаке".

Конечно, проблем еще немало. "Фиалки", возможно, слишком авантюрны. Чему свидетельство ноль ничьих в 11-ти матчах. Они слишком наивны в Топ-матчах. Играли впечатляюще, но проиграли и "Роме", и "Интеру", и "Наполи" и "Лацио". Все дома. Зато переиграли в гостях "Аталанту". Они более чем способны поразить "Ювентус" в Турине. Как в декабре 2020-го года. Тогда Душан Влахович рано открыл счет, на 18-ой минуте туринцы остались вдесятером из-за удаления Куадрадо и уже не вернулись.

Кадры

Отсутствие Де Шильо и Кена вряд ли особо повлияет на "Ювентус". Данило и Алекс Сандро в строю, в центре обороны можно выбирать между Бонуччи, Кьеллини и Де Лихтом. На правом фланге стучится в состав Куадрадо, но Аллегри нравится баланс с Бернардески слева, а справа невозможно игнорировать Кьезу. Тандем Дибала-Мората должен выйти в атаке. Оба забили "Зениту". Последний и вовсе берет управление командой на себя. Как и ожидалось. В каждом из двух последних матчей он нанес восемь ударов по воротам.

"Фиорентина" не может рассчитывать на Нико Гонсалеса. Серьёзная потеря. Вместе с тем, возможность для Итальяно избрать более осторожный вариант состава. Кальехон, а не Соттил, должен выйти на позиции правого вингера. В опорной зоне команда выглядит даже мощнее, чем "Ювентус". Даже с травмой Пулгара есть Бонавентура, Торрейра и Кастровилли. На правом фланге обороны борются Венути и Одриосола. Первый более солидный, второй вышел за замену и добил "Специю".

Разумеется, наибольшее внимание к Влаховичу. Он желает покинуть клуб. Говорят о "Ювентусе". Болельщики, разумеется, реагируют на это болезненно. Даже освистывают его. Тем не менее, серб работает на совесть. У него восемь голов в 11-ти матчах. У том числе и хет-трик против "Специи". До того матча он забил лишь один мяч с игры и сегодня будет доказывать, что способен забивать не только претендентам на вылет.

Первый вратарь Драговски травмирован не первую неделю, но Терраччьяно работает весьма прилично.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Кьеза, МакКенни, Локателли, Бернардески, Дибала, Мората

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Кварта, Миленкович, Бираги, Торрейра, Бонавентура, Кастровилли, Кальехон, Влахович, Сапонара

Статистика

15 пропущенных мячей после 11-ти туров - худший результат "Ювентуса" с сезона 1961/62

Душан Влахович забил 25 мячей в 2021-ом году. В лигах Топ-5 лишь Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд забивали больше

В семи из последних восьми домашних матчей против "Фиорентины" "Ювентус" забивал как минимум два мяча. В девяти из десяти последних домашних он побеждал. Выбивающийся из общего ряда матч был последним хронологически - 3:0 "фиалок" на "Алльянц Стадиум" в декабре 2020-го года

Из этих девяти побед туринцев дома лишь три состоялись с разницей более одного мяча

В 13-ти последних очных матчах во всех турнирах и на всех полях "Фиорентина" одержала лишь две победы. Также добыла две ничьи. Проиграла девять раз. Правда, в последних двух матчах не проигрывала. Победила в Турине и свела матч во Флоренции вничью 1:1

На счету "Ювентуса" четыре победы в нынешнем сезоне Серии А. Все добыты с разницей в один мяч

Главный арбитр матча Симоне Соцца отсудил лишь 13 матчей Серии А. В трех из четырёх последних он назначал пенальти

Прогноз: Ювентус - Фиорентина 2:1

Аллегри пытается успокоить команду. Отрицает особую важность этого матча. Вместе с тем, опасается соперника, играющего, как он заявляет, в агрессивный, хороший футбол. Беспокоится о слишком мягкой обороне, о работе после того, как его команда повела в счете. Все это - реальные проблемы. Еще более болезненная - игра после пропущенного. В трех предыдущих матчах лиги "Юве" пропускал первым и просто не знал, что делать.

Сегодня он более чем способен проиграть. Тем более, что его дом - уже не крепость. Там он потерпел пять поражений за последний год, среди них два - в нынешнем сезоне. Но все же "Фиорентина" слишком наивна.