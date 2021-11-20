Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.11.2021

Встречи Маурицио Сарри с "Ювентусом" набрали особую остроту еще со времен его работы в "Наполи". А особо пикантными они должны стать после работы 62-летнего специалиста в туринском клубе. "Бьянконери" он принес девятое Скудетто подряд, но именно год его работы считается началом глубокого кризиса команды. Согласно сообщениям, он даже назвал ее не поддающейся тренировке. И это заявление его преемники не сумели опровергнуть. Сегодня в своей первой встрече с "Юве" после увольнения оттуда Сарри попытается подтвердить вердикт.

20 ноября. 19:00. Серия А. 13-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Лацио" потихоньку обрастает мясом, солидностью. Дома он продолжает великолепную форму предыдущего сезона и уже насчитывает 16 побед в 18-ти матчах при двух ничьих. В этом сезоне на "Олимпико" уже удалось переиграть "Интер" и "Рому", забив обеим по три мяча. Забили три "орлы" и "Салернитане" в предыдущем туре. Началось и решение проблемы гостевых провалов боевым 2:2 в Бергамо, когда упустили почетную победу лишь в добавленное время. Остается решить проблему обороны, поднять ее с 11-го места в лиге. 19 пропущенных - слишком много.

Оборона - единственное, чем "Ювентус" может быть хотя бы немного доволен. Он в целом пропустил 15, в последних шести турах трижды побеждал со счетом 1:0. Атака же забила лишь 15 мячей в первых 11-ти турах, а это худший клубный результат за 60 лет. По очкам речь о худшем начале за 37. В 12-ом удалось поправиться, переиграв дома "Фиорентину" (1:0). Однако совсем не факт, что речь о начале серии. Предыдущая похожая прервалась ничьей и двумя поражениями. Да и "фиалкам" забили лишь в численном большинстве в добавленное время.

Массимилиано Аллегри заявил, что эта победа подняла уверенность игроков в себе, но никоим образом не должна снизить уровень их концентрации, призвал их в каждом матче бороться до конца, напомнил, что в проигранных "Вероне" и "Сассуоло" матчах проигрывали почти все единоборства. О бледной игре он не особо беспокоится, говоря, что нужно просто выигрывать, а для этого - драться. Сарри также не спешит ломать все в пользу Сарризма, сейчас говорит прежде всего об умении продолжать играть после первого забитого. То есть также о характере.

Таким образом, сегодняшняя игра будет прежде всего битвой характеров. "Ювентус" будет доминировать меньше, чем обычно в матчах против этого соперника. "Лацио" постарается держать мяч, найти стабильность игры, о чем говорит его тренер. Вместе с тем, точно не откажется от фирменных контратак эры Симоне Индзаги. Команда Аллегри также будет ставить на контратаки, а еще на стандартные положения. И, как отметил Сарри, на индивидуальные способности игроков. Любопытное противостояние, которое будет составлено из эпизодов, будет качелями.

Кадры

Наиболее способный индивидуально игрок "Ювентуса" Дибала не попал в заявку на матч. Травмирован также умеющий сбалансировать полузащиту Бернардески. Не будет и капитана Кьеллини. Потому Аллегри вновь придется ставить на левый фланг полузащиты опорника Рабио, несмотря на жесткую критику прессы и болельщиков в адрес игры француза там. Правый вингер Кьеза переместится в атаку рядом с Моратой. А место Федерико займет автор гола "Фиорентине" Куадрадо, начинавший тот матч в запасе. В центре поля МакКенни сейчас опережает Бентанкура.

"Лацио" также может остаться без своего наиболее способного игрока. Автор десяти голов в лиге Чиро Иммобиле не играл и в сборной, и сегодня под большим вопросом. Если не выйдет - придется перейти на игру с фальшивой девяткой в лице Педро. Также не совсем здорового. Не совсем здоров и Лаццари. Правда, оба последних вроде бы готовы играть. На позиции левого вингера в случае перемещения Педро выйдет Дзакканьи. А в центре поля Сарри нашел своего Жоржиньо. Данило Катальди добавляет с каждым матчем.

Точно не будет играть другой правый защитник Марушич. У него диагностировали коронавирус.

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Педро, Дзакканьи

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Локателли, МакКенни, Куадрадо, Рабио, Кьеза, Мората

Статистика

В гостях "Ювентус" обороняется гораздо хуже, чем дома. Пропустил девять мячей в шести матчах

Туринцы не забивали более одного мяча в матче лиги с сентября

В четырех из пяти последних очных матчах в лиге забивались более двух мячей. Причем во всех пяти забивали обе команды. А в пяти очных до этого более двух мячей команды забили лишь однажды

В очных встречах Сарри и Аллегри уверенно лидирует последний. С семью победами, ничьей и всего тремя поражениями в 11-ти. Правда, в последних четырех первый побеждал дважды и проигрывал лишь однажды

Общие показатели Сарри в матчах против "Ювентуса" похожи. Три победы, две ничьи и шесть поражений. Но опять же две победы и одно поражение в четырех последних

"Ювентус" проиграл лишь два из последних 33-ех матчей лиги против "Лацио". Правда, эти два поражения состоялись в последних восьми. А в последних двух матчах в Риме туринцы набрали лишь одно очко

Прогноз: Лацио - Ювентус 1:1

"Ювентус" забивает мало, а без Дибалы - ещё меньше. "Лацио" пропускает много, а без Иммобиле забивает мало. К тому же, план 1:0 Аллегри всегда попытается претворить в жизнь, тем более в гостях. Обе команды просто боятся друг друга и не уверены в себе. Потому слишком много голов ожидать не стоит. Что же касается результата, то больше похоже на ничью. Комплекс неполноценности "Лацио" перед "Ювентусом" начал исчезать, дома он силен, Сарри захочет реванш. Но Аллегри знает, что больше проигрывать ему нельзя.