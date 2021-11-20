Фиорентина - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.11.2021

Как заявил Стефано Пиоли, "Фиорентина" для него никогда не будет просто командой, а матч против неё - просто матчем. Память о Давиде Астори объединяет тренера и этот клуб. Объединяет и с "Миланом", клубом, воспитавшим Давиде. Более того, за "Фиорентину" сейчас играют Джакомо Бонавентура и Риккардо Сапонара, игравшие за "Милан", а вратарь "россонери" Чиприан Татарушану и их вингер Анте Ребич играли во Флоренции. Так что связь между клубами крепка. А матчи между ними всегда напряжённые. Такой ожидается и сегодня.

20 ноября. 21:45. Серия А. 13-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Гвида

Разумеется, "Милан" фаворит. Он не проигрывал в последних 17-ти матчах лиги, выиграв 14 из них. Его начало сезона - лучшее в истории клуба. Он второй в лиге и по забитым, и по пропущенным, первый по очкам вместе с "Наполи". И он отлично играет в гостях. Где в девяти последних матчах добыл восемь побед и ничью. Сегодня может стать второй командой Серии А в истории с 16-ю гостевыми победами в календарном году. Пиоли, официально лучший тренер октября в лиге, особо отмечает взрослость, силу команды, её борьбу за каждый мяч.

Правда, победы на всех полях получаются трудными. Лишь одна из последних шести добыта с разницей более одного мяча, да и тот матч в Болонье был крайне сложным. А эпидемия травм продолжает изнурять. Изнурили и два последних матча - против "Ромы" и "Интера". Во втором (1:1) он играл хуже соперника, привез два пенальти, и Пиоли после матча был вынужден говорить о наполовину полном стакане. Так что возможность очередной потери очков существует.

"Фиорентина" также должна быть довольна своими позициями. Седьмым местом, выше "Ювентуса". Пятым по пропущенным. После лет страданий новый главный тренер Винченцо Итальяно уже успел построить симпатичную команду, четвертую в лиге по владению мячом, отлично прессингующую. Он уже доволен её уровнем игры. Пиоли также хвалил его, заявлял, что создал команде чёткую самоидентификацию, чёткий стиль игры, желание доминировать. Он считает, что для победы во Флоренции понадобится идеальная игра в тактическом плане.

Вместе с тем, к флорентийцам ещё немало вопросов. Они очень сильно прижимают соперников в первом тайме, но во втором часто отпускают и пропускают. Поэтому уже уступили "Наполи", "Интеру" (обоим дома), "Роме", "Ювентусу" и "Лацио", пусть и четверым из них - с минимальным разрывом в счёте. Они слишком наивны, недоигрывают, не реализуют. Создают и забивают маловато, по ударам по воротам и голам лишь 12-ые. Сам Итальяно отмечает, что, когда пропускают - не способны вернуться, не обладают достаточной уверенностью и силой.

Желание команд яростно высоко прессинговать, быстро атаковать после перехватов, умение играть в пас обещают нам весьма интересный матч. Что-то вроде предыдущего очного во Флоренции, когда гости открыли счёт, затем пропустили два, а затем забили два и победили. Встречи этих команд всегда плотные, напряжённые. Даже когда не яркие. "Фиорентина" в таблице владения мячом стоит выше "Милана", она попытается доминировать. Но и "Милан" будет пробовать перехватить инициативу. Так что будет весело.

Кадры

"Милан" вновь считает потери. Первый вратарь Маньян, вице-капитан и первый правый защитник Калабрия. Ребич не успел вернуться, как травмировался вновь. Симона Кьера поберегут на Лигу Чемпионов. Зато Тео Эрнандес возвращается после дисквалификации, Романьоли и Флоренци - после травм. Последний может подменить как Калабрию, так и Салемакерса в атаке. Давиде может подменить также Калулу. В центре поля готовы Кесси, Тонали и Беннасер, а в атаке - Жиру и Ибрагимович. Последнего также должны поберечь для ЛЧ.

У "Фиорентины" потери тяжелее. Вылетели все три первых центральных защитника - Миленкович, Кварта и Настасич. Итальяно пришлось наигрывать в центре обороны правого защитника Венути, а на его место ставить Одриосолу. Более опасного в атаке, но и более слабого в обороне. До сих пор не вернулся также первый вратарь Драговски. Зато в центре поля есть выбор даже без Пулгара, который под вопросом. Амрабат может составить конкуренцию Торрейре, Бонавентуре и Кастровилли. А на левый фланг атаки может вернуться Гонсалес.

Особое внимание, разумеется, к Душану Влаховичу. На его счету уже восемь голов, но лишь два из них в матче против гранда. Оба с пенальти, и оба в Бергамо против "Аталанты". Ему есть что доказывать.

Статистика

Из последних 29-ти очных матчей "Милан" выиграл меньше половины - 14. Проиграл семь и восемь свел вничью

Из последних 11-ти миланцы выиграли больше половины - шесть. Проиграв дважды и три матча сведя вничью. В последних пяти гостевых они побеждали дважды при трех ничьих. Последнее их поражение во Флоренции состоялось в 2015-ом году

В нынешнем сезоне "Милан" ещё не терял очков в матче, в котором вёл в счете, а "Фиорентина" не набирала в матче, в котором уступала

Пиоли проиграл "Фиорентине" лишь один матч из последних восьми, выиграв шесть

Прогноз: Фиорентина - Милан 1:2

Итальяно считает, что его команда играет достаточно хорошо для того, чтобы набирать больше очков в матчах против грандов. Она и вправду заслужила больше. Играла даже лучше "Ювентуса" в 12-ом туре (0:1) до позднего удаления Миленковича. С другой стороны, она падает психологически в важнейшие минуты. Сильно уменьшают её шансы и потери в обороне. Да и в целом в последних шести матчах команда Итальяно набрала лишь шесть очков, проиграв четырежды. То есть теряет темп. Команда Пиоли должна справиться.