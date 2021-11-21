Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.11.2021

После матча в 2018-ом году, когда судейские решения "Наполи" даже назвал дискриминацией юга страны, а в стычках между болельщиками погиб человек, вражда между "Интером" и неаполитанским клубом продержится ещё долго. Завтра даже болельщики из Неаполя не будут допущены на стадион. Предыдущий очный матч в Милане также оставил "Наполи" уязвленным из-за судейства. Добавьте к этому ещё первый матч Лучано Спаллетти против "Интера" после увольнения оттуда и ситуацию в турнирной таблице - и получится по-настоящему гремучая смесь.

21 ноября. 19:00. Серия А. 13-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи"

Главный арбитр: Паоло Валери

Будут ли освистывать Спаллетти в Милане? Он сам надеется, что нет. Считая, что хорошо поработал там и заложил фундамент чемпионской команды Антонио Конте, вернул команду в Лигу Чемпионов. Об этом же говорят и легенда клуба Алессандро Альтобелли, и игравший в то время в команде Борха Валеро. Сегодняшний соперник Симоне Индзаги также хвалит его, заявляя, что преуспел во всех командах, в которых работал, улучшил все. Последнее утверждение точно правдивое. Сейчас он улучшает "Наполи", лидирует с ним в Серии А.

Правда, в последних матчах команде все тяжелее. В последних шести лишь одна победа была лёгкой, два не выиграны вообще. В том числе и предыдущий против "Вероны", когда теряла инициативу, выглядела недостаточно мощной. Спаллетти признал это, признал, что нужно было сделать больше, принял ничью как заслуженный результат. Сегодня такой игры не хватит. Но ведь нет сомнений, что она способна на гораздо лучшую, способна добывать результат, способна быть спокойной и терпеливой. Именно эти качества и вывели её в лидеры лиги.

"Интер" также очень силен, но менее спокоен и менее терпелив. Семиочковое отставание от лидеров начинает беспокоить, как и неспособность выиграть Топ-матч. Немало экспертов считают, что поражение сегодня окончательно подпишет беспомощность команды против других грандов и выбьет её из чемпионской гонки. Экс-игрок команды Франческо Колоннезе и известный журналрст Марио Скончерти прямо заявляют, что Индзаги ещё не доказал себя, еще не вышел из зоны комфорта "Лацио", где пребывал 22 года. Что его команда ещё ограниченна, не построена.

Сам Симоне не настолько драматичен. Он считает, что команда заслужила победить и "Милан", и "Ювентус", и "Аталанту". Что полностью конкурентоспособна, идёт в темпе предыдущего сезона и просто попала на "Милан" и "Наполи", начавшие сезон так, как "никто не начинал в лиге сорок лет". Вместе с тем, и он признает важность игры для турнирной таблицы, призывает к смелости и сверхмотивации. "Пора выигрывать такие матчи". Он чувствует давление.

Какую игру мы увидим? Лучшая атака "Интера" против лучшей обороны "Наполи". Последняя и вовсе пропустила всего четыре мяча. При этом именно неаполитанцы первые в лиге по владению мячом с большим отрывом. Вряд ли одна из команд добьётся существенного доминирования. А первое поражение "Милана" в сезоне и серия "Ювентуса" из двух побед способны добавить их соперникам как мотивации, так и осторожности.

Кадры

Впервые в сезоне "Интер" ощущает серьёзные кадровые проблемы. Де Фрай пропустит матч, и придётся ставить в самый центр обороны либо также не совсем здорового Бастони (тогда Димарко выйдет левее от него), либо глухого запасного Раноккию. Проблемы и в атаке. Алексис Санчес вылетел, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес с повреждениями. Последний, вроде бы, ближе к выздоровлению. Больше вариантов на правом фланге, где Думфриз наконец-то может потеснить Дармиана. И в центре поля с Чалханоглу, Видалем, Весино и Гальярдини.

У "Наполи" был близок к возвращению Манолас, но, похоже, не успел. В любом случае, Ррахмани и Кулибали работают отлично. Вратарь Оспина на этот раз не слишком устал от вояжа в Южную Америку. Осимхен и Инсинье в лучшей физической форме, чем были две недели назад. Проблема на правом фланге, где из-за коронавируса вылетел Политано. А на Лосано сейчас клуб сердится из-за его заявлений о желании перейти в более сильный. Значит, Элмас сместится из центра? Коронавирус также выбил из игры запасного опорника Демме.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Корреа, Лаутаро Мартинес

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Элмас, Зелински, Инсинье, Осимхен

Статистика

"Интер" не проигрывал в последних 22-ух домашних матчах лиги, добыв в них 19 побед

"Наполи" не проигрывал в 21-ом матче лиги на всех полях. Не проигрывал также в 13-ти последних гостевых, добыв в них 11 побед

В семи последних очных матчах во всех турнирах в Милане ни разу не было забито более двух мячей. "Интер" выиграл четыре из них, "Наполи" - два

В последних четырех очных матчах лиги в Милане "Наполи" не забивал

В лиге после трех побед "Интера" подряд на всех полях "Наполи" свел очный матч в Неаполе вничью 1:1

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье лишь однажды в своей карьере забивал "Интеру". Всего он отыграл против этого соперника 18 матчей. Предыдущий в Милане завершился его удалением

Прогноз: Интер - Наполи 1:1

"Наполи" играл очень тяжело в пяти из шести своих предыдущих матчей лиги. Также следует отметить, что он ещё не играл против "Интера", "Милана", "Аталанты" и "Лацио", поэтому его отрыв от "нерадзурри" в семь очков может быть обманчив. Но все же ясно, что он силен и способен лишить соперника первой победы над грандом в сезоне. Оба тренера говорят о нацеленности на победу, но скорее будут бояться поражения. Скорее всего, матч получится бурным, но неярким.