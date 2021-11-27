Ювентус - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.11.2021

27 ноября. 19:00. Серия А. 14-й тур



Турин. "Алльянц Стадиум"



"Ювентус" - "Аталанта"



Главный арбитр: Джованни Айрольди

Матчи пятого тура Лиги Чемпионов оставили "Ювентус" и "Аталанту" в далеко не лучшем настроении. Первые и вовсе попали под шквал критики за выступление в Лондоне против "Челси" (0:4). Которое сам вратарь туринской команды Войцех Щесны назвал "трагическим". За наибольшее поражение во всех турнирах с 2004-го года и в Кубке Чемпионов с 1958-го. "Аталанта" же не сумела одолеть аутсайдера своей группы "Янг Бойз" и чуть не проиграла ему. С другой стороны, в лиге у обеих команд наметились положительные тенденции. Разрушит ли их очный матч?

Массимилиано Аллегри пытался оправдаться тем, что его команда хорошо играла в первом тайме против действующего победителя турнира и что свое дело сделала еще дома, победив "Челси". Пытался неудачно. Разговоры об этом провале не утихают. Тем более, что он вписываются в канву всех проблем команды в начале этого сезона, да и в целом за последние годы. Три победы подряд до этого, особенно 1:0 над "Фиорентиной" и 2:0 над "Лацио", лишь резче оттеняют катастрофу. "Мы думали, что уже нашли баланс. Поражения случаются, но так нельзя".

В команде все же надеются вернуть форму последних двух матчей лиги, добавить к ней злость, жажду реванша и так подойти к "Аталанте". На вопрос о хороших выступлениях "Юве" против сильных соперников в Серии А Аллегри ответил утвердительно. Действительно, он не проиграл "Интеру" и "Милану", победил "Рому", "Фиорентину" и "Лацио". Против двух последних отыграв в свой классический футбол - практически идеальная оборона, мало креатива, но достаточно для голов с пенальти или с острого угла в добавленное время, успешное замедление темпа.

"Аталанта" приехала из Берна измотанной и недовольной. Джан Пьеро Гасперини жалуется на синтетический газон, от которого игрокам нужно дольше отходить, чем от обычного. Говорит о потере концентрации и интенсивности во втором тайме, чуть не поражении в матче, в котором держали игру в руках. Он рад возвращению блестящей атаки, в десяти последних матчах забившей 26 голов, но беспокоится об обороне, пропустившей в них 19, о слишком легко подаренных голах. 14 очков в последних шести турах лиги добыты не без труда, и потому расслабляться рано.

Удастся ли "Ювентусу" доминировать чаще, чем он это делает, наладить владение мячом и избежать ошибок при выходе из обороны, о чем говорит Аллегри? "Аталанта" прессингует как и "Челси" и также способна обвалить оборону туринцев. Воспользуются ли туринцы слабой обороной соперника и забьют ли хотя бы два мяча в одном матче лиги с игры впервые с сентября? Вернут ли бергамцы доминирование, которое утратили в Берне со всего 41-им процентом владения мячом? Соберутся ли в обороне? Ответы на эти жутко интересные вопросы узнаем сегодня.

Кадры

Аллегри отрицает, что может перейти на игру с тремя центральными защитниками. А вот с 4-4-2 на 4-3-3 вполне способен. Тем более, что Дибала возвращается. Он и Кьеза могут занять места рядом с Моратой. Или с Кеном, поскольку испанец не забивал в лиге с 19-го сентября. Тогда Локателли, МакКенни и Рабио (Бентанкур) сыграют в центре поля. Если же останется 4-4-2, то больше шансов появиться в составе у также вернувшегося Бернардески. Вернулся и капитан Кьеллини, но, скорее всего, останется тандем Де Лихт-Бонуччи. Несмотря на его провал в Лондоне.

Травмированы крайние защитники Данило и Де Шильо. Что, кстати, повышает шансы на 4-3-3.

"Аталанта" менять схему не будет. Хотя после травмы одного из ее лучших игроков латераля Дзаппакосты были такие разговоры. Вроде бы он готов играть. И даже коллега по амплуа Ханс Хатебур впервые в сезоне в заявке. В центре обороны, как всегда, четверо борются за три места. Паломино забил техничным ударом в Швейцарии. Насчет Толоя, Демираля и Джимсити все не так ясно. Неясно и в атаке. Пашалич в блестящей форме и, конечно, там будет. Как и Сапата. А вот кто будет третьим? Малиновский и Иличич играют неровно, Пессина только после травмы.

Радостной новостью для Гасперини является пробуждение Луиса Муриэля. Он забивал уже в двух матчах подряд, и тренер постоянно подчёркивает его важность. С ним, с опорником Коопмейнерсом, с Пессиной/Малиновским/Иличичем скамья запасных бергамцев выглядит сильнее, чем у соперника.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Локателли, МакКенни, Рабио, Дибала, Кьеза, Мората

"Аталанта": Муссо, Паломино, Толой, Демираль, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Меле, Пашалич, Иличич, Сапата

Статистика

"Аталанта" не проигрывала в семи последних матчах во всех турнирах. Правда, четыре из них завершились ничьими

Бергамцы отлично играют в гостях в лиге. В восьми последних матчах они добыли семь побед и ничью. Не проигрывали вне Бергамо в 12-ти матчах подряд. "Ювентус" же дома проиграл два матча лиги из последних шести, еще один свел вничью и трижды побеждал с минимальным разрывом в счёте

Атака "Ювентуса" лишь 12-ая в лиге с 18-ю забитыми. Оборона "Аталанты" седьмая с 17-ю пропущенными. Атака же бергамцев третья (27), как и оборона туринцев (15)

В апреле этого года "Аталанта" победила "Ювентус" в лиге впервые за 20 лет. Единственный гол в том матче забил Руслан Малиновский. В целом же из шести последних очных матчей в лиге четыре завершились вничью, а в двух остальных счет по победам 1:1

В трех последних очных матчах лиги в Турине были зафиксированы ничьи

Прогноз: Ювентус - Аталанта 1:1

Если отвлечься от Лиги Чемпионов, получается, что в Серии А команды поднимаются наверх, добавляют. Аллегри говорит о битве за место в Топ-4, но, возможно, вскоре откроется окно и на большее. Зависит от результата этого матча. Победа может добавить очень много. С другой стороны, Массимилиано не считает матч решающим, говорит о тяжёлой битве, в которой потребуются немалые усилия. Такая битва вполне может получиться осторожной и закончиться очередной ничьей. Без обилия голов.