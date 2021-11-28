Милан - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.11.2021

В предыдущем туре Серии А "Милан" потерпел свое первое поражение в сезоне, еще и пропустив от "Фиорентины" четыре мяча. Оно продлило серию матчей без побед во всех турнирах до трех, что превращало следующий матч в весьма важный и опасный. Однако его, в гостях у "Атлетико", "россонери" выиграли, практически полностью вернув хорошее настроение и уверенность в себе. Вернули и уверенность болельщиков, на сегодня раскупивших все доступные билеты. Останется ли команда на волне и вернётся ли к победам в лиге?

28 ноября. 16:00. Серия А. 14-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

"Милан" отыграл в Мадриде впечатляюще, разбудив немалый энтузиазм внутри команды и у болельщиков и воспоминания о великой истории клуба в Лиге Чемпионов. Хотя и забил лишь в концовке, на победу явно наиграл. Как объяснил Браим Диас, заставил соперника играть плохо, поскольку выигрывал все единоборства. Его наставник Стефано Пиоли также очень доволен и обещает построить на этой победе что-то важное. Ещё больше улучшило настроение в клубе продление тренером в четверг контракта до 2023-го года. Проект продолжается.

Но не слишком ли велик энтузиазм? Не способен ли он выбить из равновесия в рядовом матче лиги? Вполне возможно. Следует помнить, что против "Фиорентины", "Интера", "Порту", "Ромы", "Торино", "Болоньи" команда испытывала немалые проблемы. Она уже забыла, когда побеждала легко. Вынуждена максимально напрягаться для победы в каждом матче. Травмы не отпускают, и усталость игроков заметна.

Потому сюрпризы в матче против "Сассуоло" возможны. Тем более, что предыдущий очный на "Сан Сиро" выиграли как раз гости, камбеком с 0:1 к 2:1 в концовке. Хотя сейчас "нероверди" гораздо менее грозны, чем в предыдущие сезоны. Не выглядят острыми и собранными, также страдают от травм. Они сумели победить "Ювентус" в Турине, но после этого проиграли два матча и не переиграли дома "Кальяри" из зоны вылета, дважды потеряв против него преимущество в счете. Дебют их наставника Алессио Дионизи в Серии А пока что не складывается.

Кадры

В принципе, ситуация с травмированными в "Милане" улучшается. Опережая все графики, даже вернулся первый вратарь Маньян и сегодня должен сыграть. Также Пиоли может позволить себе сменить обоих опорников - Кесси и Тонали на Беннасера и Бакайоко. Для последнего это будет первый "старт" в сезоне. Левый вингер Леау получил необходимый отдых и возвращается. И все же нет крайне важных защитников Калабрии и Томори, игроков атаки Ребича и Жиру. Вылет Анте и Оливье увеличивает нагрузку на Златана Ибрагимовича.

У "Сассуоло" потерь больше. Ему ещё повезло с апелляцией насчёт одного из своих лучших игроков - опорника Фраттези. Его коллега по амплуа Обьянг травмирован, как и запасные защитники Гольданига и Романья. Под вопросом и ведущий защитник Феррари. Похоже, вновь придётся выходить гораздо менее надежному Айхану. Нет и ведущих игроков атаки Бога и Джуричича. Из-за чего Дионизи, скорее всего, придётся бросить в бой обоих форвардов - Распадори и Скамакку. Авантюрно против гранда в гостях.

Хотя бы Доменико Берарди в строю. "Милан" - его любимый соперник, которому болельщик "Интера" забил девять мячей.

"Милан": Маньян, Флоренци, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко, Беннасер, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш, Айхан, Рожерио, Лопес, Фраттези, Берарди, Распадори, Траоре, Скамакка

Статистика

После семи побед и двух ничьих в девяти матчах против "Сассуоло" "Милан" уступил ему дома в апреле. Последний раз, когда уступил ему дважды подряд, был в 2015-ом году

Именно в апреле "россонери" в последний раз проиграли два матча лиги подряд

В первых 13-ти турах "Сассуоло" набрал на восемь очков меньше, чем в первых 13-ти предыдущего сезона. Это падение наибольшее среди всех команд Серии А

"Милан" ещё не терял очки в матчах, в которых вёл в счете. "Сассуоло" потерял уже 13 очков в таких ситуациях

Златану Ибрагимовичу не хватает двух голов для достижения трёхсот в лигах Топ-5. Лишь два игрока преодолели эту планку после 2000-го года - Криштиану Роналду и Лионель Месси

Ничья в дерби с "Интером" прервала серию "Милана" из пяти домашних побед подряд в лиге. Его серия матчей без поражения дома в этом турнире продолжается и достигла восьми. Последнее поражение ему наносил "Сассуоло"

Прогноз: Милан - Сассуоло 3:2

"Сассуоло" умеет пить кровь у грандов, доказал это самому "Милану" в апреле и "Ювентусу" в октябре, оба раза - в гостях со счетом 1:2. В этом сезоне он также проигрывал "Интеру", "Роме" и "Аталанте" с таким же счётом, заслуживая во всех матчах большего. А его слабые результаты и травмы способны усыпить соперника и открыть путь для сюрприза. Пиоли требует выигрывать дуэли и играть просто, без ошибок как в Мадриде. Настроится ли точно так же его команда? Все же ставим на ее победу. Но лучше ставить на обилие голов.