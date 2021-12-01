Заботы Шевченко поважнее ностальгии. Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.12.2021

"Я, конечно, буду в восторге, но сейчас я пытаюсь сдержать свои эмоции. Я профессионал и пообещал болельщикам "Дженоа" сделать для них все. Я сделаю все для того, чтобы доставить "Милану" проблемы". Для встречи Андрея Шевченко с "Миланом" даже слово "особенная" слишком слабо. Как и для противоположной стороны - встреча с ним. Технический директор "россонери" Паоло Мальдини заявил, что всегда будет болеть за Шеву. Кроме этого матча, в котором также, как профи, хочет выиграть. Победа и вправду явно нужна обоим.

1 декабря. 21:45. Серия А. 15-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан"

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

Начало каденции украинского наставника в "Дженоа" ожидаемо получается тяжелым. Если "грифоны" не забьют сегодня - он станет четвертым наставником в 21-ом веке в Серии А с нулем забитых его команды в первых трех матчах. Причем забивать, как и ранее, доведется без авторов 14-ти из 17-ти голов команды в сезоне. Вкуса побед она не знает уже 11 туров. В которых, правда, проиграла лишь четырежды. В четырех из пяти последних она добыла ничьи. И обилие таких результатов - признак упорной команды. Хотя одновременно и слабого таланта.

Против "Ромы" она сидела глухо в обороне, пока не пропустила на 82-ой и 94-ой минутах. Против "Удинезе" чуть не пропустила на 82-ой, когда Бету попал в штангу. Правда, второй матч был иного рода. С 58-ю процентами владения мячом, с шансами забить в концовках таймов, с открытой игрой в концовке второго. Шевченко видел "английскую" борьбу, солидную работу, компактность, свои идеи, назвал игру позитивной, шагом вперед. Особоенно в плане владения мячом. Однако он и признал страдания, отступление во втором тайме, прессинг соперника.

Пресса также отреагировала положительно, учитывая кадровые потери, уровень команды, близкие матчи против "Милана", "Ювентуса", "Аталанты" и дерби, из-за чего в Удине прежде всего было нельзя проигрывать. Витторио Сирианни из Pianeta Genoa видит внедренные тренером тишину и уверенность в себе, собранность обороны. Начало "лечения" Шевченко. А Беппе Нути из Теленорд назвал результат "золотой ничьей" против физически мощной команды, против которой все играют плохо. Отмечая правильный настрой выиграть каждый подкат, каждый мяч.

Вместе с тем, от фактов не убежишь. "Дженоа" выглядела достойно, но чуть похуже такого же аутсайдера, как и она. Аутсайдера с почти такой же ужасной серией последних матчей (восемь очков в 11-ти). Что это может говорить о ее шансах против грандов?



Вообще-то, шансы все-таки есть. Соседи "грифонов" по турнирной таблице "Венеция", "Кальяри", "Сампдория", тот же "Удинезе" уже отбирали в этом сезоне очки у грандов. "Милан" в воскресенье проиграл дома "Сассуоло" (1:3), который по очкам шел наравне с "Дорией" и "Венецией". В целом он уже с тремя матчами лиги подряд без побед. И с семью пропущенными мячами в двух последних, чего с ним не случалось с 1998-го года. Пропускал в восьми из девяти последних матчей лиги. Он очень устал, также страдает из-за травм. Он уязвим.

Поражение от "Фиорентины" (3:4) еще было воспринято как единичный случай против сильного соперника. Тем более, что за него "россонери" реабилитировались победой в Лиге Чемпионов в Мадриде над "Атлетико". А неудачу против "Сассуоло" многие восприняли как следствие сверхусилий и сверхэмоций в ЛЧ. В том числе и Мальдини. Вместе с тем, Паоло заявил, что отмазок быть не может, и команда непростительно выключилась. А главный тренер Стефано Пиоли говорил о недостатке остроты и ментальных проблемах. А также о проигранных единоборствах.

Сумеет ли сегодня "Милан" вернуть свою интенсивность, умение перехватывать, отбирать, нестись вперед и завершать каждую атаку ударами? Если да - "Дженоа" придется несладко. Но скорее не вернет. То ли из-за усталости, то ли из-за лучшей домашней работы соперников против него он потерял эти качества. Да еще и оборона сдала. Уверенных побед он не одерживал с сентября. В последние два месяца в лучшем случае вымучивает их. А "Сассуоло" полностью переиграл его в центре поля, оставил лишь на четырех ударах по воротам в первом тайме.

Кадры

В последних матчах "Милана" грубо ошибались защитники Романьоли, Тео Эрнандес, вратарь Татарушану. Первый сегодня дисквалифицирован. Вместо него после двух матчей с травмой выйдет Фикайо Томори. Явное усиление, поскольку в четырех из пяти матчей в сезоне, в которых "россонери" пропустили три мяча и более, как раз Томори не играл. А вот ошибки Тео и запасной правый защитник Калулу (Калабрия травмирован) остаются. Татарушану уже сменил первый вратарь Маньян. Сменит и сейчас, хотя видно, что сырой после полутора месяцев травмы.

Запасные опорники Беннасер и Бакайоко провалились в воскресенье. Потому должны вернуться Кесси и Тонали. Хотя и Франк также много ошибается. Под нападающим Браим Диас после выздоровления от коронавируса (а уже прошел месяц) играет слабо. Леау слева также слаб. Потому ожидается дебют победителя "Атлетико" Мессиаса в стартовом составе.

А вот в центре атаки из-за травм Ребича и Жиру менять некем. Златану Ибрагимовичу придется тащить. Матч против "Сассуоло" он провел в офсайде, зато "Фиорентине" забил дважды. Двух провальных матчей подряд у него не бывает. Хотя в сорок лет играть третий матч в "старте" за 12 дней утомительно и просто опасно.

У генуэзцев отсутствуют бомбардиры Дестро и Кайседо. Нет и капитана Кришито, и известных защитников Максимовича и Фареса. Кроме того, Шевченко явно пытается сохранять стабильный состав. При нем впервые с августа от матча к матчу остались те же центральные защитники. Мазьелло, Васкес и Бираски. Опомнившийся от травмы арендованный у "Интера" Ванхезден подождет. Тройка опорников также останется. Под руководством уже принадлежащего "Ювентусу" таланта Ровеллы, которому тренер собирается предоставить свободу действий.

Изменения могут произойти лишь на позиции правого латераля (Гильоне может вытеснить Сабелли) или одного из форвардов. Опыт Пандева, скорость Экубана или техника Бьянки? Все они на данный момент разочаровывают.

"Дженоа": Сиригу, Мазьелло, Васкес, Бираски, Сабелли, Бадель, Стураро, Ровелла, Камбиазо, Пандев, Экубан

"Милан": Маньян, Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Крунич, Мессиас, Ибрагимович

Статистика

"Милан" выиграл лишь один из пяти своих последних матчей во всех турнирах. "Дженоа" проиграла лишь один из пяти

Дома "Дженоа" побеждала в лиге лишь однажды в 14-ти последних матчах. "Милан" в гостях проигрывал лишь дважды в 15-ти последних

До матча против "Сассуоло" "Милан" еще ни разу в нынешнем сезоне не терял очки после того, как вел в счете

В очных матчах в Генуе преимущество за хозяевами - 25 побед, 24 ничьи и 21 победа гостей. Разница мячей 87:86. В последних четырех трижды побеждали гости и однажды, в последнем хронологически матче, состоялась ничья 2:2. Тогда гостям пришлось дважды отыгрываться. В последних семи очных матчах в Генуе у команд по три победы

В последних семи очных матчах "Милан" одержал пять побед, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Вместе с тем, в последних 16-ти счет по победам менее однозначный - 8:5. Причем из этих восьми побед миланцев лишь одна состоялась с разницей более одного мяча

Франк Кесси сегодня может отыграть свой двухсотый матч за "Милан"

Златану Ибрагимовичу не хватает одного гола до места в Топ-10 бомбардиров "Милана" в Серии А всех времен. Ныне у него 72, а у Филиппо Индзаги - 73

Прогноз: Дженоа - Милан 1:2

Разумеется, исход этого матча больше зависит от фаворита. Вряд ли "Милан" позволит себе еще одно разобранное выступление. С другой стороны, ему всегда тяжело играть в Генуе. Против обоих местных клубов. Не в той он форме, чтобы выдавать легкие матчи. Прежде всего, оборона слишком часто подводит. Так что есть шанс, что "Дженоа" забьет свой первый гол при Шевченко. А если послушает тренера и сыграет очень аккуратно и одновременно со страстью, сердцем, может и удивить. Хотя слишком опасно на такое ставить.