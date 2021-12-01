Сассуоло - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.12.2021

Примерно восемь туров назад для "Наполи" началась тяжёлая жизнь. Вначале он побеждал, довел серию побед со старта сезона до восьми, но делал это натужно. Затем начал терять очки. Не победил в трех матчах подряд во всех турнирах. Появились признаки раздражения, нервные комментарии. Но затем пришёл великолепный матч против "Лацио" - 4:0. "Сассуоло" же страдает с начала сезона, не оправдывает ожидания, также выдал серию из трех матчей без побед. А затем также одержал громкую. Сегодня обе захотят подтвердить эти победы.

1 декабря. 21:45. Серия А. 15-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи"

Главный арбитр: Ивано Пеццуто

Ничья дома с "Вероной", поражение в гостях от "Интера", а затем и от "Спартака" поколебали уверенность "Наполи" в себе. Вокруг еще и побаивались последствий травм Виктора Осимхена и Андре-Франка Замбо-Ангиссы, подозревая, что команда опирается на них. На эти подозрения она ответила своим лучшим матчем в сезоне. В Неаполе пребывают в восхищении, говорят об игре "профессионалов против любителей". Запутались в подсчёте передач, приведших к голам, заявляя, что такое было лишь в "Барселоне" с Хави и Иньестой.

Уже к 12-ой минуте счёт был 2:0, к 29-ой - 3:0. "Лацио" раскатывали вокруг его штрафной. По ударам по воротам все завершилось со счетом 18:6. Дрис Мертенс оформил дубль и полон мотивации забыть о травмах и заменить Осимхена. Лучано Спаллетти был особо рад такому выступлению (лучшему в сезоне, по его словам, хотя 4:0 уже были и ранее) именно потому, что оно пришло после серии невзрачных, заявлял, что игроки абсолютно наслаждались игрой, чего не было в последнее время.

Вопрос в том, не одиночный ли это спектакль? Не связан ли он был с годовщиной смерти Диего Марадоны, в которую на стадионе его имени открыли его памятник? Сами игроки признавали, что такая обстановка добавила им мотивации. Останется ли она в рядовом матче, да ещё и в гостях, где начинает играть тяжелее, проиграл два матча подряд во всех турнирах и не выиграл три из пяти последних?

Состояние "Сассуоло" также неясно. Он победил "Ювентус" в гостях, затем набрал лишь одно очко в трех матчах против гораздо более слабых команд, а затем переиграл "Милан" в гостях. Полностью разгромив "россонери" в центре поля и прессингом заставляя их грубо ошибаться в обороне. Главному тренеру Алессио Дионизи очень понравился настрой на матч, но он тут же признался, что видел такой от команды не всегда. Она все ещё не в Топ-10 лиги, а дома в последних семи матчах побеждала лишь дважды. Новичков Серии А.

Что мы увидим сегодня? Почти наверняка яркую игру, много ударов по воротам, голы, высочайшие скорости. Так играют эти команды. Предыдущая очная встреча на "МАПЕИ" завершилась со счетом 3:3. Причем "Сассуоло" дважды вел в счете и упустил, на 90-ой минуте "Наполи" повел с пенальти, но упустил из-за пенальти. Неаполитанцы, вообще-то, пропускают очень мало (семь мячей в 14-ти турах), но в последних матчах больше. Хотя могут и разгромить и этого соперника, как "Лацио".

Кадры

Осимхена не будет ещё долго, Ангиссы так же нет. Хотя, как мы уже видели, заменить их есть кому. Ещё и правый вингер Политано возвращается после коронавируса. Он или Лосано продолжат вместе с классической связкой Инсинье-Мертенс. В опорной зоне может остаться Лоботка, а может выйти и более оборонительный Демме. Под нападающим разыгрался Зелински, но есть и Элмас. Замен нет лишь в обороне, поскольку Манолас по-прежнему травмирован.

Одним из главных факторов победы в Милане был переход Дионизи впервые в сезоне на игру с тремя чистыми опорниками. На 4-3-3. Фраттези, Энрике и Лопес должны остаться. Тем более, что "десятки" Джуричича все еще нет. Бога теоретически может оказаться в заявке, но вряд ли в составе. Потому слева сыграет кто-то из форвардов - Распадори либо Дефрель. Справа же останется Берарди, терзавший "Милан" и забивший. А в центре атаки - трансферная цель грандов Скамакка, практически сделавший дубль на "Сан Сиро". Он очень опасен.

В центре обороны либо вернётся Кирикеш, либо останется Айхан. А на ее флангах, как всегда, готовы четверо. Более осторожные Мулдур и Кирьякопулос начинали в Милане, более острые Тольян и Рожерио конкурируют с ними.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио, Фраттези, Энрике, Лопес, Берарди, Дефрель, Скамакка

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Лоботка, Руис, Лосано, Зелински, Инсинье, Мертенс

Прогноз: Сассуоло - Наполи 2:2

Дионизи заявляет, что его команде легче играть против грандов, ведь они сами атакуют и сопернику позволяют. Против "Наполи" все же такая концепция слишком опасна. "Нероверди" пропускали от него дома в восьми матчах подряд, в целом дома слабоваты. "Везувиани", несмотря на последние неудачи в гостях, сохраняют мощные гостевые показатели. Все же поставим на самый популярный результат в шести последних очных матчах в Реджо-Эмилии - ничью (таких было четыре). Но лучше ставить на обилие голов, или на "обе забьют".