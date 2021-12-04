Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.12.2021

"Жозе Моуриньо должен помнить, что он играет против своих и поэтому никаких выходок", - напомнил Марко Матерацци. Действительно, сегодня португальский тренер выступит против клуба, в котором его до сих пор обожают, почитают. Впрочем, лучше не ставить на то, что он избежит выходок. Перед этим и предыдущим матчами он отказался от пресс-конференций. После матча против "Болоньи" прервал интервью и ушёл. В то же время его бывшая команда в отличной форме, спокойна как удав и нацеливается на первое место. Сможет ли Жозе ей помешать?

4 декабря. 19:00. Серия А. 16-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Не очень понятно, как "Рома" ухитряется держаться на пятом месте. Ее тренер скачет от скандала к скандалу, лазарет заполняется, играет она слабовато, а в гостях - очень слабо. Лишь три победы в восьми матчах вне "Олимпико", все - над командами из зоны вылета. Остальным она проиграла. В среду уступила в Болонье, проснувшись лишь в последней четверти матча и тогда пробивая во вратаря соперников. Возможно, частично отвечает на вопрос домашняя форма с 16-ю очками из 21-го возможного. Но ведь эти пять потерянных очков состоялись в последних трех турах.

В последнем домашнем матче римляне минут 70 отбивались от "Торино", отдали ему мяч и лишь с помощью "автобуса" и контратаки добыли 1:0.

В "Интере" как раз все более чем спокойно и гладко. Гармония игроков с тренером очевидна. Переход от Антонио Конте к Симоне Индзаги ожидаемо занял какое-то время, но теперь команда нашла свою колею и свой темп. Набрала 15 очков в шести последних матчах, лучшая в лиге по забитым мячам с 36-ю в 15-ти турах. Впервые за десять лет вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. В последних трех матчах во всех турнирах она еще и не пропускала. Она уже подобралась к первому месту на расстояние двух очков и чувствует себя по-чемпионски. Полностью готова защищать титул.

Ясно, что сегодня миланцы будут доминировать, владеть мячом. А римляне - сидеть в обороне и ждать удобного случая в контратаке. Индзаги заявил перед матчем, что его команда недобрала очков и что Моуриньо будет сверхмотивирован на матч против бывшей команды. Назвал матч важнейшим в этом цикле. Он будет искать подтверждение отличной формы. А значит - будет играть с полной мощью и искать победу. Его же сопернику прежде всего важно не провалиться.

Следует заметить, что в пяти из шести последних очных матчей были зафиксированы ничьи, причем большей частью без обилия голов. Однако в последнем хронологически победил "Интер" со счетом 3:1, во многом благодаря двум ранним голам.

Кадры

Кадровые потери "Ромы" действительно серьезны. Особенно учитывая выходку Моуриньо после провала в Норвегии, когда заявил о некомпетентности запасных. С тех пор, правда, он несколько изменил мнение и запасных задействует. Но результаты вряд ли улучшились. Сегодня он не может рассчитывать на правого латераля Карсдорпа, левого латераля Эль-Шаарави, капитана команды Пеллегрини, главного форварда Абрахама. И из-за этого, похоже, откажется от латералей вообще. То есть от схемы 3-5-2 перейдет к 4-2-3-1.

На флангах обороны должны расположиться центральный защитник Ибаньес и Винья, под нападающим - Дзаньоло, о котором Моуриньо даже заявил, что должен сменить чемпионат, если хочет развить карьеру. В центре атаки выйдет Шомуродов. У узбека лишь один гол в сезоне в лиге, но все его немногочисленные выходы были обнадеживающими, активными.

Хорошими новостями для Моуриньо являются возвращение Криса Смоллинга неделю назад и обоих опорников. В последних матчах он не мог рассчитывать то на Верету, то на Кристанте, а то и на обоих. Теперь оба здесь.

В "Интере" также есть потери, но их меньше. Травмированы центральный защитник Де Фрай и его первый дублер Раноккия. Нет также первого правого защитника Дармиана. Но ведь без них команда уже играла и не пропускала. В центре есть варианты с Димарко или Д'Амброзио, справа выйдет Думфриз, недовольный недостатком игрового времени и вроде даже желающий уйти в январе. Шанс доказать.

Возвращаются Барелла и Джеко, отдыхавшие против "Специи". Для Эдина этот матч особенный, ведь он третий бомбардир в истории "Ромы". В "Интере" он забил уже 12 мячей во всех турнирах и заставляет римский клуб жалеть о том, что позволил ему уйти практически бесплатно.

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Манчини, Смоллинг, Винья, Кристанте, Верету, К. Перес, Дзаньоло, Мхитарян, Шомуродов

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Рома - Интер 1:1

Обе команды не блистают в Топ-матчах. "Рома" проиграла три таких подряд, прежде чем вытащила 0:0 дома против "Наполи". "Интер" свел вничью три и проиграл один, прежде чем победил дома тот же "Наполи". Причем проиграл именно на "Олимпико", "Лацио", открыв счет рано, но пропустив три мяча. Многое зависит от дебюта матча. Если римляне не пропустят, они сохранят неплохие шансы, ведь ближе к концу матчей склонны добавлять. Ставим на то, что не пропустят, дадут бой как против "Наполи", когда также были в плохом настроении и положении, и не проиграют.