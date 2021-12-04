Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.12.2021

Виктор Осимхен, Калиду Кулибали, Андре-Франк Замбо Ангисса, Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис. Это имена безоговорочно важнейших игроков "Наполи". Сегодня все отсутствуют. Отсутствует и главный тренер. Он дисквалифицирован. На предматчевой пресс-конференции Лучано Спаллетти назвал ситуацию "штормом". Штормит команду и в игровом плане. Сейчас она побеждает редко. А вот в "Аталанте" все наоборот. Травмированные возвращаются, Джан Пьеро Гасперини на месте. Побед и голов много. После Турина она готова завоевать и Неаполь.

4 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Ситуация вынудила Спаллетти удариться в философию и психологию. "В матчах ты можешь быть водителем или пассажиром. Но против "Аталанты" нельзя быть пассажиром, поскольку она способна устроить тебе аварию когда угодно". Он призывает не позволять бергамцам доминировать, выиграть центр поля, проявить свои качества, а не позволить им затянуть себя в игру, в которой проявятся их. "Мы пытались отсидеться против "Сассуоло" и потеряли победу". Говорит о контрасте между техникой, игрой в пас его команды и физической силой соперника.

Контраст заметен и между игровой формой команд. "Наполи" выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах, лишь один из четырёх в лиге. До этого еще и еле спасшись от ничьей против последней команды лиги "Салернитаны". Проиграл Топ-матч "Интеру", не одолел дома "Верону", в среду упустил 2:0 на 70-ой минуте против "Сассуоло". Он еще выдаёт отличные отрезки по ходу матчей, но уже заметны и другие. 4:0 над "Лацио" в предыдущем домашнем в годовщину смерти Диего Марадоны можно списать на сверхмотивацию в такую дату.

У "Аталанты" все наоборот. Восемь матчей лиги без поражений подряд, из них шесть побед. 22 забитых мяча в них. В том числе победа на предыдущем выезде над "Ювентусом". Там бергамаски попали в жёсткую вязкую битву без скорости и яркости в атаке. Тем не менее, добыли 1:0. 4:0 над "Венецией" во вторник еще и оформил серию из двух матчей без пропущенных и снял последнюю тему для беспокойства. Джан Пьеро Гасперини даже уже не отвергает любые вопросы о борьбе за Скудетто, а размышляет на эту тему. Выезд в Неаполь должен оформить заявку на трофей.

Спаллетти считает поддержку стадиона фундаментальной. В этом он прав на сто процентов. На "Стадио Марадона" "Наполи" выиграл шесть матчей из семи, седьмой сведя вничью. Пропустил в них всего два мяча. В том числе победив "Ювентус" и раздавив "Лацио". Правда, у "Аталанты" точно такие же показатели по очкам в гостях. Она не будет бояться доминировать, будет искать мяч даже в гостях у лучшей команды лиги по владению им. Мы увидим отрезки доминирования, яркости обеих команд и имеем полное право рассчитывать на замечательную игру.

Кадры

Кроме вышеуказанных игроков "Наполи", проблемы испытывают еще и опорник Демме и вингер Политано. Спаллетти отказался отвечать на вопрос о том, готовы ли они играть 90 минут, заявив, что у Гасперини и так слишком много информации о сопернике. Скорее всего, не готовы, но в стартовом составе выйдут. Кулибали заменит Жуан Жезус либо Манолас, второй в ужасной форме, а первый низкого уровня. Вместо Инсинье выйдет либо Лосано, либо игрок центральной зоны Элмас. А вместо Осимхена - Мертенс.

Дрис как раз в отличной форме, забил четырежды в трёх последних матчах и надеется, что окончательно сбросил с себя травмы.

В "Аталанте" отсутствуют лишь Ловато и Гозенс. Она ещё и предоставила отдых против "Венеции" Малиновскому, Сапате, Де Роону, Фройлеру, Дзаппакосте и Меле, в то время, как "Наполи" первым составом боролся с "Сассуоло". Сегодня у бергамцев, разумеется, вернётся первый состав. Только неясно, кто из четырёх центральных защитников не войдет в него - Толой, Паломино, Демираль или Джимсити. А за одно место в атаке борются Иличич, Малиновский и более оборонительный Пессина.

Точно выйдет Пашалич, забивший пять мячей в трех последних матчах Серии А. Забивал он их против крайне слабых соперников и сегодня попытается добавить против гранда.

Прогноз: Наполи - Аталанта 2:3

Corriere Dello Sport заявляет, что экзамен против "Аталанты" "Наполи" придётся держать сердцем. Сердце, стадион и умение владеть мячом - лишь эти козыри остались у "везувиани". Правда, козыри неплохие. Их соперника ещё и ждёт решающий матч Лиги Чемпионов в среду, а их самих - Лиги Европы и в четверг. В трех последних матчах дома "Аталанте" "Наполи" не проигрывал - две ничьи и 4:1. Однако до этого были три поражения подряд. А бергамцы дома и вовсе выиграли три подряд с девятью забитыми. Ослабленный состав хозяев не выдержит.

Что касается голов, то примерно в половине последних очных матчей забивались как раз не так много, не больше трех. Последний в Неаполе и вовсе завершился со счетом 0:0. Но все же в последнее время в матчах против других обе забивают много. В 2021-ом году в лигах Топ-5 "Аталанта" вторая после "Баварии" с 94-мя голами, а "Наполи" третий с 89-ю.