Эллас Верона - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.12.2021

Как много может изменить один матч в футболе?! В четверг утром "Аталанта" чувствовала себя замечательно. Пять побед в лиге подряд с 15-ю забитыми, второе место в лигах Топ-5 по забитым в 2021-ом году (97). Лучшее начало сезона в каденции Джан Пьеро Гасперини и по очкам, и по месту. Две гостевые победы над "Ювентусом" и "Наполи", добавившие немало уверенности в себе и начавшие разговоры о Скудетто. Одно поражение - и вот уже приходится отбиваться от критики и неприятных ощущений. В Верону она едет с тревогой.

12 декабря. 16:00. Серия А. 17-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта"

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

И не припомнишь, когда в последний раз обожающая "Аталанту" пресса так критиковала её. Особенно Гасперини. Даже напоминая о его заслугах, в итоге и местные, и главные СМИ страны признавали его вину в поражении от "Вильярреала" (2:3) и вылете из Лиги Чемпионов. Особенно - в выборе стартового состава без лучших полузащитников Пашалича и Малиновского. Eco Di Bergamo даже заявил о "пятне после стольких заслуг", а Tutto Atalanta - о том, что все делал неправильно. Сам тренер признал, что команда выключилась и выглядела плохо.

Вопрос в том, насколько вообще Лига Чемпионов связана с Серией А. В первом турнире всю кампанию бергамцы провели дергано, неорганизованно, пропустили 13 голов в шести матчах. Во втором же в то же время добывали выдающиеся победы, не пропускали в двух из последних трех от "Ювентуса" и "Венеции". В гостях в Серии А и вовсе в последних 14-ти матчах не проигрывали и победили 11 раз. На всех полях в итальянском первенстве у них семь побед, две ничьи и 25 забитых в девяти последних. Совсем другой турнир.

Об этом, о другом турнире, говорил и Гасперини. И даже пресса, ещё до матча против испанцев спрашивая его, не решил ли бросить главные силы на Серию А. Тот отверг такое предположение, но теперь в любом случае именно в лиге нужно будет играть на максимуме. Прежде всего забыв обо всех предыдущих результатах. И хороших, и плохих. Об этом Гасперини также говорит.

"Верона" также умеет забивать. В первых шести матчах под руководством Игора Тудора забила 18 мячей. Правда, затем забила всего семь в шести, проиграв более слабой "Сампдории" и не переиграв дома команду из зоны вылета "Кальяри". В последнем матче в Венеции первый тайм завершился со счетом 0:3. Но затем её прорвало, вернулась атака (не в последнюю очередь из-за удаления у соперника). Итог - великолепный камбек к 4:3. В целом же в резюме Тудора победы дома над "Ювентусом", "Ромой" и "Лацио" и ничья в гостях с "Наполи".

В сущности, эту "Верону" построил ученик Гасперини Иван Юрич. Её даже называли "мини-Аталантой". Соответственно, матчи между ними были весьма интенсивными и жёсткими, с яростной борьбой и разными результатами. В последних трех мы видели все виды результатов, причём победу со счетом 2:0 обе команды одержали в гостях. Правда, Тудор, хотя и друг Юрича, не Юрич. Его "Верона" более атакующая, больше забивает и пропускает. Что это будет означать в плане течения матча? Скорее всего, он будет интереснее, ярче.

Кадры

Лишь двум игрокам "Аталанты" - Дувану Сапате и Руслану Малиновскому - пресса выписала индульгенцию за матч против "Вильярреала". Tuttosport заявил, что с выходом Руслана на замену началась "совсем другая музыка", а Corriere Della Sera - о "тысяче хороших ходов с ним". Он забил и тогда, и в Неаполе. Поэтому потеря украинца из-за перебора жёлтых карточек весьма существенна. А вот Дуван здесь. И Пашалич со своими шестью голами в пяти последних матчах лиги вернётся. Рядом с Иличичем или Пессиной? Оба слабоваты сейчас.

Также вернётся в состав не совсем здоровый в четверг латераль Дзаппакоста. Демираля, на совести которого первый гол "Вильярреала", заменит Джимсити. А в центре поля Фройлера или Де Роона - Коопмейнерс.

"Верона" потеряла двух центральных защитников - Давидовича и Гюнтера. Последний должен был противостоять Сапате. Зато в остальных линиях все здесь. В центре поля выйдут двое из трех - Велозу, Илич или Тамез. Лазович и Фараони создадут немало проблем на флангах. "Десятка" Барак в блестящей форме, и им вроде бы интересуются гранды. А Джованни Симеоне проснулся в Венеции дублем и вышел на 11 голов. На два больше, чем у Сапаты. Рядом с ним выйдет Капрари. Схема хозяев - 3-4-1-2 - более атакующая, чем 3-4-2-1 гостей.

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Маньяни, Чеккерини, Фараони, Илич, Велозу, Лазович, Барак, Симеоне, Капрари

"Аталанта": Муссо, Паломино, Толой, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Иличич, Пашалич, Сапата

Прогноз: Эллас Верона - Аталанта 2:2

Гасперини признал, что "Вильярреал" заставил его команду играть не в свой футбол. "Верона" также на такое способна. У обеих команд блестящая атака и слабоватая, а нередко - очень слабая - оборона. Так что на обилие голов можно и нужно ставить. Результат? Бергамцы из-за переноса матча ЛЧ на четверг отдохнули очень немного, а против сверхинтенсивного сверхбоевитого соперника это чревато. Без Малиновского, против "Вероны" игравшего отлично (два гола и ассист), будет тяжелее. Ставим на ничью.