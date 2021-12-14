Еще и этим проиграть? Дженоа - Салернитана. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 14.12.2021

14 декабря. 22:00. Кубок Италии. Второй раунд

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Салернитана"

Для аутсайдеров Серии А Кубок Италии обычно ненужный, мешающий турнир. Таково ощущение должно быть и в "Дженоа" с "Салернитаной". Обе команды после ужасных серий, в ужасном настроении, страдают от травм. При этом спасение, 17-ое место, не так далеко, а значит, важна каждая деталь. Особенно отдых, которого нет. На этот раз нет вовсе, поскольку следующий матч лиги обе должны сыграть в пятницу. Но все же сегодня придётся выложиться. Поскольку поражение ещё и от такого слабого соперника может уж слишком сильно ударить.

Впервые в своей истории в Серии А "Дженоа" одержала лишь одну победу в первых 17-ти турах. В 13-ти из них она ещё и пропустила два мяча и более. Пропустила два и в предыдущем раунде Кубка дома от "Перуджи" из Серии Б. Приход Андрея Шевченко даже ухудшил ситуацию. Одно очко, десять пропущенных и лишь один забитый в пяти матчах. После проигранного в одни ворота дерби уже никакие разговоры о календаре и травмах не принимаются, и в генуэзской прессе начинают рассматривать вылет в Серию Б как наиболее вероятный вариант развития событий.

Шевченко признал, что первый тайм дерби команда провела плохо, а реакция во втором была хорошей, но позднeй. "Мы должны начинать так матчи. Сейчас даже испробование новых вещей даётся нам очень тяжело. Нам не удаётся прогрессировать". Перед дерби он заявил, что остаться в Серии А для команды будет как Скудетто. После него сравнил уже с победой в Лиге Чемпионов. Хотя он все же надеется, что концовка того матча и первый гол в его каденции означают новое начало и призывает тяжело работать.

"Салернитана" нисколько не в лучшей форме. Она забила один мяч и набрала одно очко в своих семи предыдущих матчах, последняя в лиге и по очкам, и по забитым мячам. В последнее время, как и "Дженоа", играла против "Ювентуса" и "Милана" и выглядела против них достойнее, чем генуэзцы. Но в субботу получила 0:4 от "Фиорентины". Владелец Клаудио Лотито, владеющий и "Лацио" (что запрещено правилами), все никак не может продать клуб из Салерно. А значит, денег на трансферы не будет, и мало кто сомневается в вылете.

Стефано Колантуоно, второй тренер команды в сезоне, заявил, что в первом тайме во Флоренции, закончившемся со счетом 0:1, его команда играла хорошо и не особо страдала. Но тут же признал, что это может звучать смешно при общем счёте 0:4. На полные матчи её никогда не хватает, лишь на отрезки.

Для обеих команд сегодня главное - избежать ужасного исхода. Нет, не поражения. Дополнительное время в таком плотном графике никому не нужно.

Кадры

Разумеется, Шевченко прибегнет к ротации. Вратарь "Дженоа" Сиригу очень много ошибается, потому шанс точно получит Маркетти либо Шемпер. В центре обороны у тренера есть выбор. Капитан Кришито, вернувшийся в дерби после месяца травмы, должен остаться. Портанова неплохо выходил на замену и должен получить шанс в центре поля с первых минут. Лучший бомбардир команды Дестро вернулся, сразу забил и должен вернуться в "старт". Пару ему может составить юный Каллон, ведь Бьянки и Экубан очень слабы, а Пандев очень немолод.

Ровелла, Максимович, Фарес и Кайседо травмированы.

У "Салернитаны" потери существеннее. Защитники Страндберг, Весели, Руджери и Зортеа, хавбеки Мамаду Кулибали, Капецци, главные атакеры Рибери и Бонаццоли. Непонятна ситуация с форвардом Джуричем, забивавшим "Дженоа" в лиге в октябрьском матче, который "Салернитана" дома выиграла со счетом 1:0. Он болел коронавирусом. По сути, Колантуоно будет вынужден бросить в бой почти тот же состав, что и во Флоренции. Без Рибери и Весели. Точно возвращается лишь игрок атаки ивуариец Гондо.

"Дженоа": Шемпер, Бани, Бираски, Кришито, Сабелли, Бадель, Портанова, Эрнани, Камбиазо, Дестро, Каллон

"Салернитана": Белец, Ярошински, Дьомбер, Богдан, Раньери, Ди Таккио, Кастанос, Л. Кулибали, Гондо, Оби, Симы

Прогноз: Дженоа - Салернитана 1:0

"Салернитана" в гостях не так плоха, в последних пяти матчах на выезде брала очки у "Кальяри" и "Венеции". "Дженоа" должна прежде всего остерегаться первых десяти минут, в которые пропускала во всех трех предыдущих матчах лиги, а от "Перуджи" в августе даже дважды. Тогда ей удалось вернуться на 3:2 в концовке. Вряд ли сейчас она способна столько забивать. Не способны и гости, еще и сильно ослабленные травмами. Поэтому результат 1:0 в пользу хозяев выглядит логичным. Кто забьет? Дестро. Он на голову выше других.