Грифоны летят к злым орлам. Лацио - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.12.2021

"Венеция" уже отбирала очки у "Ювентуса" и "Ромы", "Удинезе" - у "Лацио", того же "Ювентуса", "Милана" и "Аталанты", "Кальяри" - у того же "Лацио". Причем у "орлов" очки были отобраны в гостях - 4:4, 2:2. Предыдущий тур и вовсе был наполнен неудачами грандов. Пора и "Дженоа" начать набирать очки против них. Особенно - против "лациале", выигравших во всех турнирах лишь три матча из последних десяти, пребывающих в отвратительном настроении, ослабленных кадрово. И помнящих болезненные зимние удары от "грифонов".

17 декабря. 19:30. Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа"

Главный арбитр: Лука Пайретто

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Подопечные Маурицио Сарри сейчас всего лишь девятые. Лишь пять команд пропустили больше, чем они. Лишь четыре забили больше, но это слабо утешает. Они уже отправлялись на ритиро, то есть запирались на базе, что помогло ненадолго. После поражения от "Сассуоло" в воскресенье Сарри и вовсе отменил тренировку, вместо нее устроив весьма жесткий полуторачасовой разговор с игроками. Президент Клаудио Лотито разговаривал с ними не менее жестко, заявив, что забыли о командной игре и заверив, что останется в клубе тренер, а не они.

Босс даже заявил, что не позволит никому разрушить его работу, собирается научить игроков быть мужчинами, а тренеру продлить контракт на два года. Сильные слова.

Игроки также не закрывают глаза на проблему. Сергей Милинкович-Савич признает, что им тяжело приспособиться к философии нового наставника и они все еще не делают то, чего он хочет. Чиро Иммобиле и вовсе заявляет, что команда двигается в противоположном направлении от того, которым должна. При этом последний призывает не устраивать драмы, а тихо работать. Видя в положительном свете кнут от президента.

В "Дженоа" также угрюмы. Она впервые в своей истории добыла лишь одну победу в 17-ти первых турах лиги, в последних пяти набрала лишь одно очко. Поражения в одни ворота от крайне нестабильных сейчас "Милана", "Ювентуса" и в дерби сильно ранят. Андрей Шевченко - ее третий тренер за 27 лет, не выигравший в пяти первых матчах лиги. Он говорит о важности победы в Кубке над "Салернитаной" для морали, доволен тем, что команда выдала все, что могла. Впрочем, все, что могла - это 1:0 и меньше опасных моментов, чем соперник.

Украинский наставник уже несколько раз повторял, что остаться в лиге для "Дженоа" будет сродни Скудетто, а то и победе в Лиге Чемпионов. Трудно понять, зачем нужны такие слова и чем они помогают игрокам.

Сарри заявляет, что "убивала" его команду Лига Европы, игра каждые три-четыре дня. А также неспособность добывать "грязные" победы. Призывает команду быть злее. Теперь она отдохнула пять дней. В отличие от соперника, игравшего во вторник в Кубке, пусть и с ротацией. Опорник Данило Катальди желает видеть улучшение в работе с мячом при преимуществе в счете, заставлять соперников больше бегать. Заявляет, что "Лацио" не может позволить себе оставаться на таком месте. Злее хозяева точно будут. Гостям придется держать удар.

Кадры

В первых четырех матчах каденции Шевченко он не мог рассчитывать на авторов 14-ти из 17-ти голов команды в лиге. Теперь наоборот - в строю авторы 15-ти из 18-ти. Маттиа Дестро вернулся и сразу же забил первый гол команды при новом тренере, и это последний считает очень важным знаком. Забил и второй форвард Экубан, в Кубке. Капитан Кришито уже здесь. В центре обороны можно выбирать между молодыми Васкесом и Ванхезденом и опытнымы Мазьелло и Бираски, левый латераль Камбиазо опомнился от повреждения во вторник.

Особое внимание вызывает позиция вратаря. Сальваторе Сиригу в последнее время играл откровенно плохо, молодой хорват Адриан Шемпер как раз немало спасал в Кубке. Решатся ли генуэзцы на смену стража ворот?

Максимович, Фарес, Ровелла, Кайседо все еще травмированы.

"Лацио" как раз может потерять своего главного бомбардира. Иммобиле страдает от отравления и под большим вопросом. А без него атака команды беспомощна, баланс нарушен. Также получили повреждения Луис Альберто и Дзакканьи. Они возвращаются в заявку, но не факт, что готовы играть с первых минут. Шансы Педро выйти с первых минут еще ниже. Педро, которого обычно ставят на позицию "фальшивой девятки", если нет Чиро. Неужели придется выставлять Мурики, от имени которого болельщиков римской команды бросает в дрожь?

В этой команде смена вратаря уже произошла два тура тому. Томас Стракоша вернулся в стартовый состав после полутора лет с минимумом игрового времени, выбив Пепе Рейну.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, Милинкович-Савич, Башич, Фелипе Андерсон, Мурики, Дзакканьи

"Дженоа": Сиригу, Ванхезден, Мазьелло, Кришито, Сабелли, Бадель, Стураро, Эрнани, Камбиазо, Дестро, Экубан

Статистика

"Лацио" занимает девятое место, отставая от четвертого на 11 очков. "Дженоа" на 18-ом, отставая от 17-го на два

В пяти последних матчах лиги римская команда одержала лишь одну победу. Генуэзская не побеждала в последних 14-ти, добыв в них семь ничьих и потерпев столько же поражений

Генуэзцы пропустили в 17-ти турах 34 мяча, то есть в среднем пропускают по два за матч. Лишь две команды пропускали в этом сезоне в лиге больше, чем они

"Лацио" не проигрывал в 19-ти домашних матчах лиги подряд, одержав в них 17 побед, после чего проиграл "Ювентусу" и не сумел переиграть "Удинезе". Против последнего он уступал со счетом 1:3, вышел на 4:3, но пропустил в добавленное время. Если считать все турниры, то "орлы" не побеждали дома трижды подряд

В 14-ти из своих 17-ти матчей Серии А "Дженоа" пропускала первой. Забивала первой лишь в одном. Тот матч, в Эмполи, завершился со счетом 2:2. Еще два завершились со счетом 0:0. "Лацио" пропускал первым в десяти

"Лацио" победил "Дженоа" в трех из четырех последних очных матчей при одной ничьей. Вместе с тем, победил ее четырежды в последних семи при ничьей и двух поражениях

Прогноз: Лацио - Дженоа 2:1

"Лацио" обычно начинает сезон слабо, затем выдает спурт. Который не раз останавливала "Дженоа". А даже когда не останавливала - боролась яростно и проигрывала со счетом 3:4, 2:3. Правда, останавливали спурт матчи в январе-феврале. А сейчас декабрь, и римляне лишь собираются начать его. Шевченко рассчитывает "играть в нашу игру - компактно, агрессивно, реализовывать шансы". Если получится - можно заставить и без того нервного соперника нервничать еще больше. Но все же фаворит матча ясен.

Можно поставить на "обе забьют". Рискованно, но атака "Дженоа" начала просыпаться, атака "Лацио" и так не спит, а оборона обеих команд крайне слаба.