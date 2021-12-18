Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.12.2021

"Сейчас очень важный момент сезона. Многие ошеломлены нашими показателями и тем, что мы сделали, но мы должны обратить все наше внимание на матч против "Ромы". Действительно, многие говорят об "Аталанте", всем её представителям, а также независимым экспертам, задают вопросы о шансах взять Скудетто. В такой ситуации, как правильно говорит Джан Пьеро Гасперини, очень важно не потерять сконцентрированность и внимание. Тем более, когда в гости приезжает "Рома". Отстающая и понимающая, что больше не имеет права оступаться.

18 декабря. 16:00. Серия А. 18-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

"Аталанта" и вправду идёт отлично в лиге. Восемь побед, две ничьи и 27 забитых в последних десяти матчах, шесть побед подряд, в том числе и над "Ювентусом" и "Наполи" в гостях. Лучшее начало сезона в каденции Гасперини. Вылет из Лиги Чемпионов серьёзно ударил по ней психологически, но не сбил с пути. Даже ослабленным составом, даже после 30-ти первых минут с 1:8 по ударам по воротам, удалось победить на крайне сложном выезде в Вероне. Причём именно благодаря запасным. Эту победу Гасперини назвал явным признаком ментального роста команды.

Тренеру остаётся лишь держать команду в тонусе, призывать не думать об отпуске. А также улучшить выступления дома. Здесь и вправду часто получается проблематично. В восьми матчах в Бергамо в этом сезоне набраны лишь 12 очков. В трех последних Топ-матчах в этом городе, включая предыдущий сезон, она не побеждала, дважды проиграв "Милану" и еле избежав поражения от "Лацио".

"Рома" в Топ-матчах не преуспевает нигде. Ничья и четыре поражения в пяти в нынешнем сезоне. Эта проблема остаётся главной. Как и выступления в гостях в целом с тремя победами над командами из зоны вылета и пятью поражениями от остальных. Да и дома, да и против слабых соперников, она отнюдь не впечатляет. Жозе Моуриньо остался недоволен игрой против софийского ЦСКА в Лиге Конференций и "Специи" в лиге, несмотря до победы. Разумеется, никто не был доволен и 0:3 от "Интера" дома и 0:1 в Болонье. А "Аталанта" ведь сейчас не слабее "Интера".

Интересно одно замечание Моуриньо. Он заявил, что "нас судят как убийц". То есть считает, что его команда играет не так жестко, как показывает статистика карточек.

Кадры

Стартовый состав "Ромы" вызывает вопросы. Смоллинг, Ибаньес, Дзаньоло пропускали тренировки. Все же все трое, скорее всего, будут способны сыграть. Потеря одного из защитников вынудит бросить в бой Кумбуллу, которому Моуриньо сейчас не очень доверяет. Мхитарян очень хорошо отработал в центре поля, куда был помещен из-за потерь, теперь же сможет сыграть выдвинутого опорника в схеме 3-5-2. А Дзаньоло составит компанию в атаке Абрахаму, в Лиге Конференций забивающему постоянно, но в лиге лишь два гола за 2.5 последних месяца.

Пеллегрини, Эль-Шаарави в любом случае травмированы, Афена-Гьян дисквалифицирован.

Вопросы есть и к "Аталанте", но положительные. Просто почти все, кроме Гозенса, готовы играть. В центре обороны, как всегда, четыре защитника борются за четыре позиции, на флангах может оказаться комбинация Хатебур правый-Дзаппакоста левый или же Дзаппакоста правый-Меле левый. В центре поля вернется тандем Де Роон-Фройлер, а автор второго гола в Вероне Коопмейнерс подождет в запасе. Как и автор первого Миранчук. Руслан Малиновский возвращается после дисквалификации, Пашалич должен обойти Пессину и Иличича.

Лидер атаки Дуван Сапата забивал в пяти матчах лиги подряд, а теперь не забивает в трех. Долго "сухая" серия не продлится.

Следут отметить, что в стартовом составе "Ромы" ожидается выход троих игроков, игравших за "Аталанту" и, в принципе, выращенных ею. Манчини, Ибаньеса и Кристанте.

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Демираль, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Пашалич, Сапата

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Верету, Мхитарян, Винья, Дзаньоло, Абрахам

Очные матчи

В сезоне 2018/19 оба очных матча завершились со счетом 3:3. Причем вначале "Роме" пришлось отыгрываться дома со счета 1:3, а затем "Аталанте" дома - со счета 0:3. После этого бергамцы выиграли три матча подряд (2:0, 2:1, 4:1). Уверенно. Ну а последний хронологически состоялся в Риме и завершился со счетом 1:1. За гостей забивал Руслан Малиновский. И в том матче его команда играла гораздо лучше соперника, но упустила победу после замены украинца.

Римляне забивали в 11-ти своих последних матчах в Бергамо. Выиграв четыре из них. У бергамаски столько же побед дома в очных матчах за это время. С другой стороны, в семи последних матчах на всех полях они не проигрывали "Роме", одержав четыре победы. Как было указано выше, три из них - в последних четырех матчах.

Прогноз: Аталанта - Рома 2:1

Даже при гораздо более атакующих тренерах "Рома" играла в Бергамо от обороны. С Моуриньо уж точно будут. Шансы у нее в таком футболе есть, поскольку "Аталанта" может быть отвлечена суперсерией и разговорами о Скудетто, дома играет гораздо слабее, чем в гостях, выиграв здесь лишь три матча из восьми. С другой стороны, две из этих побед состоялись в двух последних матчах. Она достаточно отдохнула для того, чтобы закружить вихрь вокруг "убийц" "Ромы", играющих слабо в гостях, и вывести их из равновесия.

"Обе забьют" и победа хозяев - лучшие ставки.