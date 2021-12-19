Игра нервов и пустых скамеек. Милан - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.12.2021

Битва выживающих. Так назвал этот матч Corriere Della Sera. Он говорил прежде всего о существенных кадровых потерях. Но и о выживании в битве за Скудетто следует говорить. После первой четверти сезона казалось, что за него будут бороться лишь эти две команды. Но к концу второй они уже отстают от набравшего ход "Интера". Бывший игрок "Интера" и "Милана", Чемпион Мира-1982 Фульвио Колловати даже считает, что тот, кто проиграет сегодня, вылетит из борьбы за трофей. Слишком поспешное заявление. Но тенденция точно наметится.

19 декабря. 21:45. Серия А. 18-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи"

Главный арбитр: Давиде Масса

Падение команд и вправду примечательно. В таблице последних шести туров "Милан" идёт лишь десятым с восемью очками, а "Наполи" - и вовсе 16-й с пятью. "Россонери" переиграли лишь "Дженоа" и "Салернитану" из зоны вылета, а в последнем матче, например, отыграли крайне слабо в Удине и спаслись лишь благодаря акробатическому голу Златана Ибрагимовича на 92-ой минуте. Сразу перед этим было отыграно не менее слабо против второго состава "Ливерпуля" дома в Лиге Чемпионов, что привело к вылету из Еврокубков.

"Милан" растерял свою резкость, интенсивность, непредсказуемость, умение высоко прессинговать и стремительно атаковать. Стефано Пиоли говорит о сложном месяце, о падении качества. О проблемах с движением и перехватами мяча.

"Наполи" в последнее время в лиге переигрывал лишь "Лацио". Разгромив его дома со счетом 4:0. В последних двух матчах также играл дома и уступил "Аталанте" и "Эмполи". Он выглядит живее "Милана", создал в обоих матчах немало. А в Еврокубках и вовсе добыл почетную победу над "Лестером" и пробился в 1/16 финала. Но и он беспокоится и беспокоит. Прошлое все помнят. Уже столько раз "везувиани" начинали сезон отлично, но затем падали. Для них в случае поражения первое место и вправду сильно отдалится, на семь очков.

Лучано Спаллетти как раз настроен решительно. "Мы способны выиграть с теми, кто есть. Я не хочу ввязываться в эту игру дискуссий о травмах. 16-17 игроков нам хватит. Просто нужны усердие и смелость. Нужно показать, чего мы стоим, играть как сильная, живая команда. И не хочу играть против страдающих команд. Мне не нужны страдания соперника для того, чтобы показать свою силу". А причиной двух поражений считает свое отсутствие из-за дисквалификации. Заявляет, что подвел команду, но теперь возвращается и все исправит.

В принципе, не собирается жаловаться и Пиоли. Он хочет превзойти результат первого круга предыдущего сезона, когда команда набрала 43 очка. Для этого нужны две победы. Говорит о хороших тренировках, об уме и собранности игроков. Ожидает от своей команды играть интенсивно и внимательно. Как и от соперника. Интенсивны, драматичны матчи между этими командами всегда. Настрой будет на наивысшем уровне. Правда, голов не всегда много. А нервозность обеих может ещё и превратить матч в битву. Интересно будет в любом случае.

Кадры

"Милан" по-прежнему без правого защитника Калабрии, центральный Кьер выбыл до конца сезона. Левый Тео Эрнандес приболел и вряд ли выйдет с первых минут. Приболел и капитан Романьоли, но он как раз должен выйти. А если нет - придётся вытаскивать с края скамейки Габбию или передвигать справа Калулу. В центр поля вместо крайне слабых в Удине и вообще Бакайоко и Беннасера вернутся Кесси и Тонали.

В атаке останется Златан, автор четырех голов в пяти последних матчах против "Наполи". Хотя Оливье Жиру наконец-то готов играть. Позади шведа должен выйти Диас, но он явно в плохой форме, потому Пиоли может поставить туда и Крунича. Тогда Салемакерс переместится левее, а справа выйдет Мессиас. Потери Леау и Ребича уже не первую неделю больно бьют по команде именно в плане интенсивности и непредсказуемости игры.

Спаллетти объявил, что Кулибали, Руи, Руис, Инсинье и Осимхен не сыграют. Огромные потери. Элмас, Лоботка и Зелински возвращаются, но чувствуют себя не на сто процентов. Кого-то из них придётся бросить в бой. Манолас уехал в "Олимпиакос", да он и так не играл. Так что центр обороны составят Жуан Жезус и Ррахмани. Лёгкая добыча для Златана. А правый защитник Ди Лоренцо вынужден будет отойти на левый фланг, освободив место для глухого запасного Малькюи. В центре поля, скорее всего, появятся чистые опорники Ангисса и Демме.

Атаку и команду в целом с капитанской повязкой возглавит Дрис Мертенс. Он сейчас в отличной форме. С флангов бельгийцу помогут Политано и Лосано (последний скорее слева), а в центре - Зелински либо Элмас. Смотря кто из них здоровее.

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, А. Романьоли, Балло-Туре, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Крунич, Ибрагимович

"Наполи": Оспина, Малькюи, Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо, Ангисса, Демме, Политано, Зелински, Лосано, Мертенс

Статистика

"Милан" не переигрывал "Наполи" дома с 2014-го года. В шести матчах с тех пор добыв лишь три ничьи. На всех полях в лиге в последних 13-ти матчах "россонери" побеждали этого соперника однажды, и как раз в гостях. Сведя вничью пять матчей и проиграв семь. Правда, поражения были более дальними. В последних семи матчах наиболее популярным результатом была ничья (4)

Последний очный матч в Милане завершился победой "Наполи" со счетом 1:0. Гол забил Маттео Политано.

В пяти из восьми последних очных матчей во всех турнирах не забивалось более двух мячей. Среди них - две нулевые ничьи. В остальных трех матчах забивались четыре и более

Лучано Спаллетти никогда не проигрывал Стефано Пиоли. В восьми встречах между ними в лиге первый одержал шесть побед. Разница мячей - 23:7. В последних 13-ти матчах Серии А против "Милана" Спаллетти также выступал блестяще - десять побед и три ничьи

Пиоли против "Наполи" как раз играет на равных. По две победы и два поражения, а также четыре ничьи в последних восьми матчах. В том числе победа, две ничьи и поражение во главе "Милана"

В своих последних девяти матчах во всех турнирах "Милан" победил трижды, трижды сыграл вничью и трижды проиграл. "Наполи" в последних десяти выиграл дважды, сыграл два раза вничью и проиграл четырежды

Дома в лиге "россонери" играют очень мощно. Шесть побед, ничья и поражение в восьми матчах. "Везувиани" почти так же сильны в гостях. Пять побед, две ничьи и поражение в тех же восьми

По забитым голам в последние 30 минут матчей "Милан" лидировал в лиге перед началом 18-го тура - 15. "Наполи" в эти же минуты пропустил шесть из своих последних семи мячей

Прогноз: Милан - Наполи 1:1

Колловати говорит, что в таком матче тревога и нервы могут овладеть игроками. Вполне реально. Обе изранены, обеим есть что терять. После побед "Ромы" и "Ювентуса" они ещё и вынуждены вновь думать о защите места в Топ-4. Кадровые потери в обороне могут привести как раз к повышенной осторожности. "Наполи" гораздо сильнее по статистике очных матчей, лучше по интенсивности, по скамье запасных. С другой стороны, как заявил Спаллетти, терял мячи против "Эмполи" как никогда в сезоне. Ставим на скромную ничью.