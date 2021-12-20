Вновь против злого гранда. Дженоа - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.12.2021

В "Дженоа" сейчас ожидают лишь одного. Открытия трансферного окна. Атаковать это окно генуэзский клуб собирается с полной мощью и весьма интересными именами. В нынешний состав уже не верят. После 15-ти матчей подряд без побед, одного очка и 2:13 по разнице мячей в шести матчах с новым тренером это вполне можно понять. Остались ли у "грифонов" силы, желание и вера на последний тур первого круга, в котором, как было и в предпоследнем, придется играть против разозленного гранда?

21 декабря. 21:45. Серия А. 19-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Аталанта"

Главный арбитр: Паоло Валери

В последнем матче некое улучшение было заметно. В его первой и третьей четвертях "Дженоа" вполне прилично держалась против "Лацио", выходила из обороны через короткий пас чище, прессинговала выше и смелее. В третьей даже неплохо давила. В конце концов, забила в третьем матче подряд во всех турнирах. Но даже по такой игре в итоге вышла из обороны с ошибкой, потеряла мяч и пропустила, в первом тайме осталась без ударов по воротам, а во втором пропустила из вратарской и заснув в обороне.

Андрей Шевченко отметил хорошее начало, даже назвал его "контролем игры". Но в итоге назвал гол единственным позитивом и заявил, что его игроки разваливаются после первой же ошибки. Особо он говорил о единоборствах. Победы в них считает фундаментальными для успеха команды. А таких пока что не хватает. "Нам не хватает агрессии, особенно в дуэлях. Против "Аталанты" нужно играть с правильным духом, нужно выиграть каждое единоборство на поле".

Бергамцы как раз известны как короли единоборств. Правда, в последних матчах они фальшивят и в этом, и уж точно в обороне. Пропустили восемь мячей в трех, выиграли один и проиграли два из них. Вылетев из Лиги Чемпионов. Впервые за 14 месяцев пропустили четыре мяча в одном матче. От "Ромы" в субботу. В атаке им теперь не хватает скорости, идей. Джан Пьеро Гасперини же вместо анализа набросился на арбитров, посвятив им большую часть своих интервью. Как он делает всегда во время неудач.

Даже СМИ уже это надоело. Паоло Баргиджа из Mediaset едко говорил о "тарантелле Гасперини", даже "неспортивном поведении", легендарный Марко Тарделли - об "обычном кино Гасперини", а главный редактор La Repubblica Маурицио Кросетти в своей ехидной колонке ("арбитр Ливио Маринелли поехал воевать в Афганистан для того, чтобы подготовиться к встречам с Гасперини") еще и писал о поверхностном подходе команды к игре в последних матчах. Настораживает.

Ясно одно. "Аталанта" и ее тренер злы после 1:4 от "Ромы" и жаждут реванша. Они думают не о январе, а о борьбе за наивысшие места, для которой нужны все очки. Они будут доминировать, владеть мячом. В отличие от "Лацио", прессинговавшего лениво, будут давить. Гасперини даже считает, что тяжелое поражение сослужит команде лучшую службу, позволит лучше подготовиться к отчетному матчу. "Мы должны немедленно отреагировать и закрыть первый круг как следует".

Шевченко заявляет, что ситуация в турнирной таблице не так плоха, потому что многие идут плотно. Еще и почти все конкуренты "Дженоа" в нынешнем туре играют против грандов, то есть все далеко точно не убегут. Так Андрей Николаевич снижает давление перед матчем или же отбивает желание бороться в нем?

Кадры





Не успели большинство травмированных "Дженоа" вернуться, как травмы пошли по второму кругу. Сегодня под вопросом лучший бомбардир Дестро и защитник Ванхезден. Шансы первого выйти на поле выше. Кроме этого, все еще нет Ровеллы, Максимовича, Фареса, Кайседо. Также под вопросом левый латераль Камбиазо, автор ассиста против "Лацио". Получит ли шанс автор гола в Риме Мелегони? Решится ли Шевченко выпустить этого атакующего полузащитника с первых минут вместо опорника Портановы?

У "Аталанты" вылетели центральный защитник Толой и левый латераль Меле. Это вдобавок к давно лечащемуся левому же латералю Гозенсу. Пеццелла или Дзаппакоста должен прикрыть этот фланг. Или же оба опередят Хатебура. В центре поля Коопмейнерс, принесший победу в предыдущем гостевом матче команды в Вероне, может сдвинуть более защитного Фройлера. Ну и пора уже возвращаться в стартовый состав после трех матчей без него Малиновскому. Выходил на замену Руслан активно, живо.

"Дженоа": Сиригу, Бираски, Васкес, Кришито, Гильоне, Бадель, Стураро, Портанова, Камбиазо, Дестро, Экубан

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Пеццелла, Пессина, Малиновский, Сапата

Статистика

"Аталанта" одержала шесть побед подряд в лиге и выиграла восемь из десяти при двух ничьих, прежде, чем уступила "Роме"

В гостях бергамцы выиграли восемь из девяти матчей Серии А в нынешнем сезоне, девятый сведя вничью. В целом их гостевая серия без поражений достигла 15-ти матчей - 12 побед и три ничьи

Подопечные Гасперини стали второй командой за последние 70 лет, забившей сто голов в лиге в календарном году. Эта отметка была достигнута в субботу

Дома "Дженоа" не побеждала в десяти матчах подряд. Из них семь проиграла. Последняя победа была одержана в предыдущем сезоне

Андрей Шевченко - первый тренер "Дженоа" за 27 лет, ни разу не победивший в своих первых шести матчах лиги на посту

В пяти последних очных матчах "Аталанта" не проигрывала "Дженоа", добыв три победы и две ничьи. Разница мячей в них - 10:7. Что в среднем превышает три гола за матч. В Генуе "Аталанта" выиграла пять и проиграла один из шести последних очных матчей

Предыдущий очный матч состоялся в Генуе в мае и завершился победой "Аталанты" со счетом 4:3. За нее забивали Сапата, Малиновский, Гозенс и Пашалич, за соперника - Шомуродов (дубль) и Пандев

Прогноз: Дженоа - Аталанта 1:3

Проблемы "Аталанты" дома и против грандов в последнее время очевидны, как и игровые проблемы в целом. Она устала. С другой стороны, в гостях в лиге почти безупречна, а конкурентам генуэзцев, то есть командам их уровня - "Венеции" и "Специи" - в конце ноября отгрузила 4-5 мячей. Вряд ли команда Шевченко способна устоять против нее. Третий 1:3 для "Дженоа" подряд? Ставить здесь лучше всего на обилие голов. И на гол Малиновского против бывшего тренера в сборной.

